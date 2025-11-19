2025. november 19. szerda Erzsébet
Vallottak a fiatalok: meglepő dolgokat árultak el a munkájukról

Pénzcentrum/MTI
2025. november 19. 12:04

A 19-29 év közötti dolgozók 50 százaléka stabilnak érzi a munkahelyét, a fiatalok 43 százaléka szerint meg is becsülik a munkahelyén, 49 százalékuk pedig szereti a munkáját, míg a megkérdezettek 37 százaléka kipróbálná a külföldi munkavégzést - közölte a K&H szerdán harmadik negyedéves felmérése alapján.

A K&H ifjúsági index felmérésből az is kiderült, hogy a megkérdezett 19 és 29 év közötti dolgozó fiatalok 13 százaléka nem érzi igazán stabilnak a foglalkoztatását és 5 százalék azok aránya, akik nagyon bizonytalannak látják a jövőjüket jelenlegi cégüknél.

A fiatalok 43 százaléka szerint kifejezetten vagy eléggé megbecsülik a munkájukat, miközben a válaszadók 16 százaléka úgy érzi, hogy nem igazán vagy egyáltalán nem becsülik meg a munkahelyén. A 19-29 éves korosztályhoz tartozók 20 százaléka gondolja úgy, hogy könnyen találna új munkát, ha elveszítené a jelenlegit.

A felmérésben résztvevők 49 százaléka szereti a munkáját, míg a válaszadók kicsit több mint 34 százaléka közömbösen tekint arra, amit a munkahelyén csinál, és nagyjából 8-8 százalék azok aránya, akik kisebb vagy nagyobb mértékben elégedetlenek a munkájukkal.

A vizsgált korosztály két csoportra oszlik a külföldi munkavállalás tervezését tekintve: a 19 és 25 év közé esők 52 százaléka fontolgatja, hogy Magyarországon kívül kezdi el aktív munkavállalói pályáját, miközben a 26-29 évesek körében csak 17 százalék ez az arány; a teljes 19-29 éves korcsoporton belül az átlag 37 százalék.

A közlemény szerint a felmérés azt jelzi, hogy a fiatalok nagy része szereti a munkáját, de a külföldi tapasztalatszerzés vonzó alternatíva maradt.

A K&H 2012 utolsó negyedévében indította el a 300 ember megkérdezésével zajló, nem, korcsoport, régió, településtípus, befejezett iskolai végzettség, valamint 2016 óta a gazdasági aktivitás szerint a 19-29 éves korosztályt reprezentáló felmérést. A 2025 harmadik negyedévére vonatkozó kutatás 2025. szeptember 1-9. között készült.
