2025. szeptember 14. vasárnap Szeréna, Roxána
18 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Little daughter embracing her father at meadow during sunset. Concept of parents love and relationships.
HRCENTRUM

Apaszabadság 2025: ezek az apasági szabadság feltételei - tényleg 44 nap szülői szabadság jár az apáknak is?

Pénzcentrum
2025. szeptember 14. 12:04

Magyarországon az éves alapszabadság egységesen 20 munkanap, amelyet életkori alapon járó pótszabadságokkal, különféle szülői szabadságokkal, illetve egyéb pótnapokkal tudunk kiegészíteni. A szülőknek járó szabadságok speciális kategóriáit képezi a szülési szabadság, amelyet rendszerint a kisgyermeket megszülő vagy örökbefogadó anya igényel, illetve az apasági szabadság, amellyel viszont a gyermek apja élhet. Nézzük, mik az apasági szabadság feltételei és mennyi pénz jár az apaszabadság idejére, tudd meg, mi a különbség az apaszabadság és a 44 szülői szabadság között!

Cikkünkben az apasági szabadság, köznyelven csak „apaszabadság” szabályrendszerét és a szabadság kapcsán törvénybe iktatott friss változásokat ismertetjük. Tudd meg, kinek, milyen esetben jár az apaszabadság és mik az apasági szabadság feltételei, illetve hány nap az apaszabadság időtartama és meddig lehet az apasági szabadságot felhasználni! Milyen friss változásokra figyeljünk az apasági szabadság 2025 évi igénybevételével kapcsolatban, mik az apaszabadság hátrányai?

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mi az apasági szabadság és mennyi az időtartama?

Az apasági szabadság olyan - az anyák szülési szabadságának megfeleltethető – extra szabadnapokat jelent, amelyeket az apa a gyermeke születését vagy örökbefogadását követően vehet igénybe. Az apasági szabadság igénybevételéről és az azzal összefüggő költségek megtérítéséről rendelkező 535/2022. (XII. 21.) Korm. rendelet kimondja, hogy az uniós irányelvek szerint

2023. január 1-je óta az apasági szabadság időtartama Magyarországon 10 munkanap, amelyet az apa a gyermeke születését követő (vagy az örökbefogadás jogerőre emelkedése utáni) 4 hónapon belül vehet ki.

A 10 napos apaszabadság a gyermekek számától függetlenül egyformán jár mindenkinek (ikergyermekek születése esetén is ugyanennyi az apaszabadság időtartama), továbbá a jogosultság megilleti az apát akkor is, ha a gyermek halva születik vagy röviddel a születését követően meghal. Az apasági szabadság nem arányosítható: évközbeni munkaváltás esetén is ugyanúgy jár a 10 nap az apának, amelyet a munkáltató nem szakíthat meg semmilyen indokkal. Amennyiben a gyermek az év végén születik, az apai szabadságot át lehet vinni a következő munkaévre (de kizárólag a jogosultsági idő végéig).

Szabadság átvitele következő évre 2025-ben: ilyen esetben kérhető
EZ IS ÉRDEKELHET
Szabadság átvitele következő évre 2025-ben: ilyen esetben kérhető
Így történik a szabadság átvitele következő évre 2025-ben: mutatjuk, mit írnak róla a jogszabályok, hogyan vihetjük át szabadságunkat szabályosan a 2026-os munkaévre.

Apasági szabadság 2025 változás: mik az új szabályok?

Friss, 2025-ös változás, miszerint 2025. január 1-től az apasági szabadság legkésőbb a gyermek születését követő 4. hónap végéig vehető igénybe – ez előtt 2 hónap (8 hét) állt az apák rendelkezésére. Korábban a vezető állású munkavállalók esetén nem érvényesült felmondási tilalom az apasági szabadság idejére, azonban 2025-től már nem szüntethető meg munkaviszonyuk felmondással az apasági szabadság alatt.

Az apaszabadság feltételei, igénylése

Az apasági szabadságnak nem feltétele az apa és az anya közötti élettársi vagy házastársi viszony. Az apasági szabadság kivétele legfeljebb két részletben lehetséges, a szülést/örökbefogadást követő 4 hónapos jogosultsági időszakban. Bár az apa szabadon megválaszthatja, hogy mikor kíván apaszabadságra menni, ezeket az extra szabadnapokat jellemzően akkor szokás kikérni, amikor a gyermek megszületik vagy amikor a kisbabát hazaviszik a kórházból és az anyának segítségre van szüksége.

