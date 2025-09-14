Apaszabadság 2025: ezek az apasági szabadság feltételei - tényleg 44 nap szülői szabadság jár az apáknak is?

Magyarországon az éves alapszabadság egységesen 20 munkanap, amelyet életkori alapon járó pótszabadságokkal, különféle szülői szabadságokkal, illetve egyéb pótnapokkal tudunk kiegészíteni. A szülőknek járó szabadságok speciális kategóriáit képezi a szülési szabadság, amelyet rendszerint a kisgyermeket megszülő vagy örökbefogadó anya igényel, illetve az apasági szabadság, amellyel viszont a gyermek apja élhet. Nézzük, mik az apasági szabadság feltételei és mennyi pénz jár az apaszabadság idejére, tudd meg, mi a különbség az apaszabadság és a 44 szülői szabadság között!

Cikkünkben az apasági szabadság, köznyelven csak „apaszabadság” szabályrendszerét és a szabadság kapcsán törvénybe iktatott friss változásokat ismertetjük. Tudd meg, kinek, milyen esetben jár az apaszabadság és mik az apasági szabadság feltételei, illetve hány nap az apaszabadság időtartama és meddig lehet az apasági szabadságot felhasználni! Milyen friss változásokra figyeljünk az apasági szabadság 2025 évi igénybevételével kapcsolatban, mik az apaszabadság hátrányai?

Mi az apasági szabadság és mennyi az időtartama?

Az apasági szabadság olyan - az anyák szülési szabadságának megfeleltethető – extra szabadnapokat jelent, amelyeket az apa a gyermeke születését vagy örökbefogadását követően vehet igénybe. Az apasági szabadság igénybevételéről és az azzal összefüggő költségek megtérítéséről rendelkező 535/2022. (XII. 21.) Korm. rendelet kimondja, hogy az uniós irányelvek szerint

2023. január 1-je óta az apasági szabadság időtartama Magyarországon 10 munkanap, amelyet az apa a gyermeke születését követő (vagy az örökbefogadás jogerőre emelkedése utáni) 4 hónapon belül vehet ki.

A 10 napos apaszabadság a gyermekek számától függetlenül egyformán jár mindenkinek (ikergyermekek születése esetén is ugyanennyi az apaszabadság időtartama), továbbá a jogosultság megilleti az apát akkor is, ha a gyermek halva születik vagy röviddel a születését követően meghal. Az apasági szabadság nem arányosítható: évközbeni munkaváltás esetén is ugyanúgy jár a 10 nap az apának, amelyet a munkáltató nem szakíthat meg semmilyen indokkal. Amennyiben a gyermek az év végén születik, az apai szabadságot át lehet vinni a következő munkaévre (de kizárólag a jogosultsági idő végéig).

Apasági szabadság 2025 változás: mik az új szabályok?

Friss, 2025-ös változás, miszerint 2025. január 1-től az apasági szabadság legkésőbb a gyermek születését követő 4. hónap végéig vehető igénybe – ez előtt 2 hónap (8 hét) állt az apák rendelkezésére. Korábban a vezető állású munkavállalók esetén nem érvényesült felmondási tilalom az apasági szabadság idejére, azonban 2025-től már nem szüntethető meg munkaviszonyuk felmondással az apasági szabadság alatt.

Az apaszabadság feltételei, igénylése

Az apasági szabadságnak nem feltétele az apa és az anya közötti élettársi vagy házastársi viszony. Az apasági szabadság kivétele legfeljebb két részletben lehetséges, a szülést/örökbefogadást követő 4 hónapos jogosultsági időszakban. Bár az apa szabadon megválaszthatja, hogy mikor kíván apaszabadságra menni, ezeket az extra szabadnapokat jellemzően akkor szokás kikérni, amikor a gyermek megszületik vagy amikor a kisbabát hazaviszik a kórházból és az anyának segítségre van szüksége.

Az apasági szabadság igénybevételéhez az apának írásban kell kérelmet benyújtania a munkáltatóhoz, amelyhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát vagy az örökbefogadási határozatot.

Mennyi fizetés jár az apasági szabadság idejére?

