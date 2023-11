Rengeteg felügyelőt keresnek itthon: 510 ezres fizetés, érettségi is elég

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Úgy tűnik, munkaerőgondokkal küzdhet az Állampusztai Országos Büntetés-Végrehajtási Intézmény. Hiány van többek között a felügyelői és a körletfelügyelői pozíciókban is. A hirdetések elsősorban a Facebook oldalukon jelennek meg, de az intézménynek Kiskőrösön toborzó irodája is van. A felügyelők kezdetben bruttó 453 ezer forintot kapnak, cafetriát és ruházati támogatást kínálnak mellé. Végzettségként érettségi, szakmunkás bizonyítvány elég, de a kifogástalan életvitel elvárt. A cikk második felében egy nemzetközi kitekintést teszünk a börtönbüntetési rátákat illetően. Magyarországon 100 ezer lakosra átlagosan 171 börtönbüntetés jut, azonban akadnak olyan országok is, ahol akár 500 fölé is megy ez a szám.

Az Állampusztai Országos Büntetés-Végrehajtási Intézmény közösségi média oldalán több hirdetést is látni az utóbbi időben, amiben felügyelőt és körletfelügyelőket keresnek. A hirdetéseken szerepel a bruttó fizetés és egyéb más illetmények, továbbá az elvárt iskolai végzettség és más életmódbeli elvárások. Jelentkezni a megadott emailcímen lehet fényképes önéletrajzzal. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A hirdetésben az illetményen van a hangsúly, ebből kiderül, hogy a fizetés bruttó 453 600 forint, de ez idővel emelkedik 509 800 forintra. E mellé jár évi 200 ezer forint cafeteria, ruházati támogatás és természetesen az utazástámogatás is a csomag része. Ezek mellett egy másik posztjukban található egy rövid felsorolás a jelentkezési feltételekről. Ide tartozik a megfelelő iskolai végzettség, a kor, az egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság és a kifogástalan életvitel. Utóbbiak a nemrég megjelent rendőri toborzásról szóló cikkünkben is szerepelnek, a járőrök és határrendészek esetén is feltétel az egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság, valamint a megfelelő életmód. Nemzetközi kitekintés, bebörtönzési ráták A börtönbüntetés az az állapot, amikor az embert börtönbe vagy fegyházba zárják, általában valamilyen bűncselekmény büntetéseként. Minden országban van valamilyen börtönrendszer, azonban az egyes országok állapota jelentősen eltér egymástól. Egy ország bebörtönzési rátája megmutatja, hogy 100 ezer lakosra hány bebörtönzött személy jut. Vizsgálható azonban egy ország összes bebörtönzött személyének száma is, de szem előtt kell tartani, hogy a népesebb országokban valószínűleg természetszerűleg magasabb a bebörtönzöttek száma. A bebörtönzési rátákat egy ország nehezen tudja kezelni. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Azonban országonként is érdekesek a számok, a következő táblázatban a top 10 országot látjuk, illetve Magyarországot és néhány környező országot beletettünk még a listába. Az első 10 helyen nincsen európai ország, ami megnyugvást jelent itthonról nézve az adatokat. Magyarország a listán ezzel a 171-es 100 ezer főre jutó értékkel összességében az 55. helyen helyezkedik el. A szomszédos országok közül egyedül Szlovákia előz meg minket. A lista legvégén a nyugat-afrikai Bissau-Guinea szerepel, ahol 100 ezer főre mindösszesen 10 börtönbüntetés jut. Egyes bűntípusokra is megnézték a börtönbüntetési rátákat országonként, ezek a korrupció, rablás és gyilkosság. Az alábbi ábrán ezekhez láthatjuk az adatokat. Ezeknél fontos kiemelni, hogy az értékek nem azt mutatják, hogy az adott bűncselekményből mennyi jut 100 ezer főre. Tehát például Svédország esetén, amely a korrupcióért börtönbüntetést kapó lista élén van, az értéket úgy releváns értelmezni, hogy ott valóban büntetik és feltárják a korrupciós ügyeket, ezért nagyobb arányban kaptak ott emiatt börtönbüntetést az emberek. A táblázatba minden esetbe feltüntettük a legnagyobb értékkel rendelkező országot, illetve hazánkat és a környező országokat. A korrupció esetén az látható, hogy Magyarországon 100 ezer lakosra 24,61, tehát megközelítőleg 25 olyan ember jut, aki emiatt ül börtönben, ebben a szomszédos országok közül csak Ausztria előz meg minket. Azonban a rablások esetén hazánkban ülnek a legkevesebben 100 ezer főre vetítve nézve, míg a gyilkosságot illetően Lengyelországban ülnek a legkevesebben. Az egész világot tekintve a globális adatok közül a rablás a legnagyobb, átlagosan 329 rablásért bebörtönzött ember jut 100 ezer főre, ami nem annyira meglepő. A korrupciós perek sokszor igen hosszúra nyúlnak, és nehezebben felfejthetőek, a gyilkosságokat illetően pedig elmondható, hogy szerencsére kevesebb embert ölnek meg, mint ahány rablás történik. Azonban fontos hozzátenni, hogy országonként nagyon különböző büntetések járnak bizonyos bűncselekményekért, ezért vannak olyan országok a listában, ahol hiányoznak adatok az egyes bűncselekményekben.

