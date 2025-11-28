200 millió forintos kártérítést kaphat a Jókai utcai házomlásban megsérült balerina, de veszélyben a kifizetés

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 74,15 pontos, 0,07 százalékos emelkedéssel, 109 453,39 ponton zárt pénteken.
A Fővárosi Törvényszék jogerősen 200 millió forintos kártérítést és élethosszig tartó járadékot ítélt meg Tóth Nikolett balerinának a 2022-es Jókai utcai házomlás miatt. A teljes összeg kifizetése azonban kérdéses, mivel a felelős cégek felszámolás alatt állnak, szemlézte a 24.hu a Blikket.
Jogerős ítélet született a Jókai utcai házomlásban súlyosan megsérült táncművész ügyében. A Blikk beszámolója szerint a Fővárosi Törvényszék sérelemdíjat és kártérítést is megítélt Tóth Nikolettnek és édesanyjának. A sérelemdíj részeként mindketten 15–15 millió forintot kapnak a korábban kifizetett összegeken felül.
A kártérítési per döntése alapján a balerinának összesen mintegy 200 millió forint jár, valamint havi 3,5 millió forintos járadék élete végéig. A hatalmas összeg azonban egyelőre csak papíron biztos: a kifizetésre kötelezett cégek mindegyike felszámolás alatt van, így a család még nem tudja, mikor juthatnak hozzá a megítélt pénzhez.
A tragikus baleset 2022 júniusában történt, amikor a Jókai utca 1. szám alatti épület díszfala az átalakítási munkák közben leomlott. A törmelék az utcára zúdult, négyen megsérültek: három ember könnyebben, az Operettszínház táncművésze azonban életveszélyes állapotba került. Tóth Nikolett súlyos gerinc-, koponya- és belső sérüléseket szenvedett, amelyeket több műtéttel kellett kezelni.
A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomozott. A hatóság több mint 50 tanút hallgatott meg, és igazságügyi munkavédelmi, valamint építésügyi szakértők bevonásával vizsgálta a felelősséget. A nyomozás végére négy személyt hallgattak ki gyanúsítottként.
A szakértői vélemények szerint több súlyos mulasztás is hozzájárult a balesethez. A statikus tervezőmérnök nem végezte el a szükséges folyamatos statikai ellenőrzést, és nem ismerte fel a lezuhanó díszfal párkánytartó funkcióját. A műszaki vezető elmulasztotta a bontási terv elkészítését és a veszélyes terület megfelelő lehatárolását. A generáltervező nem adta át a kivitelezési dokumentációt, amely a bontási tervet is tartalmazta volna, míg a kivitelezőnek a munkavédelmi intézkedések biztosítása lett volna a feladata.
