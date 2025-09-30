Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok esetén a bírságok nagysága már a kartellügyekben kiszabott bírságokéval vetekszik.
Valami nagyon nem stimmel a Wolt körül: újabb brutális bírságot kapott a cég
A nemrégiben feltárt fogyasztóvédelmi jogsértések után az illetékes kormányhivatal ellenőrzése a munkavédelem terén is súlyos hiányosságokat talált a Wolt Services Magyarország Kft. több telephelyén. A vizsgálat eredményeként a hatóság több mint 60 millió forint bírságot szabott ki a cégre, és azonnali intézkedésekre kötelezte. A Nemzetgazdasági Minisztérium – munkavédelemért és fogyasztóvédelemért felelős minisztériumként – a jövőben is mindent megtesz a munkavállalók védelme és a fogyasztói jogok érvényesítése érdekében, ezért határozottan fellép azok megsértése esetén.
A közelmúltban a Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alatt működő Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szakmai felügyeletével lefolytatott fogyasztóvédelmi eljárás során több súlyos jogsértés került megállapításra a Wolt cégcsoporthoz tartozó vállalkozások működésében. Az eljárások eredményeként összesen 200 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki az illetékes kormányhivatal.
Budapest Főváros Kormányhivatalának hatósági ellenőrzése a munkavédelem terén is súlyos hiányosságokat talált a Wolt Services Magyarország Kft. több telephelyén. A feltárt mulasztások nem egyszerű szabálytalanságok: a dolgozók egészségét és testi épségét közvetlenül veszélyeztető, súlyos kockázatokat jelentettek. Az ellenőrök többek között a védőeszközök hiányát, a szakszerűtlenül rögzített anyagtároló polcrendszereket, a szigetelés nélküli villamosvezetékeket és a szabálytalan, veszélyes anyagtárolást is jegyzőkönyvezték. A vizsgálat eredményeként a hatóság
több mint 60 millió forint bírságot szabott ki a cégre, és azonnali intézkedések végrehajtására kötelezte.
A kormányhivatal felszólította a Woltot, hogy haladéktalanul szüntesse meg valamennyi telephelyén ezeket a szabálytalanságokat, és biztosítsa a munkavállalók biztonságos és egészséges munkakörnyezethez fűződő alapvető jogát. Ez magában foglalja az elsősegélynyújtás személyi feltételeinek biztosítását is, amely szintén nem felelt meg teljeskörűen a jogszabályi előírásoknak.
A Nemzetgazdasági Minisztérium – munkavédelemért és fogyasztóvédelemért felelős minisztériumként – a jövőben is mindent megtesz a munkavállalók védelme és a fogyasztói jogok érvényesítése érdekében, ezért szigorúan ellenőrzi a jogszabályok betartását és határozottan fellép azok megsértése esetén. A Nemzetgazdasági Minisztérium célja, hogy a munkáltatók betartsák a vonatkozó jogszabályi előírásokat, ezáltal biztonságos és egészséges munkakörnyezetet teremtve munkavállalóik számára.
