Minden eddigi rekord megdőlt a KEMHESZ nagyhalfogó versenyén, ahol 31 csapat hétfőtől szombatig megszakítás nélkül horgászva a tavalyi súly közel háromszorosát, összesen 1800 kilogramm feletti...
Bringásoknak jó hírrel indul a reggel: vadiúj, 110 km útvonallal bővült a Balaton térsége
A Balaton keleti medencéjében újabb 110 km kitáblázott kerékpáros útvonallal gazdagodott a BalatonBike365 projekt hálózata.
Ezt Princzinger Péter, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány elnöke jelentette be kedden, az új szakaszok felavatása alkalmából megtartott sajtótájékoztatón. Emlékeztetett rá, a 2018-ban elkezdődött projekt célja az volt, hogy a Balaton térsége mind a négy évszakban vonzó legyen, illetve, hogy a kerékpáros turizmusba a parttól távolabbi célpontokat is bevonják. Az eddigi eredményekről elmondta: mostanáig 1000 km túraútvonalat, ezen belül 75 tematikus túrát jelöltek ki, 145 pihenőt alakítottak ki, miközben 100 túravezetőt is kiképeztek. Öt kerékpáros portot létesítettek, Balatonfüreden, Balatonföldváron, Keszthelyen, Kapolcson és Badacsonyban, amelyeken széles körű szolgáltatásokkal várják a bicikliseket, akik számára már egy farzsebbe beférő térkép is rendelkezésre áll.
Princzinger Péter tájékoztatása szerint ez az úthálózat bővült most újabb 110 km-rel a Balaton keleti medencéjében. Az útvonalak alacsony forgalmú közutakon, jó minőségű földutakon és kerékpárutakon vezetnek, a meredek emelkedők elkerülésével, így kényelmes és biztonságos bringázási élményt nyújtanak. Az új hálózat 13 települést és 20 turisztikai attrakciót érint, többek között a sajtótájékoztatójának otthont adó Feind Pincészetet, Moto GP-futamok helyszínét, a balatonfőkajári Balaton Park Circuitot, valamint a nádasdladányi Nádasdy Kastélyt. Az eligazodást 300, újonnan kihelyezett tábla segíti.
A projekt kulturális és örökségvédelmi vonatkozásairól Oláh Zsanett, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója számolt be. Kiemelte: a BalatonBike365 új szakaszának kijelölésével még szorosabbra fonódik az aktív turizmus és a kulturális örökség kapcsolata. Ezáltal a kerékpárosok immár a nádasdladányi Nádasdy-kastélyt is felfedezhetik, amely a régió egyik legkülönlegesebb építészeti és történeti kincse. Meggyőződése, hogy a kastélyaik nyújtotta élmények és a kerékpározás szabadsága együtt új dimenziót nyitnak a Balaton körüli turizmusnak.
A sajtótájékoztatón részt vett Vadnai Jonatán olimpiai negyedik vitorlázó, a VisitBalaton365 nagykövete is, aki elmondta: kiegészítő sportágként sokat biciklizik a Balaton-felvidéken, ezért örül az útvonalhálózat bővülésének.
Pár éve úgy döntöttek, barátaikkal közösen összepakolnak, hátat fordítanak a budapesti agglomerációnak. Nem keveset vállaltak magukra: vettek 44 hektárnyt, vele egy marhagulyát.
Szinte teljesen eltűnt a víz a tatabányai Síkvölgyi Horgásztavakból. Az önkormányzat 6,5 millió forinttal segíti a horgászegyesületet, hogy megkezdődhessen a vízpótlás.
Újabb legendás vendéglátóhely zárja be kapuit: Pici bácsi lángosozója a csongrádi Körös-torokban eddig baráti árakkal és óriási, bőségesen feltételt lángosokkal várta a vendégeket.
Idén nyáron egy apró, de annál jelentősebb esemény történt a Miskolci Állatkertben. A Liszt-majmocskák népes családja 9 tagúra bővült.
Szabadfi Szabolcs, ismertebb nevén Szabi a Pék, a kézműves kenyér mellett egyre több időt szentel saját kertjének is. Most megmutatta saját kertjét, és azt is...
Rekordközeli mélypontra süllyedt a Maros vízállása, több helyen gyalogosan is át lehet kelni a folyón + Videó!
Az elmúlt napok párás, ködös időjárása nem kedvezett. Bár a termés egy része kárba veszett a Kőszegi-hegyen, az idei bor még így is ígéretesebbnek tűnik...
Milyen ősszel ültethető zöldségek magjait érdemes már szeptemberben, októberben elvetnünk a konyhakertünkben? Mutatjuk, mit szüretelünk ősszel, mit ültetünk ősszel.
A szüret a régi időkben zajkeltéssel indult: pisztolydurrogtatás és riogatás jelezte, hogy elérkezett az idő. Nekünk gyerekként a 80-90-es évekre már csak a vödrök csörömpölése...
Mit ültessünk ősszel a kertbe, magaságyásba, balkonládába? Itt az ültethető gyümölcsök, zöldségek, virágok listája
Mit ültessünk ősszel a kertbe, hogyan zajlik az ültetés ősszel? Milyen gyümölcsfát ültessünk ősszel és milyen virágot ültessünk ősszel, mit ültessünk ősszel a balkonládába?
Messzire elkerülöd a menzák évtizedek óta változatlan főzelékeit? Ne temesd őket! Mutatjuk, hogyan készítsd el ezeket házilag, fillérekből – így tényleg finomak lesznek.
Mi van ma? Szurikátacsalád kóbor Érd utcáin, közben pedig Kesztölcön nyoma vész egy jeladós vadmacskának.
Szurikáták bandáztak a parkvárosi utcákon. Az Érdi Civil Állatmentők által közzétett fotók tanúsága szerint a kíváncsi kis ragadozók már egy rőt macskával is összefutottak.
Vége a strandszezonnak, de a Balatoni Szövetség munkája nem állt le. A mostani konferenciáján a strandok fejlesztése állt a fókuszban.
Több mint ötezer kék vércse gyűlt össze Hortobágyon egy éjszakázóhelyen, ez a valaha ismert legnagyobb éjszakázóhely a Kárpát-medencében - közölte a Hortobágyi Nemzeti Park (HNP).
Lezárult Magyarország történetének eddigi legnagyobb állatvédelmi akciója. Elítélték azt az osztrák nőt, aki ingatlanjain embertelen körülmények között tartott több száz kutyát.
Újdonságként idén önjáró szakaszok is lesznek, ahol vezető nélkül lehet csatlakozni a rendezvényhez.
Pánikra azért nem volt ok, de a biztonság kedvéért teljesen kiürítették a fonyódi Mátyás Király Gimnázium és Kollégium épületét.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is