A gazdasági erőviszonyok átrendeződése és a kínai befektetések térnyerése miatt ma már nemcsak különlegesnek, hanem kifejezetten előnyösnek számít, ha valaki kínaiul beszél.
Komoly tervekről vallott a Corvinus rektora: nagy fordulat készül a magyar sztáregyetemen?
Bruno van Pottelsberghe, a Budapesti Corvinus Egyetem belga rektora egy év után értékelte munkáját és az intézmény jövőképét. A 2022 augusztusában négyéves időtartamra kinevezett vezető új, ambiciózus stratégiát dolgozott ki az egyetem számára, amely a nemzetközi rangsorokban való előrelépést és a külföldi hallgatók arányának jelentős növelését célozza - írta a Telex.
A Budapesti Corvinus Egyetem, az első modellváltó, alapítványi fenntartású egyetem élére tavaly került Bruno van Pottelsberghe, az a brüsszeli professzor, aki korábban a tokiói METI-nél és a New York-i Columbia Egyetemen is dolgozott kutatóként.
Van Pottelsberghe kinevezése több szempontból is újdonságot jelentett: nemcsak nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező külföldi vezetőt hoztak az egyetem élére, de az ő határozott kérésére visszaállították az egyszemélyes vezetési modellt. Korábban ugyanis egy hármas struktúra működött rektor, kancellár és elnök részvételével, ami a belga szakember szerint nem volt hatékony, hiszen a vezetők havonta egyszer találkoztak, és gyakran kisebb költségtételeken is hosszasan vitatkoztak.
A rektor "Híd" elnevezésű új stratégiát hirdetett, amelynek neve a budapesti Lánchídból származik. A stratégia több pillérre épül, mindegyikhez egy-egy közlekedési eszköz kapcsolódik szimbolikusan. A "2-es villamos" az interdiszciplináris megközelítést jelképezi, a "6-os járat" a nemzetköziesítést, az "InterCity" pedig a vidéki hallgatók nagyobb arányú bevonzását.
A stratégia konkrét célokat is tartalmaz: 2028-ra a Corvinus szeretne bekerülni a Financial Times rangsorában a legjobb 80 európai gazdasági képzőhely közé. A külföldi hallgatók arányát a jelenlegi 20 százalékról 40 százalékra kívánják növelni, nem a magyar hallgatók létszámának csökkentésével, hanem több külföldi diák felvételével.
Arra a kérdésre, hogy Magyarország nemzetközi megítélése befolyásolja-e a külföldi hallgatók toborzását, a rektor elismerte, hogy a kevesebb politikai feszültség biztosan segítene, de kiemelte az egyetem multikulturális környezetének előnyeit. A Corvinusra számos diák érkezik a volt Szovjetunió területéről, Ázsiából, az Egyesült Államokból és az Európai Unióból is. Szintén nagy előny, hogy míg például a londoni LSE éves tandíja 70 ezer euró körül van, addig a Corvinuson ez csak 7 ezer euró körül van, ami bevonzza a szegényebb országból érkező, de tehetséges diákokat.
