Radikális döntést hozott a Bosch: jöhet a tömeges elbocsátás, ennyien maradnak munka nélkül
A Bosch mintegy 170 munkavállalót bocsát el nemeszsuki gyárából a visszaeső autóipari kereslet és a globális piaci átalakulások miatt - írja a profit.ro.
A romániai üzemben, ahol jelenleg körülbelül 3300-an dolgoznak, elsősorban a termelési területet érinti a leépítés. A vállalat közleménye szerint a személyautók iránti kereslet gyengülése és az autóipar mélyreható szerkezeti átalakulása teszi szükségessé ezt a lépést a versenyképesség megőrzése érdekében.
A Bosch hangsúlyozta, hogy az átszervezést átláthatóan és társadalmi felelősséggel hajtja végre, a kollektív szerződés előírásainak és a vállalati etikai normáknak megfelelően. "Célunk, hogy a leépítéseket szociális szempontból a lehető legelfogadhatóbb módon bonyolítsuk le" – áll a közleményben.
A romániai létszámcsökkentés a Bosch-csoport globális átszervezésének része. A németországi anyavállalat szeptemberben jelentette be, hogy a gyengülő piaci kereslet és az éleződő verseny miatt 2030-ig világszerte mintegy 13 ezer állást szüntet meg, amitől 2,5 milliárd eurós költségmegtakarítást vár.
Korábban a vállalat azt nyilatkozta a profit.ro-nak, hogy a szeptemberben bejelentett intézkedések nem érintik a romániai érdekeltségeket, de hozzátették, hogy folyamatosan elemzik tevékenységeiket és struktúráikat a különböző piacokon, és függnek az ügyfelek megrendeléseitől és a piaci helyzet alakulásától.
Az új törvényjavaslat további rugalmasítást hoz, beleértve a kétnapos szerződéseket és a gyorsított alkalmazási folyamatot egy applikáción keresztül.
Alkalmi munkák Budapesten: így egy vagyont lehet keresni napi néhány óra melóval is - komissióst, raktárost, ételfutárt is sorra keresnek
Bármikor szembesülhetünk olyan élethelyzettel, amiben jól jönne egy kis plusz bevétel, erre jöhet jól egy alkalmi munka.
Itt a hidegzuhany, többszázezer magyarnak csökken a fizetése: nagy bajban a dolgozók, hogy fognak megélni?
Miközben a hivatalos adatok szerint a reálbérek 5% körüli növekedést mutatnak, a munkavállalók egyharmadának valójában csökken a fizetésének vásárlóereje.
Készülniük kell a cégeknek a nyílt bérkommunikációra és a jelentős adminisztrációs terhekre.
Szokatlanul feszült légkörben folynak a minimálbér és a garantált bérminimum tárgyalásai.
2026 nyarától lép életbe Magyarországon is az Európai Unió bértranszparencia-irányelve, ami adókedvezmények, így SZJA mentesség nélkül fogja összehasonlítani az egyes bérsávokat.
Bár egyre több cég – köztük a MÁV–Volán-csoport és a MOL – szigorítja a távoli munkavégzés feltételeit, a teljes tiltás nem tűnik reálisnak.
Mérséklődött a vezetők váltási hajlandósága az elmúlt időszakban, azonban egyelőre kifejezetten bizonytalannak látják a gazdasági kilátásokat.
Mikulásokat toboroz egy rendezvényszervező cég decemberre, már napi pár óra munkával jó pénzt lehet vele keresni.
A munka–magánélet egyensúlyának egyszerűbb fenntartását emelték ki az irodában többet dolgozók egy új kutatásban.
Október 18-a munkanap? Mindenszentek munkaszüneti nap, vagy csak halottak napja ünnepnap? Lesz-e még ebben a hónapban ledolgozós szombat, munkanap lesz-e október 24-e? Mutatjuk az októberi...
Magyarországon évtizedek óta vissza-visszatérő vita zajlik arról, hogy a gyerekvállalás inkább anyagi előnyt vagy hátrányt jelent a családok számára.
Újabb botrány a gödi Samsung-gyárban: maradandó sérüléseket szenvedett egy villanyszerelő, tízmilliókra perli a céget
Egy villanyszerelő súlyos áramütést szenvedett a Samsung gyárában, maradandó sérülései vannak, de a vállalat hárítja a felelősséget. 50 milliós műtétre lenne szüksége, perre megy.
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát
A fizetés már nem minden. A magyarok fele inkább nemet mond egy állásra, ha ott nem tanulhat új dolgokat – derül ki egy új kutatásból.
A HR szakma évek óta küzd a generációs különbségek jelentette kihívásokkal, miközben a közbeszédet ellepték a Z, Y, X és Baby Boomer generációkra aggatott sztereotípiák.
Mészáros Lőrinc vagyona közelíti a kétezer milliárd forintot, miután egy év alatt 500 milliárd forinttal gyarapodott.
December 24 munkaszüneti nap 2025 évében vagy sima munkanap? Tudd meg, mikor lesz a december 24 népszavazás, lehet-e december 24 munkaszüneti nap 2026-ban!
