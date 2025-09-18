Az MI fejlődése olyan szintre jutott, ami alapjaiban forgatja fel egyes iparágak munkaerőpiacát.
Egyre több magyar dolgozik ilyen munkaszerződéssel: kiszolgáltaott helyzet, erről tudnod kell!
Több százmilliárd forintos ágazattá nőtte ki magát a munkaerő-kölcsönzés, a munkaerőhiány miatt pedig folyamatosan növekszik a jelentősége. Az előnyök egyértelműek, a változó munkaerő és üzleti igényekhez gyorsabban alkalmazkodnak, miközben csökkentik a hosszú távú elkötelezettséggel járó kockázatokat. Ám ennek a hibrid munkavégzésnek léteznek veszélyei is, esetleges munkahelyi baleset során komplikáltabb lehet a megítélés, sőt, a piacon már megjelent a fiktív munkaerő-kölcsönzés is, amelyet viszont büntet a NAV.
Munkavállalók kölcsönbe: több százmilliárdos ágazatról beszélhetünk napjainkra
Több százmilliárd forintos ágazattá nőtte ki magát a munkaerő-kölcsönzés, a munkaerőhiány miatt pedig folyamatosan növekszik a jelentősége. Az előnyök egyértelműek, a változó munkaerő és üzleti igényekhez gyorsabban alkalmazkodnak, miközben csökkentik a hosszú távú elkötelezettséggel járó kockázatokat. Ám ennek a hibrid munkavégzésnek léteznek veszélyei is, esetleges munkahelyi baleset során komplikáltabb lehet a megítélés, sőt, a piacon már megjelent a fiktív munkaerő-kölcsönzés is, amelyet viszont büntet a NAV.
A Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetsége (MMOSZ) adatai szerint a munkaerő-kölcsönzés a gazdasági teljesítőképesség fontos indikátora, mintegy tízezrek dolgoznak ilyen formában Magyarországon. A Beraman Hungary szakértői szerint a munkaerő-kölcsönzés elsősorban a kékgalléros (vagyis fizikai) állomány sajátos foglalkoztatási formája, amelynek három résztvevője van. A munkavállaló, a kölcsönbeadó, valamint a kölcsönvevő cég.
A munkavállaló minden esetben a kölcsönbeadó céggel köt szerződést, azzal a céllal, hogy a kölcsönvevőnél végezzen munkát. Fontos, hogy egy munkás akár több kölcsönvevő cégnél is dolgozhat. A mezőgazdaságban, a turizmusban és a feldolgozóiparban gyakori, idényjellegű munkák kiszámítható ellátásában tehát kulcsszerepet játszanak a fizikai munkaerő-kölcsönzés módszerével foglalkoztatott, szakképzett dolgozók.
A konstrukció előnyei
A Pénzcentrum megkeresésére Dobos István szakjogász elmondta: a munkaerő-kölcsönzés alapvető sajátossága, hogy a hagyományos munkaviszonnyal szemben nem kettő, hanem három fél áll kapcsolatban egymással:
- a kölcsönzött munkavállaló egy munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó ügynökséggel, azaz kölcsönbeadóval köt munkaszerződést;
- a munkavállaló tényleges foglalkoztatására a kölcsönvevőnél kerül sor;
- a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő között polgári jogi szerződés megkötésére kerül sor, amely alapján a kölcsönbeadó egy bizonyos kölcsönzési díjért cserébe átengedi a munkavállalót a kölcsönvevőnek.
Az előnyök egyértelműek a kölcsönbevevő oldaláról: gyorsan juthat munkaerőhöz, a munkaerő létszáma pedig mindig a konkrét igényekhez igazítható. Mivel a kölcsönzött munkavállaló nem a kölcsönvevővel áll munkaviszonyban, ha nincs szükség a továbbiakban a munkájára, egyszerűen visszaküldhető a kölcsönbeadóhoz. Nem a kölcsönvevőt terhelik a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos jogi kockázatok és költségek.
Egyszerűsödik a foglalkoztatással járó adminisztráció (például a munkavállaló beléptetése, bejelentése adóhatóság felé a kölcsönbeadó feladata), és amennyiben a kölcsönvevő és kölcsönbeadó közötti szerződés nem zárja ki, a kölcsönvevő a munkavállalót felveheti saját állományába, amely egyfajta motivációt jelent a munkavállaló oldalán. Ami a munkavállalókat illeti, azok számára előnyös ez a konstrukció, akik nem tudnak tartós munkát vállalni, így a munkaerő-kölcsönzés rugalmassága, átmeneti jellege fontos számukra.
