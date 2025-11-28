2025. november 28. péntek Stefánia
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A bírónő az iratok elolvasása után végső ítéletet hoz, és mindjárt kalapáccsal veri a fát.
Gazdaság

200 millió forintos kártérítést kaphat a Jókai utcai házomlásban megsérült balerina, de veszélyben a kifizetés

Pénzcentrum
2025. november 28. 19:34

A Fővárosi Törvényszék jogerősen 200 millió forintos kártérítést és élethosszig tartó járadékot ítélt meg Tóth Nikolett balerinának a 2022-es Jókai utcai házomlás miatt. A teljes összeg kifizetése azonban kérdéses, mivel a felelős cégek felszámolás alatt állnak, szemlézte a 24.hu a Blikket.

Jogerős ítélet született a Jókai utcai házomlásban súlyosan megsérült táncművész ügyében. A Blikk beszámolója szerint a Fővárosi Törvényszék sérelemdíjat és kártérítést is megítélt Tóth Nikolettnek és édesanyjának. A sérelemdíj részeként mindketten 15–15 millió forintot kapnak a korábban kifizetett összegeken felül.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kártérítési per döntése alapján a balerinának összesen mintegy 200 millió forint jár, valamint havi 3,5 millió forintos járadék élete végéig. A hatalmas összeg azonban egyelőre csak papíron biztos: a kifizetésre kötelezett cégek mindegyike felszámolás alatt van, így a család még nem tudja, mikor juthatnak hozzá a megítélt pénzhez.

A tragikus baleset 2022 júniusában történt, amikor a Jókai utca 1. szám alatti épület díszfala az átalakítási munkák közben leomlott. A törmelék az utcára zúdult, négyen megsérültek: három ember könnyebben, az Operettszínház táncművésze azonban életveszélyes állapotba került. Tóth Nikolett súlyos gerinc-, koponya- és belső sérüléseket szenvedett, amelyeket több műtéttel kellett kezelni.

Kapcsolódó cikkeink:

A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomozott. A hatóság több mint 50 tanút hallgatott meg, és igazságügyi munkavédelmi, valamint építésügyi szakértők bevonásával vizsgálta a felelősséget. A nyomozás végére négy személyt hallgattak ki gyanúsítottként.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A szakértői vélemények szerint több súlyos mulasztás is hozzájárult a balesethez. A statikus tervezőmérnök nem végezte el a szükséges folyamatos statikai ellenőrzést, és nem ismerte fel a lezuhanó díszfal párkánytartó funkcióját. A műszaki vezető elmulasztotta a bontási terv elkészítését és a veszélyes terület megfelelő lehatárolását. A generáltervező nem adta át a kivitelezési dokumentációt, amely a bontási tervet is tartalmazta volna, míg a kivitelezőnek a munkavédelmi intézkedések biztosítása lett volna a feladata.
Címlapkép: Getty Images
#baleset #Budapest #építkezés #gazdaság #bíróság #ítélet #kártérítés #sérülés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:07
19:44
19:34
19:15
18:58
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. november 28. 16:50
Már Belgium sem fogad Ukrajna győzelmére? Mi lesz az orosz vagyonokkal?  
Media1
2025. november 26. 15:21
Így ver át a propaganda | Interjú Bőhm Kornél kommunikációs szakemberrel  
MEDIA1  |  2025. november 28. 19:19
Útlevélvád: hazudott a kormányközeli Tűzfalcsoport az Átlátszó újságírójának házastársáról
A Tűzfalcsoport hamisan állította, hogy az Átlátszó munkatársa, Zubor Zalán feleségének kínai útleve...
Bankmonitor  |  2025. november 28. 17:50
Az MNB behúzta a kéziféket - Megéri beszállni a túlfűtött lakáspiacra az olcsó hitel miatt?
Miközben az országot elöntötte az Otthon Start generálta vásárlási láz, a piac mélyén vészjósló foly...
Holdblog  |  2025. november 28. 11:33
Haalandnak jó a hozama (HOLD After Hours)
Móricz Dániellel szakértjük, hogy miért esnek, illetve nem esnek a piacok, és ír sebeket is feltépün...
ChikansPlanet  |  2025. november 28. 08:48
Elektromos áramot vezető baktériumok forradalmasíthatják az egészségügyet
Amerikai tudósok olyan elektromos áramot vezető baktériumokat fedeztek fel, amelyek új orvosi eszköz...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 28.
Üres zsebbel várja 2026-ot százezernyi magyar: egy váratlan kiadás összeroppanthatja a kasszát
2025. november 27.
Kár tagadni, már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon: így vált luxussá a saját otthon az átlagembernek
2025. november 28.
Ezek a leginkább alulfizetett szakmák 2025-ben Magyarországon: meglepő hivatások a szégyenlistán
2025. november 28.
Kiderült, ezért bukik meg a legtöbb autó a műszaki vizsgán 2025-ben: döbbenetes hibákat találnak
2025. november 28.
Brutális elszálltak az árak, készüljünk a hatalmas számlákra, ha erre vágynánk karácsony előtt
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 28. péntek
Stefánia
48. hét
November 28.
"Ne vásárolj semmit!" Nap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Lesújtó számokat közölt az IMF: óriási válság közeleg, ezek az országok vannak hatalmas bajban
2
5 napja
Óriási zöld gazdasági fordulat közeleg: egyre többen fektetik be így a pénzüket
3
2 hete
Megérkeztek az amerikai olajszankciós mentességek – Magyarország azonban kimaradt a buliból
4
1 napja
Kiadta a riasztást az OTP, újfajta csalás terjed: így nullázzák le bárki számláját percek alatt
5
1 hete
Rettenet, ahogy Magyarország teljesít ebben a gazdasági mutatóban: óriási a rizikó, sok dolog szól ellenünk
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vállalkozói díj
a biztosítási díj azon része, amely a biztosító költségeinek a fedezetéül, valamint az üzleti nyereség forrásául szolgál. A kockázati díj és a vállalkozói díj összege teszi ki a bruttó díjat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 28. 18:58
Ezek a leginkább alulfizetett szakmák 2025-ben Magyarországon: meglepő hivatások a szégyenlistán
Pénzcentrum  |  2025. november 28. 17:57
Kvíz: Te is megőrülsz a Black Friday akcióktól? Lássuk, mint tudsz a szokás eredetéről!
Agrárszektor  |  2025. november 28. 19:33
Csúnya lemaradásban vagyunk: ebben csak a 25. helyen állunk az EU-ban