Az apasági szabadság igénybevételéhez az apának írásban kell kérelmet benyújtania a munkáltatóhoz, amelyhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát vagy az örökbefogadási határozatot. 

Mennyi fizetés jár az apasági szabadság idejére?

Az apasági szabadság alatti díjazás két részre oszlik: az első 5 nap (1-5. nap) során az apa teljes távolléti díja jár a dolgozónak (ugyanannyi fizetést kap, mintha dolgozna vagy fizetett szabadságon lenne), a második 5 napban (6-10. nap) viszont csak a távolléti díja 40%-ának megfelelő összeget vihetnek haza (ezt a munkáltató saját döntése alapján felülbírálhatja és kiegészítheti teljes fizetésre, azonban a törvény csak a 40% kifizetésére kötelezi) – ez az apasági szabadság hátránya. A munkáltató az első 5 nap távolléti díját visszaigényelheti az államtól, a második 5 napot viszont közvetlenül neki kell finanszíroznia.

Alapszabadság és pótszabadságok: hány pótnap jár a magyar szülőknek?

Az éves fizetett szabadság mértékéről Magyarországon a 2012. évi törvény a Munka Törvénykönyvéről (MT) rendelkezik (59-60. fejezetek). Alapesetben mindenkinek, teljes- és részmunkaidős foglalkoztatás esetén egyaránt 20 nap fizetett szabadság jár, amely mellett mindenkit alanyi jogon megilletnek az életkori alapon járó extra szabadnapok. Törtéves munkaviszony esetén mind az alap-, mind a pótszabadságok részarányosan kerülnek kiadásra (ez alól kivételt képez a szülési szabadság és az apasági szabadság).

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az életkor alapján járó pótszabadságokon felül – amennyiben a munkavállaló megfelel a feltételeknek – egyéb pótszabadságok is járhatnak számára. Ezek közül az egyik legfontosabb pótszabadság típus a szülőket megillető pótszabadság, melynek értelmében 16 évesnél fiatalabb gyermekei után mindkét szülőt extra fizetett szabadnapok illetik meg:

  • 1 gyermek után 2 nap;
  • 2 gyermek után 4 nap;
  • 3 vagy több gyermek után pedig összesen 7 munkanap jár mindkét szülőnek.

A szülői pótszabadságra való jogosultság szempontjából a gyermeket először a születésének az évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a 16. életévét betölti. Fogyatékkal élő gyermek nevelése esetén a gyermekek után járó pótszabadság 2 munkanappal nő fogyatékos gyermekenként.

44 szülői szabadság: új szabadságtípus a Munka Törvénykönyvében

A fentiekben részletezett apasági szabadságon és a 16 év alatti gyermekeket nevelő szülőknek járó fizetett pótszabadságokon felül 2023-ban egy új szabadságtípus jelent meg az MT-ben, ami nem más, mint a 44 napos szülői szabadság. Az MT vonatkozó jogszabályai értelmében legalább egy éve fennálló munkaviszony esetén

gyermeke 3. életévének betöltéséig 44 nap szülői szabadság jár mind az anyának, mind az apának, azonban erre az időtartamra mindössze a távolléti díj 10%-a jár számára, melynek költsége a munkáltatót terheli.

Fontos szabály, hogy abban az esetben, ha a szülői szabadságon lévő anya vagy apa az adott gyermekre vonatkozóan GYES vagy GYED folyósításában részesül, a 10%-os távolléti díj mértékét csökkentik a GYES/GYED összegével (ha nem a GYED-en vagy GYES-en lévő szülő megy szülői szabadságra, akkor nem csökkentik). A 44 szülői szabadság igénybevételét a fizetett szabadsághoz hasonlóan 15 nappal előre jelezni kell. A szülői szabadság ideje alatt felmondási védelem illeti meg a szabadságon lévő szülőt; a már megkezdett szülői szabadságot a munkáltató nem szakíthatja meg.