Lehetséges hátrányok
Beszélni kell ugyanakkor a lehetséges hátrányokról is – húzta alá Dobos István. A kölcsönzött munkavállalók általában kevésbé kötődnek a kölcsönvevőhöz, így kisebb a motivációjuk, lojalitásuk, és feszültség alakulhat ki a kölcsönzött és a saját munkavállalók között. A kölcsönbeadó szolgáltatásának díját meg kell fizetnie a kölcsönvevőnek, az adóhatóság pedig különös figyelmet fordít annak vizsgálatára, hogy nem áll-e fent színlelt munkaviszony, valamint, hogy fennáll-e a „szürkemunka” esete.
És még egy hátrány-lehetőség: az áfa-törvény értelmében a munkaerő-kölcsönzés nem tartozik a fordított adózás hatálya alá, így fennáll annak veszélye, hogy a kölcsönbeadó ténylegesen bevallja-e és megfizeti-e az áfát.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Fiktív munkaerő-kölcsönzés és a NAV
Az adóhatóság foglalkoztatási szabályok betartására és azok adójogi vonzatára irányuló vizsgálata tekintetében az ellenőrzések többek között a munkaviszony teljes vagy részleges eltitkolásának a munkaviszonyok teljes vagy részleges leplezésének, palástolásának (bújtatott munkaviszony); valamint a fiktív munkaerő kölcsönzésének kiszűrésére, szankcionálására irányul. A fiktív munkaerő-kölcsönzés a munkaviszony áttelepítésével (a munkaerő „átjelentésével”), majd annak „visszakölcsönzésével” valósul meg. Jellemzője a fiktív számlázási láncolatok tudatos felépítése. Ezek a hosszabb, több szintű láncolatok az adójogi ellenőrzések megnehezítését és a jogi felelősség „áthárítását” szolgálják.
Dobos István a Pénzcentrumnak kiemelte: a fiktív munkaerő-kölcsönzés elleni fellépésre a NAV számtalan eszközzel rendelkezik. Az adóhatóság jogosult megállapítani a vizsgált szerződés tartalmilag színlelt voltát, a munkaerő-kölcsönzés valótlansága esetén jogosult megállapítani, hogy valójában kit terhel a kapcsolódó adó- és járulékfizetési kötelezettség. A NAV kockázatelemzési eljárást folytat le, majd ezt követő szegmentáción alapuló eljárás során a kockázat szintje és az adózói magatartás alapján kiválasztják az ellenőrzés típusát.
Az adóhatóság átminősítheti a jogviszonyokat, különösen akkor, ha a kölcsönvevő olyan személyek tekintetében veszi igénybe a munkaerő-kölcsönzési szolgáltatást, akiket korábban saját maga közvetlenül alkalmazott. A jogviszony átminősítésével a NAV a kölcsönbeadó által kibocsátott számlákat fiktívnek minősítheti. A NAV 2025-ös ellenőrzési tervében kiemelt szerepet kap a munkaerő-kölcsönzés, így az adóhatóság kapacitása ezen a területen jelentősnek tekinthető. Az ellenőrzések során kiemelten vizsgálják a foglalkoztatással kapcsolatos bejelentési, bevallási és befizetési kötelezettségek teljesítését.
A bejelentési kötelezettség elmulasztásának szankciói
A kölcsönvevőnek be kell jelentenie az Art. (2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről) 42. § alapján a NAV felé a munkaerő-kölcsönzési szerződéssel érintett munkavállaló nevét és adóazonosító jelét, valamint a kölcsönbeadó nevét és adószámát, továbbá a foglalkoztatás megkezdésének és befejezésének napját. Ez egy régi szabály, 2012. január 1. napjától kötelező.
A bejelentés elmulasztása esetén a szankciók súlyosak:
- Ha a bejelentés nem történik meg, a NAV személyenként jelentős mulasztási bírságot is kiszabhat. Ha több be nem jelentett alkalmazottról van szó, a bírság összeadódik.
- A súlyosabb esetekben a NAV akár 2 millió forintos mulasztási bírságot is kiszabhat, sőt üzletbezárás is elrendelhető.
- Ezen túlmenően közzétételi bírság is kiszabható, amely a mulasztási bírság tízszerese, így az összeg elérheti a 20 millió forintot is. A jogsértő munkáltatók két évre felkerülnek a NAV honlapján kihelyezett listára, ami automatikus kizárást jelent a költségvetési forrásokból finanszírozott pályázatokból.
