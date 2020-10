Alattomos népbetegség szedi áldozatait: kiderült, kik vannak igazán veszélyben

A pandémia nyomán a tömeges home office idején megszaporodott a kiégéssel küszködő munkavállalók száma. Sok szó esett már ennek a kóros állapotnak a kialakulásáról, felismeréséről, de gyógyulás folyamatáról és a kritériumairól eddig csak keveset hallhattunk.

A munkáltató, vállalatok érdeke is, hogy a krónikus stressz miatt ne essenek ki a dolgozók a munkából, és ne csökkent teljesítményre legyenek csak képesek. A járvány feltételezhetően a dolgozók mentális egészségén csak rontott, és újabb stresszfaktorokat hozott az életükbe. Korábban rengeteg szót ejtettünk már a kiégés tüneteiről, felismeréséről, körülményeiről, ám a "kezeléséről", a kigyógyuásról szinte alig esik szó. Holott az a fázis legalább annyira fontos, mivel önmagától nem fog megoldódni a probléma. Alig egy évtizeddel ezelőtt a kiégés - egyfajta krónikus stressz, amely fizikailag és érzelmileg kimeríti az embereket - még csak homályos pszichológiai fogalom volt, amelyről inkább csak tudományos szaklapok számoltak be, mint újságcikkek. Ám az utóbbi években a jelenség riasztó gyorsasággal terjedt el, ma már az Egészségügyi Világszervezet is elismerte betegségként.

És a paletta folyamatosan bővül: ma már megkülönböztethetünk politikai kiégést, fitnesz kiégést, Zoom kiégést, párkapcsolati kiégést, szülői kiégést, kreatív kiégés, sőt még videójáték kiégés is létezik. A probléma tehát szinte minden elképzelhető helyen és időben rátalálhat az emberekre: nem kíméli a Szilícium-völgy vállalkozóit, de olykor még a magabiztos influenszereket sem. A Monster felmérése szerint a pandémia alatt otthonról dolgozók 69 százaléka tapasztalta magán a kiégés tüneteit, ez 35 százalékkal magasabb arány, mint 2 hónappal korábban volt - számol be a BBC cikke. Stela Salminen, a finn Jyväskylä Egyetem doktorandusza szerint, aki több, a kiégésről szóló tanulmány társszerzője,

a radikális megoldások csak kevesek számára jelentenek valódi megoldást.

A drámai változások jók lehetnek egyesek számára, de saját kutatásaiban Salminen talált egy tényezőt, amely mindengyógyult esetében jelen volt: a felismerés, miszerint a betegeknek saját kezükben van az irányítás. A kutatónő tapasztalata szerint ha az emberek elhiszik, hogy igenis befolyásolhatják környezetüket, a saját életüket, akkor általában meg is teszik a szükséges lépéseket, melyek a gyógyulás felé visznek. Meglepő módon gyakran a legegyszerűbb lépéssel, például az alvási szokások megváltoztatásával kezdődik. Ezen kívül persze sokféle módszer van a probléma kezelésére: luxus elvonulások, különféle rehabilitációs programok, online tanfolyamok - közös bennük, hogy általában véve

valamiféle kognitív terápiát foglalnak magukba, melynek célja, hogy az emberek produktív módon alakítsák át tapasztalataikat.

De működhet még egy új tevékenység bevezetése is, mondjuk egy kreatív hobbi, vagy ey korábban egyáltalán nem végzett elfoglaltság.

A munkakultúra hibája?

Bár fontos az önmagunkról való gondoskodás és a gondolkodásmód megváltoztatása, ezzel párhuzamosan kialakulóban van egy olyan új gondolatmenet, amely szerint az alkalmazottakra helyezett túl nagy teher és felelősség tulajdonképpen haszontalan és épp az ellenkező hatást váltja ki.

Olykor az igazi tettesek maguk a munkahelyek és az ésszerűtlen igényeik.

"A gyógyulás bizonyos százalékának belülről kell származnia" - mondja Salminen, "szükségünk van néhány egyéni változásra és mentális elmozdulásra, ha fel akarunk gyógyulni a kiégésből, de ez nem elegendő, mert a kiégést nem szabad kizárólag az egyén problémájának kezelni. Ez egy foglalkozási rendellenesség." Abban az esetben, ha az illető munkahelyén nem lépnek életbe radikális változtatások, ha nem csökkentik a terheit, naivitás lenne arra számítani arra, hogy a krónikus stressz nem fog visszatérni újra és újra.

Bizonyos munkahelyek és vezetői kultúrák nem teszik lehetővé a gyógyulás fenntartását

- véli Stela Salminen, és hozzáteszi, olykor ezek a problémák egész iparágakra jellemzőek.

A kiégés holisztikusabb megközelítésének szükségességét támasztja alá a rendelkezésre álló bizonyítékok széles körű áttekintése, amelyek megállapították, hogy a tisztán az egyénre összpontosító beavatkozások - mint például az éberségi edzés - nem enyhítetik szisztematikusan a tüneteket . Eközben a kiégés miatt tartósan betegszabadságon lévők vizsgálata azt mutatta, hogy azok, akiknek a munkájukban alacsony volt a kontrolljuk, kisebb eséllyel térnek vissza a rehabilitáció után.

Egészséges otthon

A kiégésből való kilábalás harmadik fontos feltétele a kiegyensúlyozott magánélet. A családi kapcsolatok kielégítő minősége kulcsfontosságú a felépülés szempontjából, például a válás a munkahelyi kiégés egyik fontos előrejelzője: egy kutatás - amelyben 1856 nemrégiben elvált dán állampolgár vett részt - azt találta, hogy mind a férfiak, mind a nők esetében az elvált személyek nagyobb eséllyel váltak a kiégés áldozatává.



"Úgy tűnik, hogy a támogatás megtalálása az első lépés a gyógyulás felé" - mondja Salminen.

Címlapkép: Getty Images