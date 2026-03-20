Az ellenőrzés során kiderült, hogy a két férfi közül az egyik svéd, a másik szíriai állampolgár, illetve mindkét jármű kulcsát a szíriai férfi őrizte.
Trükkös tolvajok csaptak le egy magyar városban: százezreket síbolhattak el, kézügyességüket is használták
A gyanú szerint ROmániából érkezhetett az a pár, akik figyelemeltereléssel és különböző kézügyességi trükkökkel okoztak nagy kárt egy áruházban. Olyan is volt, aki fagyizóban verte át az eladót.
Különféle figyelemelterelő módszerekkel károsítottak meg pénztárosokat trükkös tolvajok Kecskeméten és több más városban. A csalók a fizetés során szándékosan összezavarják az eladókat. Így végül csak a vételár töredékét fizetik ki, vagy a jogosulatlanul eltett visszajáróval távoznak - számolt be az RTL Híradója.
Az egyik esetben egy román pár egy kecskeméti áruházban vásárolt 300 ezer forint értékben. A kasszánál a fizetés során a már leszámolt készpénzt addig adogatták egymásnak, amíg a pénztáros teljesen összezavarodott. A manőver eredményeként a teljes vételár helyett végül mindössze 130 ezer forintot adtak át a megtévesztett eladónak.
Hasonlóan manipulatív taktikát alkalmazott egy nő is. Ő több település fagylaltozójában csalt ki pénzt a pultosoktól. A trükk lényege az volt, hogy csupán egy gombóc fagyit és egy rolettit kért, majd a fizetéshez egy húszezer forintos bankjegyet vett elő.
Ezt követően a táskájában aprópénz után kezdett kutatni, amivel sikeresen elterelte a kiszolgáló figyelmét. A vásárlás végén a nagy címletű bankjegyet nem adta át, a pultos által gyanútlanul kiszámolt visszajárót viszont zsebre tette.
