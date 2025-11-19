A kkv-k többsége csak 5%-os béremelést tud vállalni, így a 10–13%-os tervek nagy részét nem lehet teljesíteni.
Vallottak a fiatalok: meglepő dolgokat árultak el a munkájukról
A 19-29 év közötti dolgozók 50 százaléka stabilnak érzi a munkahelyét, a fiatalok 43 százaléka szerint meg is becsülik a munkahelyén, 49 százalékuk pedig szereti a munkáját, míg a megkérdezettek 37 százaléka kipróbálná a külföldi munkavégzést - közölte a K&H szerdán harmadik negyedéves felmérése alapján.
A K&H ifjúsági index felmérésből az is kiderült, hogy a megkérdezett 19 és 29 év közötti dolgozó fiatalok 13 százaléka nem érzi igazán stabilnak a foglalkoztatását és 5 százalék azok aránya, akik nagyon bizonytalannak látják a jövőjüket jelenlegi cégüknél.
A fiatalok 43 százaléka szerint kifejezetten vagy eléggé megbecsülik a munkájukat, miközben a válaszadók 16 százaléka úgy érzi, hogy nem igazán vagy egyáltalán nem becsülik meg a munkahelyén. A 19-29 éves korosztályhoz tartozók 20 százaléka gondolja úgy, hogy könnyen találna új munkát, ha elveszítené a jelenlegit.
A felmérésben résztvevők 49 százaléka szereti a munkáját, míg a válaszadók kicsit több mint 34 százaléka közömbösen tekint arra, amit a munkahelyén csinál, és nagyjából 8-8 százalék azok aránya, akik kisebb vagy nagyobb mértékben elégedetlenek a munkájukkal.
A vizsgált korosztály két csoportra oszlik a külföldi munkavállalás tervezését tekintve: a 19 és 25 év közé esők 52 százaléka fontolgatja, hogy Magyarországon kívül kezdi el aktív munkavállalói pályáját, miközben a 26-29 évesek körében csak 17 százalék ez az arány; a teljes 19-29 éves korcsoporton belül az átlag 37 százalék.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A közlemény szerint a felmérés azt jelzi, hogy a fiatalok nagy része szereti a munkáját, de a külföldi tapasztalatszerzés vonzó alternatíva maradt.
A K&H 2012 utolsó negyedévében indította el a 300 ember megkérdezésével zajló, nem, korcsoport, régió, településtípus, befejezett iskolai végzettség, valamint 2016 óta a gazdasági aktivitás szerint a 19-29 éves korosztályt reprezentáló felmérést. A 2025 harmadik negyedévére vonatkozó kutatás 2025. szeptember 1-9. között készült.
Minimálbér 2026: megérkezett a várva várt összeg, kevéske minimálbér emelés jöhet a dolgozóknak jövőre
A tervezettől drasztikusan elmaradó gazdasági növekedés és a magasabb inflációs szint miatt a várható emelések mértéke jelenleg bizonytalan, most is zajlik a béralku.
Ezeket a munkahelyeket 5 éven belül kinyírja a mesterséges intelligencia: ma jól fizető szakmák is a listán
Egyre több magyar állás kerül veszélybe az automatizáció miatt. Megmutatjuk, mely munkakörök tűnhetnek el 2034-ig – és hol maradhat esély a dolgozóknak.
A tudásalapú önkéntesség nemcsak a nonprofit szervezeteknek jelent értéket, hanem a vállalatoknak is komoly versenyelőnyt biztosít a tehetségekért folyó versenyben.
Egy hétig feküdt a kórházban az ajkai erőmű dolgozója, végül a szervezete vasárnap feladta a küzdelmet. A cég közleményt adott ki az ügyben.
Ezt is meglépte a Lidl: annyit keres egy bolti eladó Bécsben, mint Budapesten - nem várt helyen értük utol Ausztriát
Döbbenetes, de igaz: vásárlóerő-paritáson számolva egy bécsi Lidl-eladó gyakorlatilag annyit keres, mint egy budapesti dolgozó.
Osztrák raktáros melóról vallott a magyar srác: 1 milliós a fizetés, de pár dologra nagyon kell figyelni
2600 eurót, azaz napi árfolyamon átszámolva közel 1 millió forintot ér az ausztriai raktáros fizetése.
Most érdemes esküvőszervező tanfolyamokba belevágni: irdatlan drágák az esküvők, milliós fizut hozhat a szervezés
Sokakat vonz az esküvőszervezés, azonban nagyon nem mindegy, hogy milyen tanfolyamba kezdünk bele a szükséges tudás megszerzéséhez.
A legrosszabbul kereső fizikai munkások továbbra is az ország keleti megyéiben élnek: Szabolcs-Szatmár-Beregben és Borsod-Abaúj-Zemplénben.
A Palantir Technologies második alkalommal indítja el a középiskolát végzett fiataloknak szóló Meritocracy Fellowship programját.
A fizikai munkavállalók megbízhatósága ma a magyar munkaerőpiac egyik legégetőbb kérdés.
A vállalkozásoknál foglalkoztatott munkavállalók 55 százaléka elégedetlen a jelenlegi fizetésének mértékével, ez az arány 6 százalékponttal magasabb az egy évvel korábban mért szintnél.
A börtönőrök bére az utóbbi években jelentősen emelkedtek, ám ezért alkalmassági teszteken, valamint egy több hónapos kiképzésen kell részt venniük a jelentkezőknek.
A LIGA Szakszervezetek üdvözli az Európai Unió Bírósága azon mai döntését, amely megerősítette a megfelelő minimálbérről szóló EU irányelv érvényességét.
Újabb dolgozók elégelték meg a siralmas fizetéseket: asztalra csap a szakszervezet, tüntetést szerveznek
A tiltakozás időpontja szimbolikus: 150 évvel ezelőtt ezen a napon született Klebelsberg Kuno kultuszminiszter.
Az amerikai szenátus elfogadta azt a megállapodást, amely véget vethet a rekordideje tartó kormányzati leállásnak, amely október 1. óta tart.
Szektorok szerinti bontásban jelentős különbségek figyelhetőek meg az álláspiacon.
Kína új K-vízumprogramot indított a külföldi tudományos és technológiai szakemberek vonzására, amely alternatívát kínálhat a magasan képzett munkavállalóknak.
Call centeres állások home office-ban: nem álom a 600 ezeres havi fizetés - ki se kell mozdulni otthonról?
Kisgyermek, suli vagy akár nyugdíj mellett is nyerő lehet egy call center állás home office-ban, hiszen ezek nagy előnye, hogy bárhonnan dolgozhatsz, többnyire rugalmasan.
-
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
-
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
-
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.