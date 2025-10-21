Hivatalos, államosítják a legendás magyar céget: egyben el is indul a felszámolás

Megjelent a rendelettervezet, amely kiemelt beruházássá minősítené az Otthon Start Programhoz kapcsolódó lakásépítéseket.
A kormány három rendelettel teljes állami irányítás alá vonta a Dunaferr-csoport felszámolási folyamatát, stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítve a dunaújvárosi acélipari vállalatok ügyét. Az intézkedéssel az állam aktív szereplővé válik a vagyon értékesítésében és a hitelezői egyezségekben, miközben költségvetési forrásból biztosítja a biztonságos működéshez szükséges kiadásokat - írta a Portfolio.
A hétfő esti Magyar Közlönyben megjelent három kormányrendelet gyökeresen átalakítja az ISD Dunaferr-csoport és a kapcsolódó acélipari vállalatok felszámolási eljárását. A jogszabályok egy új, közvetlen állami felügyelet alatt működő modellt hoznak létre, amely gazdaságpolitikai, iparbiztonsági és környezetvédelmi célokat egyaránt szolgál.
A 326/2025. (X. 20.) rendelet értelmében a Dunaferr Zrt., a Duna Furnace Kft. és a Dunarolling Kft. felszámolása stratégiailag kiemelt jelentőségű eljárássá minősül. Ez lehetővé teszi, hogy az állam ne csupán megfigyelőként, hanem aktív résztvevőként irányítsa a folyamatot a csődtörvény speciális rendelkezései alapján.
A 324/2025. rendelet tovább erősíti az állami kontrollt, előírva, hogy a felszámolást végző Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. kizárólag a magyar acélipar megmentéséért felelős kormánybiztossal együttműködve járhat el. A kinevezett Fenyvesi Csaba Gábor kormánybiztos gyakorolja az állam tulajdonosi jogait, vételi ajánlatot tehet, és beszámítási jogot érvényesíthet a hitelezői követelések rendezésénél.
A pénzügyi elszámolások központosítását a Miniszterelnöki Kabinetiroda végzi, miközben a felszámolóra vonatkozó számos korábbi szabály alkalmazása alól mentesül az eljárás. A rendelet visszamenőleges hatállyal, a már folyamatban lévő eljárásokra is kiterjed, biztosítva a kormánybiztos operatív döntéshozói szerepét az acélipari termelés esetleges újraindításában vagy átstrukturálásában.
A 325/2025. rendelet iparbiztonsági és környezetvédelmi garanciákat rögzít. Ha a felszámolás alatt álló termelőüzem nem képes finanszírozni a biztonságos működéshez vagy környezetvédelmi kockázatok elhárításához szükséges intézkedéseket, az államnak kell ezeket átvállalnia. Ilyen esetben a kormánybiztos közszolgáltatási szerződést köt a céggel vagy alvállalkozóival, és a költségeket a központi költségvetésből fedezik.
A hatósági vizsgálatokat gyorsított eljárásban kell lefolytatni, és veszélyhelyzet esetén az állam azonnali beavatkozásra jogosult. Az így kifizetett összegek hitelezői követelésként jelennek meg az állam javára, amelyeket a törvény szerint elsőbbséggel kell kielégíteni, még a bérgarancia-alap támogatásai előtt is.
A három rendelet együttes hatásaként a magyar állam teljes körű ellenőrzést szerez a Dunaferr-csoport felszámolása fölött, egyidejűleg lépve fel tulajdonosként, felszámolóként és finanszírozóként. Az intézkedéscsomag válasz lehet a Dunaferr felszámolási eljárásának másfél héttel ezelőtti kudarcára, amely szükségessé tette az állami beavatkozást.
