Tízezrével rúgja ki a dolgozókat a világ egyik legnagyobb cége: érik a brutális válság?
Az Amazon a hírek szerint 30 ezer vállalati munkahely megszüntetését tervezi, ami a cég legnagyobb leépítése lenne a 2022-es 27 ezres elbocsátás óta - írta meg a Reuters.
A tervezett leépítés a vállalat 1,55 millió alkalmazottjának kis százalékát, de a mintegy 350 ezer vállalati dolgozó közel 10 százalékát érinti. Az elbocsátások kedden kezdődnek, és több részleget is érinthetnek, köztük az emberi erőforrás (PXT), a működtetés, az eszközök és szolgáltatások, valamint az Amazon Web Services (AWS) területét.
Andy Jassy vezérigazgató célja a bürokrácia csökkentése, beleértve a menedzserek számának redukálását is. Korábban egy névtelen panaszvonalat hozott létre a hatékonytalanságok azonosítására, amely mintegy 1500 választ és több mint 450 folyamatváltoztatást eredményezett.
Jassy júniusban jelezte, hogy a mesterséges intelligencia eszközök fokozott használata valószínűleg további munkahelyek megszűnéséhez vezet, különösen az ismétlődő és rutinfeladatok automatizálása révén. "Ez a legújabb lépés azt jelzi, hogy az Amazon valószínűleg elegendő AI-vezérelt termelékenységi nyereséget realizál a vállalati csapatokon belül ahhoz, hogy támogasson egy jelentős létszámcsökkentést", mondta Sky Canaves elemző.
A leépítés pontos mértéke még nem ismert, és idővel változhat a vállalat pénzügyi prioritásainak függvényében. A Fortune korábban arról számolt be, hogy az emberi erőforrás részleg akár 15 százalékos csökkentést is elszenvedhet.
Az idén bevezetett, a technológiai iparban az egyik legszigorúbbnak számító, heti öt napos irodai jelenlétet előíró program nem eredményezett elegendő önkéntes távozást, ami szintén hozzájárult a leépítés méretéhez. Azoknak az alkalmazottaknak, akik nem jelentkeznek be naponta az irodákba, mert távol élnek vagy egyéb okokból, közlik, hogy önként kiléptek, és végkielégítés nélkül kell távozniuk.
Az Amazon részvényei 1,2 százalékkal emelkedtek hétfőn, 226,97 dollárra. A vállalat csütörtökön tervezi közzétenni a harmadik negyedéves eredményeit.
