Brutális számok: van, aki napi másfél órát utazik munkába, itt szenvednek a legjobban az ingázók

Az európai munkavállalók hetente átlagosan fél munkanapnyi időt töltenek ingázással, miközben a hibrid munkavégzés terjedése némileg enyhíti a hosszú utazással járó terheket - derül ki egy 15 európai országra kiterjedő friss felmérésből - írja az EuroNews.

Az otthon és a munkahely közötti ingázás átlagosan napi 48 percet vesz igénybe az európai munkavállalóktól. A legrosszabb helyzetben a belgák vannak, akik naponta 57 percet töltenek utazással, őket követik a svédek és a hollandok. A legkedvezőbb adatokat Szlovéniában mérték, ahol az átlagos napi ingázási idő 40 perc.

A kutatás külön vizsgálta az úgynevezett szuperingázók csoportját, akik naponta több mint 90 percet töltenek munkába utazással. Ebben a kategóriában is Belgium vezet 20 százalékkal, majd Írország következik 16 százalékkal, míg Svédország és Németország egyaránt 15 százalékos aránnyal a harmadik helyen áll. Spanyolországban ezzel szemben a munkavállalóknak csupán 8,3 százaléka tartozik a szuperingázók közé.

A Covid-19 járvány óta elterjedt hibrid munkavégzés jelentős könnyebbséget jelent az ingázók számára. Míg az európai munkavállalók 44 százaléka dolgozik hibrid formában, a szuperingázók körében ez az arány 52 százalékra emelkedik. Az országok között azonban jelentős különbségek mutatkoznak: Belgiumban a szuperingázók 39 százaléka kizárólag távmunkában dolgozik, míg Szerbiában (29%) és Olaszországban (31%) általában véve is alacsonyabb a hibrid munkavállalók aránya.

A szuperingázók többsége hetente két napot tölt otthoni munkavégzéssel, de gyakori a három-, illetve egynapos home office is.

A távolságokat tekintve a hollandok utaznak a legtöbbet, átlagosan napi 40 kilométert, őket követik a belgák 37 kilométerrel. A legrövidebb utat a szerb munkavállalók teszik meg, átlagosan napi 19 kilométert. Az európai ingázók 59 százaléka továbbra is autóval közlekedik, különösen az olaszok körében népszerű ez a közlekedési mód, ahol a munkavállalók háromnegyede választja a személygépkocsit.

A tömegközlekedést az európaiak 27 százaléka, míg a gyaloglást 13 százaléka részesíti előnyben. Szerbiában a legmagasabb a gyalogosan munkába járók aránya (25%), míg Hollandiában a legalacsonyabb (5%), ugyanakkor itt a legmagasabb a kerékpáros ingázók aránya (28%). Az SD Worx által készített, 16 ezer munkavállaló megkérdezésével végzett felmérésben Magyarország nem vett részt.