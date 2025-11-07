Jön az utolsó szombati munkanap 2025-ben: így alakul december 24 ledolgozása, ez a nap lesz ledolgozós szombat

2025. november 7. péntek Rezső
2025. november 7. 22:11

2025-ben még decemberre is jut 1-1 áthelyezett pihenőnap és áthelyezett (szombati) munkanap. Mivel december 24-e még mindig nem tartozik azok közé az államilag elismert egyházi ünnepnapok közé, amely munkaszüneti nap is, idén is egy decemberi szombaton kell azt ledolgozni. Az idei utolsó ledolgozós szombat december 13-ra esik, cikkünkben mutatjuk, mire figyeljünk ezen a napon a közlekedés, parkolás, bolti nyitvatartás és más szempontokból.

2025. december 24. ledolgozása

A 2025. évi munkaidő naptár szerint december 24-e idén sem hivatalos munkaszüneti nap, viszont az NGM rendelete a 2025. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről úgy rendelkezett: áthelyezett pihenőnap lesz december 24-e. Az ilyen pihenőnapokat – amelyek az utóbbi években megszaporodtak – előre le kell dolgozni, erre december 13-a szombatját jelölték ki. A december 24 ledolgozás így előre megtörténik, míg például a 2026. január 2-i áthelyett pihenőnapot majd utólag dolgozzák le a dolgozók. 

A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.

A december 13., ledolgozós szombat napján így nyitva lesznek a hivatalok, posták, egészségügyi intézmények, a gyerekek iskolába mennek és a legtöbb munkahelyen dolgozni is kell. Változhat a közlekedési és parkolási rend, a boltok nyitvatartása is.

Munkaidő naptár 2025

2025. december: ünnepnapok, áthelyezett munkanapok és pihenőnapok

A december ünnepnapok terén 2025-ben egy szerencsés hónap: az említett rendelet szerint december 24-e szerda már pihenőnap lesz, 25-e és 26-a pedig munkaszüneti nap, így a karácsony egy ötnapos hosszú hétvégére egészül ki. Ugyan ez nem olyan hosszú pihenés, mint 2024-ben, amikor december 24-e keddre esett és még a december 27-t is kiadták áthelyezett pihenőnapnak, viszont jobb, mint 2026-ban lesz (december 24-e csütörtökre esik, így 26-a már a szombatba lóg). Nézzük, hogy alakul a 2025. évi decemberi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend:

  • december 13. (szombat): áthelyezett munkanap 
  • december 24. (szerda): áthelyezett pihenőnap.
  • december 25. (csütörtök): munkaszüneti nap
  • december 26. (péntek): munkaszüneti nap

Érdemes arra is gondolni előre, hogy a 2026-os év is egy négynapos hosszúhétvégével kezdődik

Mikor lehet végre december 24 munkaszüneti nap?

Alapvetően, ha ezt nem módosítják rendeleti úton, mint az utóbbi években, akkor hivatalos december 24 munkanap lenne. Az idei évben december 24-e hivatalosan áthelyezett pihenőnap, nem munkaszüneti nap, ezért is kell előre ledolgozni. Miközben sok más országban december 24 ünnepnap és munkaszüneti nap ugyanúgy, mint a karácsony napjai, és már hazánkban is rendszerint kiadják áthelyezett pihenőnapnak (ha épp nem hétvégére esik). Így nem csoda, hogy december 24. munkaszüneti nappá nyilvánításáról már évek óta vita zajlik Magyarországon. Többször benyújtották már a törvénymódosítási javaslatot, azonban a Kúria eddig rendre elutasította a népszavazási kérdést. 2025 februárjában újra kezdeményezték a népszavazást azzal az indokkal, hogy az extra ünnepnap nem jelentene gazdasági hátrányt. Az NVB átengedte a javaslatot, de a Kúria elutasította.

2025 májusában új, egyszerűbb kérdéssel újból hitelesítették a kezdeményezést. Augusztusban a Kúria engedélyezte, így elindulhat az aláírásgyűjtés. A cél 200 000 érvényes aláírás összegyűjtése 2025. december 23-ig. Ha összegyűlik, 2026 áprilisában népszavazás következhet, és legkorábban 2026-tól lehet december 24 munkaszüneti nap. Tehát a 2025-ös munkarendre ez már nem lesz hatással.

Szombati munkanap: így alakul a parkolás, menetrend és nyitvatartás

December 13-án érdemes úgy elindulni otthonról, mint egy hétköznapi napon: jellemző úgy lesznek nyitva a boltok is, a menetrend is más lehet és ügyeljünk a parkolásra is. Ezen a napon a parkolás a fizetős területeken ugyanúgy díjköteles, mint egy átlagos hétköznapi munkanapon, erre érdemes figyelni, ha nem szeretnénk bírságot fizetni.

A menetrendek esetében azok a járatok közlekednek, amelyek közlekedni szoktak

  • a munkaszüneti napok kivételével naponta,
  • a munkanapokon,
  • a hetek utolsó munkanapján,
  • a szabadnapok kivételével naponta,
  • és iskolai előadási napokon.

Nem közlekednek viszont azok a járatok, amelyek 

  • a hetek utolsó munkanapja kivételével munkanapokon, 
  • munkaszüneti napokon
  • szabadnapokon
  • szabad és munkaszüneti napokon közlekednek.

Érdemes a menetrendek feltüntetett felsorolt korlátozásokat úgy figyelembe venni, hogy a december 13-i munkanapot nem szabadnapnak (pihenőnapnak) számítjuk, mint általában a szombatokat. Emellett fontos lehet az is, hogy Budapesten december 13-án és 14-én már az adventi időszakra tekintettel, az ezüst hétvégén megszokott sűrűbb járatszámmal közlekedhetnek a járművek.

Ugyan sok bolt a megszokott, hétköznapi nyitvatartással lesz nyitva december 13-án, az ilyen rendkívüli munkanapokon azért ez változhat. A legbiztosabb, ha a boltok bejáratánál kihelyett tájékoztatást vesszük ilyenkor figyelembe, mivel az internetes tájékoztatás nem annyira megbízható az áthelyett munkanapokon.

Érdemes arra is gondolni, hogy a hivatalok, bankfiókok, egészségügyi szolgáltatók is mind nyitva lesznek december 13-án, azonban jellemzően mindenhol kisebb a forgalom a ledolgozós szombatokon. Így akár ki is lehet használni ezt a napot ügyintézésre (főként, ha a munkáltató kötelező szabadságnak írja ki december 13-át).
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #karacsony #munkaszüneti nap #december #ünnep #munkanap #nyitvatartás #december 24 #szenteste #ledolgozás #szombati munkanap