A 44 szülői szabadság kapcsán hangsúlyozzuk, hogy bár új alternatívaként bárki megigényelheti, aki jogosult rá – mivel a szülőnek mindössze a munkabére 10%-a jár ebben az időszakban -, aránylag kevesen engedhetik meg maguknak a majdhogynem fizetés nélküli szabadsággal egyenértékű keresetkiesést. Bár anyagi szempontból nem előnyös, az új szülői szabadság mindenképp kedvező lehetőség a családoknak, ugyanis lehetővé teszi, hogy szükség esetén, mondhatni „vésztartalék” gyanánt bármelyik szülő extra szabadnapokat kérhessen a gyermeknevelés első éveiben.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #család #szabadság #szabadságszámítás #gyermek #szülő #apa #apaság #szülők #szabadságolás #apasági szabadság #szabadság átvitele következő évre

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:04
11:01
10:31
10:04
09:03
HR BLOGGER
hrdoktor  |  2025.09.08 11:50
Így őrizheti meg mozgásképességét időskorára
Hazánkban is egyre többen érnek meg magas életkort, amit szeretnének egészségesen, aktívan, szellemi...
laskainelli  |  2025.09.07 10:44
A viszony csapdája
Meglehet, hogy egy viszony izgalma, titka és újdonsága könnyű menekülőútnak tűnik a problémákból, de...
vezetoi-coaching  |  2025.08.15 19:43
Ezt csak ideteszem...
Gondoltam rá, hogy az AI-vel csináltatok egy magyar összefoglalót erről a 2 napos videóról, de lecsu...
coachco  |  2025.08.05 18:51
Mádról-Mádra bicajjal, Tokajjal és gólyákkal
Idén másodszor bicajoztuk körbe Mádról indulva a Tokaj-hegyet. Ez háztól-házig nekünk 54 kilométer v...
kovacstunde  |  2025.07.05 08:00
Másokhoz való viszonyunk kisgyermekkorunktól alakul – Miért és kitől, mitől félünk ennyire?
Hosszú évek óta Angliában bébiszitterként dolgozó kliensem panaszolta; hogy kisiskolás unokáját a me...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 14.
Súlyos bírságot kockáztatnak magyar háztulajok: sokan nem tudják, hogy ingyen van a segítség
2025. szeptember 13.
Az ingázás pokla: őket listázná a kormány, több tízezer magyar megélhetése a tét
2025. szeptember 13.
Már elindult a folyamat országszerte: vége a forint uralmának, az euró bevezetése sem kell hozzá
2025. szeptember 12.
Brutál értékes irat lapul rengeteg magyar fiókjában: sokan nem is sejtik, mit birtokolnak
2025. szeptember 12.
Óriási lemaradásban Budapest, új világ jön a turizmusban: ez még sokba kerülhet Magyarországnak
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 14. vasárnap
Szeréna, Roxána
37. hét
Szeptember 14.
A Magyar dal napja
Szeptember 14.
A keresztény egység napja
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Ledöbbensz: ennyit keres egy stewardess a Ryanairnél
2
4 hete
Sorra keresik ezekre a munkákra a nyugdíjasokat, diákokat: 50 ezret is simán adnak egy hétre
3
1 hónapja
Ennyit keres egy kézbesítő, ügyintéző a Magyar Postánál: már lasszóval fognák a dolgozókat
4
2 hete
Ez az egyik legjobban fizetett diploma nélküli szakma itthon: nem vicc, milliós a fizetés
5
3 hete
Küszöbön az eddigi legnagyobb foglalkoztatási válság Magyarországon: megindult a lavina
PÉNZÜGYI KISOKOS
Befektetési politika
A pénztár befektetési politikája a pénztári működés egyik legfontosabb dokumentuma. A befektetési politikát a pénztár igazgatótanácsa fogadja el, végrehajtásáról évente beszámol a pénztár közgyűlésnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 14. 10:31
Botrány, hiába fizetjük a TB-t: állami kórházban havi 160 ezret szednek a betegektől
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 14. 07:04
Bankmonitor: Az ingatlan nem minden esetben nyerő befektetés, előbb-utóbb korrekció jön
Agrárszektor  |  2025. szeptember 14. 10:58
Elképesztő küzdelem, kapitális halszörny akadt horogra a Balatonnál