Az apasági szabadság alatti díjazás két részre oszlik: az első 5 nap (1-5. nap) során az apa teljes távolléti díja jár a dolgozónak (ugyanannyi fizetést kap, mintha dolgozna vagy fizetett szabadságon lenne), a második 5 napban (6-10. nap) viszont csak a távolléti díja 40%-ának megfelelő összeget vihetnek haza (ezt a munkáltató saját döntése alapján felülbírálhatja és kiegészítheti teljes fizetésre, azonban a törvény csak a 40% kifizetésére kötelezi) – ez az apasági szabadság hátránya. A munkáltató az első 5 nap távolléti díját visszaigényelheti az államtól, a második 5 napot viszont közvetlenül neki kell finanszíroznia.

Alapszabadság és pótszabadságok: hány pótnap jár a magyar szülőknek?

Az éves fizetett szabadság mértékéről Magyarországon a 2012. évi törvény a Munka Törvénykönyvéről (MT) rendelkezik (59-60. fejezetek). Alapesetben mindenkinek, teljes- és részmunkaidős foglalkoztatás esetén egyaránt 20 nap fizetett szabadság jár, amely mellett mindenkit alanyi jogon megilletnek az életkori alapon járó extra szabadnapok. Törtéves munkaviszony esetén mind az alap-, mind a pótszabadságok részarányosan kerülnek kiadásra (ez alól kivételt képez a szülési szabadság és az apasági szabadság).

Az életkor alapján járó pótszabadságokon felül – amennyiben a munkavállaló megfelel a feltételeknek – egyéb pótszabadságok is járhatnak számára. Ezek közül az egyik legfontosabb pótszabadság típus a szülőket megillető pótszabadság, melynek értelmében 16 évesnél fiatalabb gyermekei után mindkét szülőt extra fizetett szabadnapok illetik meg:

1 gyermek után 2 nap;

2 gyermek után 4 nap;

3 vagy több gyermek után pedig összesen 7 munkanap jár mindkét szülőnek.

A szülői pótszabadságra való jogosultság szempontjából a gyermeket először a születésének az évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a 16. életévét betölti. Fogyatékkal élő gyermek nevelése esetén a gyermekek után járó pótszabadság 2 munkanappal nő fogyatékos gyermekenként.

44 szülői szabadság: új szabadságtípus a Munka Törvénykönyvében

A fentiekben részletezett apasági szabadságon és a 16 év alatti gyermekeket nevelő szülőknek járó fizetett pótszabadságokon felül 2023-ban egy új szabadságtípus jelent meg az MT-ben, ami nem más, mint a 44 napos szülői szabadság. Az MT vonatkozó jogszabályai értelmében legalább egy éve fennálló munkaviszony esetén

gyermeke 3. életévének betöltéséig 44 nap szülői szabadság jár mind az anyának, mind az apának, azonban erre az időtartamra mindössze a távolléti díj 10%-a jár számára, melynek költsége a munkáltatót terheli.

Fontos szabály, hogy abban az esetben, ha a szülői szabadságon lévő anya vagy apa az adott gyermekre vonatkozóan GYES vagy GYED folyósításában részesül, a 10%-os távolléti díj mértékét csökkentik a GYES/GYED összegével (ha nem a GYED-en vagy GYES-en lévő szülő megy szülői szabadságra, akkor nem csökkentik). A 44 szülői szabadság igénybevételét a fizetett szabadsághoz hasonlóan 15 nappal előre jelezni kell. A szülői szabadság ideje alatt felmondási védelem illeti meg a szabadságon lévő szülőt; a már megkezdett szülői szabadságot a munkáltató nem szakíthatja meg.

A 44 szülői szabadság kapcsán hangsúlyozzuk, hogy bár új alternatívaként bárki megigényelheti, aki jogosult rá – mivel a szülőnek mindössze a munkabére 10%-a jár ebben az időszakban -, aránylag kevesen engedhetik meg maguknak a majdhogynem fizetés nélküli szabadsággal egyenértékű keresetkiesést. Bár anyagi szempontból nem előnyös, az új szülői szabadság mindenképp kedvező lehetőség a családoknak, ugyanis lehetővé teszi, hogy szükség esetén, mondhatni „vésztartalék” gyanánt bármelyik szülő extra szabadnapokat kérhessen a gyermeknevelés első éveiben.