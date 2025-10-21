2025. október 21. kedd Orsolya
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Dunaújváros, 2023. február 16.A Dunaferr Dunai Vasmúve 2023. február 16-án. A Dunaferr felszámolója januárban három hónapos múlttal kötött a brit-indiai Liberty Steel acélipari vállalattal, a társaság vizsgálja a vasmű további üzemel
Vállalkozás

Hivatalos, államosítják a legendás magyar céget: egyben el is indul a felszámolás

Pénzcentrum
2025. október 21. 08:44

A kormány három rendelettel teljes állami irányítás alá vonta a Dunaferr-csoport felszámolási folyamatát, stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítve a dunaújvárosi acélipari vállalatok ügyét. Az intézkedéssel az állam aktív szereplővé válik a vagyon értékesítésében és a hitelezői egyezségekben, miközben költségvetési forrásból biztosítja a biztonságos működéshez szükséges kiadásokat - írta a Portfolio.

A hétfő esti Magyar Közlönyben megjelent három kormányrendelet gyökeresen átalakítja az ISD Dunaferr-csoport és a kapcsolódó acélipari vállalatok felszámolási eljárását. A jogszabályok egy új, közvetlen állami felügyelet alatt működő modellt hoznak létre, amely gazdaságpolitikai, iparbiztonsági és környezetvédelmi célokat egyaránt szolgál.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 326/2025. (X. 20.) rendelet értelmében a Dunaferr Zrt., a Duna Furnace Kft. és a Dunarolling Kft. felszámolása stratégiailag kiemelt jelentőségű eljárássá minősül. Ez lehetővé teszi, hogy az állam ne csupán megfigyelőként, hanem aktív résztvevőként irányítsa a folyamatot a csődtörvény speciális rendelkezései alapján.

A 324/2025. rendelet tovább erősíti az állami kontrollt, előírva, hogy a felszámolást végző Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. kizárólag a magyar acélipar megmentéséért felelős kormánybiztossal együttműködve járhat el. A kinevezett Fenyvesi Csaba Gábor kormánybiztos gyakorolja az állam tulajdonosi jogait, vételi ajánlatot tehet, és beszámítási jogot érvényesíthet a hitelezői követelések rendezésénél.

Kapcsolódó cikkeink:

A pénzügyi elszámolások központosítását a Miniszterelnöki Kabinetiroda végzi, miközben a felszámolóra vonatkozó számos korábbi szabály alkalmazása alól mentesül az eljárás. A rendelet visszamenőleges hatállyal, a már folyamatban lévő eljárásokra is kiterjed, biztosítva a kormánybiztos operatív döntéshozói szerepét az acélipari termelés esetleges újraindításában vagy átstrukturálásában.

A 325/2025. rendelet iparbiztonsági és környezetvédelmi garanciákat rögzít. Ha a felszámolás alatt álló termelőüzem nem képes finanszírozni a biztonságos működéshez vagy környezetvédelmi kockázatok elhárításához szükséges intézkedéseket, az államnak kell ezeket átvállalnia. Ilyen esetben a kormánybiztos közszolgáltatási szerződést köt a céggel vagy alvállalkozóival, és a költségeket a központi költségvetésből fedezik.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A hatósági vizsgálatokat gyorsított eljárásban kell lefolytatni, és veszélyhelyzet esetén az állam azonnali beavatkozásra jogosult. Az így kifizetett összegek hitelezői követelésként jelennek meg az állam javára, amelyeket a törvény szerint elsőbbséggel kell kielégíteni, még a bérgarancia-alap támogatásai előtt is.

A három rendelet együttes hatásaként a magyar állam teljes körű ellenőrzést szerez a Dunaferr-csoport felszámolása fölött, egyidejűleg lépve fel tulajdonosként, felszámolóként és finanszírozóként. Az intézkedéscsomag válasz lehet a Dunaferr felszámolási eljárásának másfél héttel ezelőtti kudarcára, amely szükségessé tette az állami beavatkozást.

Címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA 
#vállalkozás #kormány #felszámolás #ipar #kormányrendelet #magyar közlöny #dunaújváros #dunaferr

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:44
08:31
08:25
08:14
07:59
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 21.
Súlyos összeget spórolhat, aki időben lép a pénzével: gyorsan kell dönteni, itt az érintett bankok listája
2025. október 20.
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: nem feltétlenül a kitűnő tanulók lesznek a legsikeresebbek
2025. október 20.
Most érkezett! Tűz ütött ki a MOL százhalombattai finomítójánál: itt vannak a részletek
2025. október 20.
Jogosítvány ára 2025: brutálisan megdrágult a vezetői engedély megszerzése Magyarországon
2025. október 20.
Így verik át saját magukat a boltokban a magyarok: az árstopban bíznak, pedig van nagyobb baj is
NAPTÁR
Tovább
2025. október 21. kedd
Orsolya
43. hét
Október 21.
Földünkért világnap
Ajánlatunk
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Tízezernyi magyar bukhatja el a vagyonát még idén: őrület ami történik, ezzel sokan nem számolnak
2
4 hete
Brutálisan emelkedik a kutyatartók "adója": ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van
3
2 hónapja
Figyelmeztet a NAV: átfogó ellenőrzések következnek, sokan megüthetik a bokájukat
4
2 hónapja
Hatalmas terjeszkedésbe kezd a Lidl: ez már biztos, 35 új településen nyitnak új üzletet
5
2 hónapja
Botrányos gyárbezárás vidéken: az olasz tulaj még a végén is lopni akart, a kirúgott munkások állták útját
PÉNZÜGYI KISOKOS
Digitális aláírás
lehetővé teszi, hogy minden digitálisan aláírt üzenet olvasója ellenőrizni tudja az üzenetet küldő személyazonosságát, s az üzenet sértetlenségét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 21. 06:30
Már csak ez hiányzott: csőd közelébe jutott a legendás gyorsétteremlánc, tömegek kerülhetnek utcára
Pénzcentrum  |  2025. október 21. 05:29
Súlyos összeget spórolhat, aki időben lép a pénzével: gyorsan kell dönteni, itt az érintett bankok listája
Agrárszektor  |  2025. október 21. 08:13
Riasztó előrejelzés érkezett: óriási zivatar jöhet, jobb lesz felkészülni