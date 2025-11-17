Hiába a jó fizetés, ma már ez is kell a munkavállalóknak: stratégia lett a tudásalapú önkéntesség

A tudásalapú önkéntesség nemcsak a nonprofit szervezeteknek jelent értéket, hanem a vállalatoknak is komoly versenyelőnyt biztosít a tehetségekért folyó versenyben - vallja a Scale Impact és az Önkéntes Központ Alapítvány. A két szervezet december 4-én közös, átfogó konferencián mutatja be a hazai jógyakorlatokat.

A munkaerőpiac egyik legnagyobb kihívása ma a fiatal, értékorientált munkavállalók megtartása. A Z generáció és a millenniálok számára már nem elég a versenyképes fizetés – olyan munkahelyet keresnek, ahol értékeket képviselnek, és ahol szakmai tudásukat társadalmi jó érdekében is kamatoztathatják.

A pro bono önkéntesség – amikor a munkatársak szakmai kompetenciáikat ajánlják fel nonprofitok számára munkaidőben – éppen ezt az igényt szolgálja ki. Legyen szó jogi tanácsadásról, marketing kampány kidolgozásáról, pénzügyi tanácsadásról vagy IT-fejlesztésről, a munkavállalók olyan projektek részesei lehetnek, amelyek közvetlenül mérhető társadalmi hatást érnek el.

A pro bono programok bevezetése több szinten is megtérül a vállalatoknak:

Erősebb munkaadói márka: A társadalmi felelősségvállalás már nem marketing fogás, hanem elvárás. Azok a cégek, amelyek lehetőséget adnak munkavállalóiknak szakmai önkéntességre, vonzóbbak a tehetségek számára.

Magasabb elkötelezettség: A pro bono projektekben résztvevő munkavállalók nagyobb lojalitást mutatnak munkaadójuk iránt. A célvezérelt munka értelmet ad a mindennapi feladatoknak, és csökkenti a kiégés kockázatát.

Kompetenciafejlesztés: Az önkéntesség során a munkavállalók új területeken próbálhatják ki magukat, fejleszthetik soft skilljeiket, és olyan tapasztalatokat szerezhetnek, amelyeket a vállalatnál is kamatoztathatnak.

Csapatépítés: A közös pro bono projektek erősítik a csapatkohéziót és javítják a munkahelyi légkört.

Ötszörös megtérülés a nonprofitoknak – bizonyítékok alapján

A pro bono önkéntesség nemcsak a vállalatoknak, hanem a nonprofit szervezeteknek is rendkívül értékes. Az Archstone Foundation és a Catchafire közös programértékelése kimutatta, hogy egyetlen év alatt közel ötszörös megtérülést értek el: 30 nonprofit számára 400,000 dollár értékű hatást generáltak a kezdeti befektetéshez képest. A Taproot Foundation és True Impact 2016-os, Mastercard által támogatott kutatása megerősítette, hogy a pro bono három fő területen hoz mérhető eredményeket:

Hatékonyságnövekedés: Szakértői tanácsadással felgyorsulnak a folyamatok, professzionálisabbá válnak a szervezetek működési mechanizmusai

Költségcsökkenés: A piaci áron elérhető szolgáltatások ingyenes vagy kedvezményes igénybevétele jelentős költségmegtakarítást jelent

Bevételnövekedés: Javuló kommunikáció, hatékonyabb fundraising stratégiák és professzionálisabb üzleti folyamatok révén nő a szervezetek bevétele

Ez a többszörös megtérülés azt jelenti, hogy egy nonprofit szervezet által befogadott 1 millió forint értékű pro bono szolgáltatás átlagosan 3-7 millió forint értékű fejlődést, költségmegtakarítást vagy bevételnövekedést eredményez a szervezet életében - állítja a Scale Impact és az Önkéntes Központ Alapítvány.

A két szervezet december 4-én közös, átfogó konferencián mutatja be a hazai jógyakorlatokat. Mert, mint fogalmaznak, "a pro bono önkéntesség tehát messze túlmutat a jótékonyságon – stratégiai eszköz a munkáltatók kezében. A tehetségekért folyó versenyben azok a cégek jutnak előnyhöz, amelyek felismerik: a munkavállalók megtartása nem csak a bérezésen múlik, hanem azon is, hogy mennyire tudják értelmesen és érték-vezérelten végezni munkájukat."

Miközben a vállalatok erősítik munkaadói márkájukat és növelik munkavállalói elkötelezettségüket, a nonprofit szektor professzionális támogatáshoz jut, amely sokszoros megtérülést hoz a társadalom számára. Ez a kölcsönösen előnyös helyzet teszi a pro bono önkéntességet az egyik leghatékonyabb CSR eszközzé a mai munkaerőpiacon

- zárta gondolatait a Scale Impact és Önkéntes Központ Alapítvány