Érdemes jogkövetőnek lenni
A kölcsönbeadó számára javasolt, hogy biztosítsa, rendelkezzen munkaerő-kölcsönzési tevékenység folytatására vonatkozó jogosultsággal és a szükséges adminisztratív kötelezettségeknek eleget kell tennie. A munkaszerződésben kifejezetten állapodjon meg arról, hogy a munkaszerződés kölcsönzés céljából jön létre. Tartsa be az öt éves kikölcsönzési határidőt, és vezessen pontos nyilvántartást a kölcsönzött munkavállalók kikölcsönzési idejéről. Az öt éves korlát szempontjából egybe kell számítani a meghosszabbított vagy az előző kikölcsönzés megszűnésétől számított hat hónapon belül történő ismételt kikölcsönzéseket is.
A kölcsönvevő pedig teljesítse időben a bejelentési kötelezettséget a munkaerő-kölcsönzési szerződéssel érintett munkavállalók vonatkozásában. Biztosítsa a munkavédelmi kötelezettségek teljesítését és a munkavégzéshez szükséges feltételeket. Ne alkalmazzon olyan munkavállaló kölcsönzését, akit korábban közvetlenül foglalkoztatott (kivéve, ha legalább 6 hónap telt el a korábbi jogviszony megszűnése óta). Vezessen pontos nyilvántartást a munka- és pihenőidőről – mondta végezetül a Pénzcentrumnak a szakjogász.
A 2026-os választáson várhatóan bruttó 80 ezer forint lesz a SZSZB - szavazatszámláló bizottság - választott tagjainak tiszteletdíja.
Súlyos foglalkoztatási válság köszöntött be itthon: ezek a magyarok irdatlan nehezen találnak munkát
A megszerzett képesítések és a mai munkahelyeken megkövetelt készségek közötti eltérés az egyik oka annak, hogy a fiatalok nehezen találnak munkát.
XIV. Leó pápa bírálta a vezérigazgatók és alkalmazottaik közötti hatalmas bérkülönbségeket.
Magyarországon jelenleg mintegy százezer külföldi dolgozik különböző jogcímeken, miközben tavaly összesen 133 ezer külföldi munkás fordult meg az országban.
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése sok fiatal munkavállalót szorongással tölt el, hiszen épp az őket érintő belépő szintű pozíciókat váltják ki elsőként az algoritmusok.
Apaszabadság 2025: ezek az apasági szabadság feltételei - tényleg 44 nap szülői szabadság jár az apáknak is?
Apasági szabadság 2025: mi az apaszabadság lényege, mik az apasági szabadság feltételei? Hogyan vehető igénybe a 44 nap szülői szabadság apáknak is?
Három gyermekes anyák szja mentessége: a 3 gyermek szja mentesség mikortól érvényesíthető, mennyi az szja mentesség 3 gyerek után és az szja mentesség 2 gyerek...
Az Egyesült Államok munkaerőpiacán újabb figyelmeztető jel érkezett: a múlt héten 263 ezerre nőtt azok száma, akik először igényeltek munkanélküli segélyt.
Az apasági szabadság ma Magyarországon tíz munkanapot jelent, amelynek fele teljes fizetéssel, másik fele viszont csak részleges bérrel jár.
A magyar kormány 2025 januárjától jelentősen szigorította a vendégmunkások foglalkoztatásának feltételeit.
Ausztria munkaszüneti napok 2025: mutatjuk, hogyan alakul idén és jövőre Ausztria munkanapok, ünnepnapok szempontjából, mikor lesznek munkaszüneti napok Ausztriában!
A Ryanair légiutas-kísérőinek fizetési rendszeréről osztott meg részleteket egy alkalmazott a közösségi médiában.
Így történik a szabadság átvitele következő évre 2025-ben: mutatjuk, mit írnak róla a jogszabályok, hogyan vihetjük át szabadságunkat szabályosan a 2026-os munkaévre.
Nem tudnak még több túlórát vállalni a PKKB dolgozói, az erőforrásaik legvégén járnak - ez derül ki a Fővárosi Törvényszék elnökének leveléből.
Komoly bejelentés érkezett a fővárostól: megoldódhat a budapesti közterek egyik legnagyobb problémája?
A gondnokok két műszakban teljesítenek szolgálatot: hajnaltól kora délutánig, majd onnan késő estig.
2025 júniusában ismét nőtt a magyarok fizetése, a bruttó átlagkereset 704 400, a nettó átlagkereset pedig 484 200 forint volt, ami közel 10 százalékos éves...
2025 júliusában a magyar munkaerőpiacon közel 30 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak száma az előző évhez képest.
A mérnökinformatikus pálya ma az egyik legjobban fizető és legkeresettebb terület Magyarországon, a frissdiplomások már alapképzés után bruttó átlagosan 719 ezer Ft-ot kereshetnek.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
-
Új befektetési lehetőségek a műtárgypiacon (x)
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.