Rengeteg magyar dolgozónak jár fizetett távollét a választás idején: kevesen tudják, mit kell tenni érte

Amennyiben valaki szavazatszámláló bizottságban ül, arra a napra felmentést kell kapnia, de akkor is, ha újraszámolásra kerül sor a választókerületében.

A 2026-os országgyűlési választások idején a munkáltatóknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a választási feladatokat ellátó munkavállalóik munkavégzés alóli mentesülésére. A dolgozókat megillető távolléti díj és annak közterhei visszaigényelhetők az államtól. Ehhez azonban a cégeknek szigorú határidőket és igazolási szabályokat kell betartaniuk - írja közleményében a PriceWaterhouse Coopers (PwC).

Fuscsics Mónika, a PwC Magyarország szakértője szerint a választásokhoz kapcsolódó munkaidő-kedvezmények kezelése idén különösen összetett feladat, mivel a szabályozás több napra és különböző érintetti körökre is kiterjed. A vonatkozó rendelet alapján a munkavégzés alóli mentesülés nemcsak a szavazás napjára érvényes, hanem a szavazatszámlálás és az esetleges újraszámlálás idejére is vonatkozik.

A szavazatszámláló bizottságok, valamint az egy szavazókörös települések helyi választási bizottságainak tagjai április 12-én és 13-án mentesülnek a munkavégzés alól. A külképviseleti és az átjelentkezéssel leadott szavazatokat számláló bizottsági tagok számára a kedvezmény szintén jár április 12-én és 13-án.

Ezenkívül a voksok számlálásának napján, legkésőbb április 18-án is megilleti őket a mentesülés. Az újraszámlálást végző helyi választási bizottságok tagjai az újraszámlálás konkrét napján (április 13-án, 14-én, 15-én vagy 19-én) kapnak felmentést. Az egyéni választókerületi választási bizottságok tagjai pedig április 19-én mentesülnek a munka alól.

A munkavállalóknak a jogosultságukat a helyi választási iroda által kiállított, a bizottsági tagságot igazoló dokumentummal kell bizonyítaniuk. Az érintett napokra a munkáltató távolléti díjat fizet, amelyet a közterhekkel együtt visszaigényelhet az államtól. Ehhez a Nemzeti Választási Iroda hivatalos oldalán elérhető formanyomtatványt kell benyújtani. A dokumentum a jelölteknek és szervezeteknek szóló menüpont alatt található.

A megtérítési kérelmeknél kulcsfontosságú a határidők szigorú betartása. Az április 12-i szavazatszámlálás után a kérelmeket legkésőbb április 17-én 16 óráig kell eljuttatni a helyi választási irodához. További szavazatszámlálási napok esetében a jogszabályban rögzített egyéb határidők az irányadók.

Fontos változás továbbá, hogy a szavazáson való részvétel céljából maguk a választópolgárok is jogosulttá válnak a mentesülésre. Ez legfeljebb két óra igazolt távollétet jelent abban az esetben, ha a választás napjára beosztott rendes vagy elrendelt rendkívüli munkaidejük meghaladja a nyolc órát.