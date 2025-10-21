Magyarországon az egy főre jutó átlagos vásárlóerő az európai átlag 60 százalékának felel meg.
Milliókat kaszálnak ezek a magyar melósok: mutatjuk, hol osztogatják az álomfizetéseket
A tavalyi év végén készített HR Körkép felmérésben optimistán nyilatkoztak a munkáltatók az idei évre tervezett toborzási terveikkel kapcsolatban. Ez a gyakorlatban viszont sokkal inkább óvatos hozzáállásban nyilvánult meg. Az év második negyedévében – a globális trendbe illeszkedve – számottevő volt a fogyatkozás a meghirdetett pozíciók számában, a harmadik negyedévben pedig folytatódott ez a tendencia.
Az idei évben megfigyelhető volt, hogy a vállalatok visszafogottabban toboroznak, ez a trend pedig a harmadik negyedévben folytatódott. Az előző negyedévben is kétszámjegyű százalékos csökkenés volt tapasztalható a meghirdetett állások számában, a harmadik negyedévben viszont több mint 15 százalékos volt a visszaesés a tavalyi év azonos időszakához képest.
Kategóriánkénti bontásban is mérsékelt toborzás volt tapasztalható a cégeknél: egyedül az egészségügy és gyógyszeripar területén történt emelkedés a meghirdetett állások mennyiségében, az összes többi esetben kisebb lett ez a szám. A legnagyobb mértékben a vendéglátás, hotel, idegenforgalom kategóriában esett vissza az új munkalehetőségek száma, ahol a felére redukálódtak, ezt követi a közigazgatás (37%) és a HR, munkaügy (33%). A negyedik és ötödik legnagyobb csökkenés a mérnöki állások (32%) és az IT, programozás, fejlesztés (30%) terület esetében volt - derül ki a Profession.hu friss, harmadik negyedéves jelentéséből.
Nagy emelkedők
Regionális szinten Jász-Nagykun-Szolnok és Komárom-Esztergom vármegyében viszont emelkedett az álláshirdetések száma 2025 harmadik negyedévében az előző év azonos időszakához képest. Az előbbi térségben az adminisztráció, asszisztensi, irodai munkák (106%), az építőipari és ingatlan (36%), valamint a gyártás, termelés (29%) területén volt a leghangsúlyosabb a növekedés. Utóbbi vármegyében pedig az IT, üzemeltetés, telekommunikáció (256%), a HR, munkaügy (41%), valamint a szállítás, beszerzés, logisztika (28%) kategóriákban történt a legnagyobb ugrás. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében különösen aktív helyi viszonylatban a munkaerőpiac, ugyanis nemcsak az álláslehetőségek bővültek, hanem a jelentkezésszámok is (12%) a negyedik legnagyobb emelkedést mutatták itt országos viszonylatban.
A bérinformációt tartalmazó hirdetések alapján az egészségügy, gyógyszeripar kategória nemcsak az álláslehetőségek számában mutatott emelkedést, hanem a kínált nettó átlagos fizetések tekintetében is, ezek ugyanis 15%-kal nőttek az előző év azonos időszakához viszonyítva. A legnagyobb növekedés ebben a tekintetben – bár csökkenő álláshirdetésszám mellett – az IT, üzemeltetés, telekommunikáció (27%) építőipar (26%) és az üzleti támogatóközpontok (21%) területén látható.
Az informatikai területeken aktív munkaadóknál kevéssé jellemző jelenleg, hogy a bérezést említik az álláshirdetésekben (3-5%), a home office munkavégzés lehetőségével kapcsolatban viszont élen járnak: az IT, programozás, fejlesztés kategóriába tartozó álláslehetőségek 42%-ánál, míg az IT, üzemeltetés, telekommunikációba tartozóak 29%-ánál szerepel ez az opció.
Továbbra is aktívak a munkavállalók
A jelentkezések száma minimálisan, 0,3%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest, viszont továbbra is igen magasnak mondható a munkavállalói aktivitás. A legnagyobb növekedés Vas (25%), Tolna (21%), Veszprém (15%) vármegyékben történt, a legjelentősebb visszaesés pedig Nógrád (14%), Hajdú-Bihar (14%) és Borsod-Abaúj-Zemplén (7%) vármegyék esetében volt tapasztalható ebben a mutatóban.
Területenként vizsgálva a legnagyobb ugrás a munkavállalói jelentkezések számában az üzleti támogató központok (37%), a marketing, média, PR (15%), és az IT, üzemeltetés, telekommunikáció (15%) esetében történt, a legnagyobb esést pedig a vendéglátás, idegenforgalom (22%), a cégvezetés, menedzsment (20%), és a jog, jogi tanácsadás (19%) mutatta a vizsgált időszakban.
A tavaly őszi felmérésünkben még alapvetően optimizmus jellemezte a cégeket az idei gazdasági kilátásaikat és létszámterveiket illetően, de a második negyedévben már az előzetes tervekhez képest lényegesen óvatosabb hozzáállás volt megfigyelhető. A hazai gazdaság közel három éve tartó stagnálása egyértelműen visszaköszön a munkaerőpiaci statisztikákban is: az álláshirdetések száma az idei év első nyolc hónapjában 6 százalékkal csökkent a tavalyi év azonos időszakához képest, miközben átlagosan 10 százalékkal több jelentkező jut egy-egy meghirdetett pozícióra. Ez a trend a harmadik negyedévben is folytatódott, ami jól mutatja, hogy a vállalatoknak sokkal inkább a stabilitás megtartása a cél a bővülés helyett
– fogalmazott Tüzes Imre, a Profession.hu üzletfejlesztési igazgatója.
