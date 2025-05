Óriási tévhitben élnek a magyarok: hosszú hónapokba telne újra munkát találniuk

Az aktuális munkahely fennmaradására vonatkozó becslésekben érezhető leginkább a magyarok munkaerőpiaci helyzetével és körülményeivel kapcsolatos általános optimizmus, ugyanakkor úgy tűnik, hogy a munkavállalók jócskán alábecsülik egy esetleges munkanélküliség esetén az újbóli sikeres elhelyezkedésre ráfordított idő és fáradság mértékét, derül ki egy friss kutatásból.

Az idei első negyedévben készült felmérésben a BNP Paribas Cardif Munkaerőpiaci Stabilitási Indexe 75 pontos értéket vett fel, amely a megelőző év hasonló időszakához hasonló stabil értéket mutat.

A válaszadók a mostani munkahelyük fennmaradásával kapcsolatos percepciója jóval optimistább képet fest az előző év hasonló időszakához képest: 3 pontos emelkedéssel idén év elején már 87 pontot vett fel az ezzel kapcsolatos mutató. Az erre vonatkozó részeredmények alapján egyébként az előző év megegyező időszakához hasonlóan az interjúalanyok mintegy háromnegyede (73%) úgy vélte, hogy a cég, ahol dolgozik – függetlenül a saját pozíciójától – még több mint öt évig biztosan megmarad.

Az idei első negyedéves felmérés részletesebben is kitért az álláskeresés körülményeire, illetve a munkavállalók ezzel kapcsolatos feltételezéseire. Az adatokból kiderül, hogy a válaszadók közel 9%-a keres állást, ennek aránya a jelenleg nem dolgozók körében 11%, míg a foglalkoztatottaknál 6,5%.

Az aktív álláskeresésben lévők saját bevallásuk szerint átlagosan valamivel több, mint fél éve foglalkoznak azzal, hogy találjanak egy új állást, ugyanakkor azok, akik jelenleg nem keresnek munkát, általában úgy vélik, hogy ennek időtartama mindössze 2 és fél hónapot venne igénybe. Ez a két érték azért is figyelemre méltó fejlemény, mert a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2024-ben átlagosan több mint egy év kellett a sikeres elhelyezkedéshez, ehhez képest a felmérés válaszadói szerint az ehhez szükséges idő átlagosan kevesebb, mint 4 és fél hónap.

Meghatározó eredmény továbbá, hogy az álláskeresők aránya az életkor előrehaladtával fokozatosan csökken, így a legmagasabb értéket (15%) a 18-29 éves korosztály körében érte el – fontos megemlíteni, hogy eleve ebben a korcsoportban a legalacsonyabb a dolgozók aránya.

A mostani kutatás eredményei világosan rámutatnak arra, hogy a hazai munkavállalók optimisták az újbóli sikeres elhelyezkedéshez szükséges idő reális hosszával kapcsolatban. Bár az aktuálisan álláskeresés előtt állók realisztikusabban látják az elhelyezkedés időtartamát, mint azok, akik nem keresnek új munkát, még így is átlagosan fél évvel alábecsülik a folyamat hosszát

– mondta el Kiss Márk István, a magyarországi BNP Paribas Cardif vezérigazgatója. Azt is hozzátette: az előző év első negyedévéhez képest egyébként szinte minden területen pozitív irányú változás tapasztalható a válaszadók saját munkaerőpiaci helyzetük megítélésével kapcsolatban, melyek közül leginkább az aktuális munkahely fennmaradásával kapcsolatos bizalom erősödése a legfigyelemreméltóbb.

Pozitív fejleménynek tekinthető, hogy a tavalyi évben mért 18%-hoz képest mostanra már csak a megkérdezettek 16% jelezte azt, hogy a háztartása kevesebb, mint egy hónapot tudna átvészelni a fő kereső állásvesztése esetén, míg ezzel párhuzamosan 8-ról 11%-ra, valamint 19-ről 22%-ra ugrott azok aránya, akik 7-12 hónapra, illetve több mint egy évre elegendő megtakarítással is rendelkeznek. A bővített kérdéssorból viszont most az is kiderült, hogy minden negyedik válaszadó szerint csak nagyon magas kamatokkal tudna kölcsönhöz jutni, míg 10-10%-uk állította azt, hogy csak kisebb vagy akár eleve kamat nélkül is hozzájuthatna banki segítséghez. A válaszadók több mint egyharmada viszont ennél is optimistábban ítéli meg a helyzetét és úgy véli, hogy akár olyan segítséget is kaphatna a családjától, amit vissza sem kell fizetni.