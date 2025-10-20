Radikális döntést hozott a Bosch: jöhet a tömeges elbocsátás, ennyien maradnak munka nélkül

A Bosch mintegy 170 munkavállalót bocsát el nemeszsuki gyárából a visszaeső autóipari kereslet és a globális piaci átalakulások miatt - írja a profit.ro.

A romániai üzemben, ahol jelenleg körülbelül 3300-an dolgoznak, elsősorban a termelési területet érinti a leépítés. A vállalat közleménye szerint a személyautók iránti kereslet gyengülése és az autóipar mélyreható szerkezeti átalakulása teszi szükségessé ezt a lépést a versenyképesség megőrzése érdekében.

A Bosch hangsúlyozta, hogy az átszervezést átláthatóan és társadalmi felelősséggel hajtja végre, a kollektív szerződés előírásainak és a vállalati etikai normáknak megfelelően. "Célunk, hogy a leépítéseket szociális szempontból a lehető legelfogadhatóbb módon bonyolítsuk le" – áll a közleményben.

A romániai létszámcsökkentés a Bosch-csoport globális átszervezésének része. A németországi anyavállalat szeptemberben jelentette be, hogy a gyengülő piaci kereslet és az éleződő verseny miatt 2030-ig világszerte mintegy 13 ezer állást szüntet meg, amitől 2,5 milliárd eurós költségmegtakarítást vár.

Korábban a vállalat azt nyilatkozta a profit.ro-nak, hogy a szeptemberben bejelentett intézkedések nem érintik a romániai érdekeltségeket, de hozzátették, hogy folyamatosan elemzik tevékenységeiket és struktúráikat a különböző piacokon, és függnek az ügyfelek megrendeléseitől és a piaci helyzet alakulásától.

Címlapkép: Komka Péter, MTI/MTVA

