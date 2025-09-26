Vietnam nemcsak egzotikus úti cél, hanem a világ legolcsóbb országa is – immár ötödik éve vezeti az expatok életminőségét vizsgáló InterNations-rangsort.
Brutális számok: van, aki napi másfél órát utazik munkába, itt szenvednek a legjobban az ingázók
Az európai munkavállalók hetente átlagosan fél munkanapnyi időt töltenek ingázással, miközben a hibrid munkavégzés terjedése némileg enyhíti a hosszú utazással járó terheket - derül ki egy 15 európai országra kiterjedő friss felmérésből - írja az EuroNews.
Az otthon és a munkahely közötti ingázás átlagosan napi 48 percet vesz igénybe az európai munkavállalóktól. A legrosszabb helyzetben a belgák vannak, akik naponta 57 percet töltenek utazással, őket követik a svédek és a hollandok. A legkedvezőbb adatokat Szlovéniában mérték, ahol az átlagos napi ingázási idő 40 perc.
A kutatás külön vizsgálta az úgynevezett szuperingázók csoportját, akik naponta több mint 90 percet töltenek munkába utazással. Ebben a kategóriában is Belgium vezet 20 százalékkal, majd Írország következik 16 százalékkal, míg Svédország és Németország egyaránt 15 százalékos aránnyal a harmadik helyen áll. Spanyolországban ezzel szemben a munkavállalóknak csupán 8,3 százaléka tartozik a szuperingázók közé.
A Covid-19 járvány óta elterjedt hibrid munkavégzés jelentős könnyebbséget jelent az ingázók számára. Míg az európai munkavállalók 44 százaléka dolgozik hibrid formában, a szuperingázók körében ez az arány 52 százalékra emelkedik. Az országok között azonban jelentős különbségek mutatkoznak: Belgiumban a szuperingázók 39 százaléka kizárólag távmunkában dolgozik, míg Szerbiában (29%) és Olaszországban (31%) általában véve is alacsonyabb a hibrid munkavállalók aránya.
A szuperingázók többsége hetente két napot tölt otthoni munkavégzéssel, de gyakori a három-, illetve egynapos home office is.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A távolságokat tekintve a hollandok utaznak a legtöbbet, átlagosan napi 40 kilométert, őket követik a belgák 37 kilométerrel. A legrövidebb utat a szerb munkavállalók teszik meg, átlagosan napi 19 kilométert. Az európai ingázók 59 százaléka továbbra is autóval közlekedik, különösen az olaszok körében népszerű ez a közlekedési mód, ahol a munkavállalók háromnegyede választja a személygépkocsit.
A tömegközlekedést az európaiak 27 százaléka, míg a gyaloglást 13 százaléka részesíti előnyben. Szerbiában a legmagasabb a gyalogosan munkába járók aránya (25%), míg Hollandiában a legalacsonyabb (5%), ugyanakkor itt a legmagasabb a kerékpáros ingázók aránya (28%). Az SD Worx által készített, 16 ezer munkavállaló megkérdezésével végzett felmérésben Magyarország nem vett részt.
A Starbucks bejelentette, hogy bezárja alulteljesítő kávézóit, főként Észak-Amerikában.
Az SK On Hungary másfél hónapra felfüggeszti a termelést iváncsai akkumulátorgyárában.
A bértranszparencia nem azt jelenti, hogy bárki szabadon böngészheti a kollégája fizetését Szakértő mutatja be, mit jelent a bérek átláthatósága a gyakorlatban
Már most látszik, hogy Ausztriában elkezdődött a felkészülés a téli szezonra, a vendéglátóhelyek és a síparadicsomok tömegével keresik a magyar munkaerőt.
Durva fordulat a munkaerőpiacon: 36 ezerrel kevesebben dolgoznak, egyre többen ragadnak az út szélén
4 millió 676 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliségi ráta 4,4%.
Milliós fizetést ígértek a svájci ötcsillagos szállodában, végül mentális és fizikai problémákkal tért haza.
NAV első házasok kedvezménye 2025: így történik az első házasok kedvezménye igénylése. Tudd meg, mennyi az első házasok adókedvezménye, milyen nyilatkozat kell hozzá!
Idén is rengeteg melóst keresnek a Magyar Postánál: nőttek a bérek, 470 ezret is fizetnek ezért a munkáért
Bár a KSH szerint 2025 júliusában a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 693 700, nettó 479 500 forint volt, a szállítószektorban pedig 632 800 forintot...
A BKK-nak takarító MasterClean Kft. vezetőségét a NAV őrizetbe vette, ami után a cég szolgáltatása ellehetetlenült.
Utánaszámoltunk, részmunkaidőben 25 év alatti diákként 210 ezer fölötti fizetést hoz akár már havi néhány éjszaka elvállalásával.
Megérkeztek az iPhone 17 hivatalos magyarországi árai, miközben a KSH a legfrissebb, júliusi kereseti adatokat is közzétette, nézzük hogy vehetünk-e új modellt magunknak.
A munkavállalók sokszor csak később szembesülnek azzal, hogy a többletmunka aránytalanul kevesebbet hoz a konyhára, mint gondolták.
A „Monday blues”-ként emlegetett jelenség csendben szedi áldozatait: hétfőnként 19 százalékkal nő a szívrohamok száma, friss kutatások pedig erre most rátettek egy lapáttal.
Ha valaki Magyarországról külföldön keresne új lehetőséget, legtöbbször Németország, Ausztria vagy Svájc jut először eszébe.
A pontos hazai jogkeret még nem ismert, de szakemberek összegyűjtötték a legfontosabb információkat,
A gyógyszeripar szinte minden végzettségi szint számára kínál karrierlehetőséget, legyen szó gyógyszerészekről vagy gépkezelőkről.
Ennek a hibrid munkavégzésnek komoly veszélyei is vannak, esetleges munkahelyi baleset során például komplikáltabb lehet a megítélés.
Az MI fejlődése olyan szintre jutott, ami alapjaiban forgatja fel egyes iparágak munkaerőpiacát.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is