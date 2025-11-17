2025. november 17. hétfő Hortenzia, Gergő
12 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Férfi kézzel festés falra festőhengerrel. Lakás festése, felújítása zöld színű festékkel
HRCENTRUM

Hiába a jó fizetés, ma már ez is kell a munkavállalóknak: stratégia lett a tudásalapú önkéntesség

Pénzcentrum
2025. november 17. 13:15

A tudásalapú önkéntesség nemcsak a nonprofit szervezeteknek jelent értéket, hanem a vállalatoknak is komoly versenyelőnyt biztosít a tehetségekért folyó versenyben - vallja a Scale Impact és az Önkéntes Központ Alapítvány. A két szervezet december 4-én közös, átfogó konferencián mutatja be a hazai jógyakorlatokat.

A munkaerőpiac egyik legnagyobb kihívása ma a fiatal, értékorientált munkavállalók megtartása. A Z generáció és a millenniálok számára már nem elég a versenyképes fizetés – olyan munkahelyet keresnek, ahol értékeket képviselnek, és ahol szakmai tudásukat társadalmi jó érdekében is kamatoztathatják.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A pro bono önkéntesség – amikor a munkatársak szakmai kompetenciáikat ajánlják fel nonprofitok számára munkaidőben – éppen ezt az igényt szolgálja ki. Legyen szó jogi tanácsadásról, marketing kampány kidolgozásáról, pénzügyi tanácsadásról vagy IT-fejlesztésről, a munkavállalók olyan projektek részesei lehetnek, amelyek közvetlenül mérhető társadalmi hatást érnek el.

A pro bono programok bevezetése több szinten is megtérül a vállalatoknak:

  • Erősebb munkaadói márka: A társadalmi felelősségvállalás már nem marketing fogás, hanem elvárás. Azok a cégek, amelyek lehetőséget adnak munkavállalóiknak szakmai önkéntességre, vonzóbbak a tehetségek számára.
  • Magasabb elkötelezettség: A pro bono projektekben résztvevő munkavállalók nagyobb lojalitást mutatnak munkaadójuk iránt. A célvezérelt munka értelmet ad a mindennapi feladatoknak, és csökkenti a kiégés kockázatát.
  • Kompetenciafejlesztés: Az önkéntesség során a munkavállalók új területeken próbálhatják ki magukat, fejleszthetik soft skilljeiket, és olyan tapasztalatokat szerezhetnek, amelyeket a vállalatnál is kamatoztathatnak.
  • Csapatépítés: A közös pro bono projektek erősítik a csapatkohéziót és javítják a munkahelyi légkört.

Ötszörös megtérülés a nonprofitoknak – bizonyítékok alapján

A pro bono önkéntesség nemcsak a vállalatoknak, hanem a nonprofit szervezeteknek is rendkívül értékes. Az Archstone Foundation és a Catchafire közös programértékelése kimutatta, hogy egyetlen év alatt közel ötszörös megtérülést értek el: 30 nonprofit számára 400,000 dollár értékű hatást generáltak a kezdeti befektetéshez képest. A Taproot Foundation és True Impact 2016-os, Mastercard által támogatott kutatása megerősítette, hogy a pro bono három fő területen hoz mérhető eredményeket:

  • Hatékonyságnövekedés: Szakértői tanácsadással felgyorsulnak a folyamatok, professzionálisabbá válnak a szervezetek működési mechanizmusai
  • Költségcsökkenés: A piaci áron elérhető szolgáltatások ingyenes vagy kedvezményes igénybevétele jelentős költségmegtakarítást jelent
  • Bevételnövekedés: Javuló kommunikáció, hatékonyabb fundraising stratégiák és professzionálisabb üzleti folyamatok révén nő a szervezetek bevétele

Ez a többszörös megtérülés azt jelenti, hogy egy nonprofit szervezet által befogadott 1 millió forint értékű pro bono szolgáltatás átlagosan 3-7 millió forint értékű fejlődést, költségmegtakarítást vagy bevételnövekedést eredményez a szervezet életében - állítja a Scale Impact és az Önkéntes Központ Alapítvány.

A két szervezet december 4-én közös, átfogó konferencián mutatja be a hazai jógyakorlatokat. Mert, mint fogalmaznak, "a pro bono önkéntesség tehát messze túlmutat a jótékonyságon – stratégiai eszköz a munkáltatók kezében. A tehetségekért folyó versenyben azok a cégek jutnak előnyhöz, amelyek felismerik: a munkavállalók megtartása nem csak a bérezésen múlik, hanem azon is, hogy mennyire tudják értelmesen és érték-vezérelten végezni munkájukat."

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Miközben a vállalatok erősítik munkaadói márkájukat és növelik munkavállalói elkötelezettségüket, a nonprofit szektor professzionális támogatáshoz jut, amely sokszoros megtérülést hoz a társadalom számára. Ez a kölcsönösen előnyös helyzet teszi a pro bono önkéntességet az egyik leghatékonyabb CSR eszközzé a mai munkaerőpiacon

- zárta gondolatait a Scale Impact és Önkéntes Központ Alapítvány

 
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #alapítvány #konferencia #munkaerőpiac #vállalat #önkéntes #munkavállalók #társadalmi felelősségvállalás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:31
14:22
14:15
14:02
13:46
HR BLOGGER
legacykft  |  2025.11.15 09:09
A közösség, mint korrektív tér
Van valami egészen különleges abban, amikor megtapasztaljuk, hogy egy közösség valóban megtart. Ez a...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
hrdoktor  |  2025.11.14 06:25
Cukorbetegek munkahelyi jólléte - egészségtámogató tanácsok
Világszerte több millió munkaképes korú ember él cukorbetegséggel – közülük sokan még mindig előítél...
laskainelli  |  2025.11.13 08:15
A megrekedt kapcsolat oka és megoldása
Sokan élik meg azt a frusztráló érzést, hogy a párkapcsolatuk mintha egyhelyben toporogna. Nincs nag...
vezetoi-coaching  |  2025.11.06 13:37
Rés a pajzs(om)on...
Guys, plagizáltam… már ez is baj, de pláne, hogy nem is tudom, hogy történt… Oltári gáz. Ezt a damag...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 17.
Banki csalások: milliárdos anyagi károk, tízezer fölött a visszaélések száma – hogyan védekezzünk?
2025. november 16.
Magyarok százezrei jogosultak 300 ezer forintos lakástámogatásra: több, lehetőség is van - Így csinálják az élelmesek
2025. november 17.
Ezt is meglépte a Lidl: annyit keres egy bolti eladó Bécsben, mint Budapesten - nem várt helyen értük utol Ausztriát
2025. november 17.
Fontos bejelentést tett Orbán Viktor az üzemanyagárakról: minden autóst érint
2025. november 17.
Hamarosan élesedik a brüsszeli vasszigor: több ezer hazai munkahely tűnhet el végleg, ha ezt meglépik
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 17. hétfő
Hortenzia, Gergő
47. hét
November 17.
Nemzetközi diáknap
November 17.
Budapest napja
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
2
2 hete
A diploma már a múlté? Kiderült, ez az, ami most aranyat ér a munkaerőpiacon
3
2 napja
Osztrák raktáros melóról vallott a magyar srác: 1 milliós a fizetés, de pár dologra nagyon kell figyelni
4
6 napja
Az EU bírósága döntött a magyar minimálbérről: nincs apelláta, ezt itthon is kötelező betartani
5
2 hónapja
December 24 munkaszüneti nap 2025-ben? Döntöttek, le kell-e dolgozni a szentestét
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási ág
a biztosítások kockázati ismérvek szerinti csoportosítása. Két ága van: a nem-életbiztosítás és az életbiztosítás.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 17. 14:31
Januári wellness akciók 2026: ezek a legkedvezőbb évindító ajánlatok, megindult a roham értük
Pénzcentrum  |  2025. november 17. 14:22
Győriek, figyelem! Nagy áramszünet jön hamarosan, itt borul minden sötétségbe
Agrárszektor  |  2025. november 17. 13:26
Vrecionová: megváltozott a helyzet, kevesebb pénz jut a gazdáknak