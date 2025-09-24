2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
HelloVidék

Bringásoknak jó hírrel indul a reggel: vadiúj, 110 km útvonallal bővült a Balaton térsége

HelloVidék
2025. szeptember 24. 10:16

A Balaton keleti medencéjében újabb 110 km kitáblázott kerékpáros útvonallal gazdagodott a BalatonBike365 projekt hálózata.

Ezt Princzinger Péter, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány elnöke jelentette be kedden, az új szakaszok felavatása alkalmából megtartott sajtótájékoztatón. Emlékeztetett rá, a 2018-ban elkezdődött projekt célja az volt, hogy a Balaton térsége mind a négy évszakban vonzó legyen, illetve, hogy a kerékpáros turizmusba a parttól távolabbi célpontokat is bevonják. Az eddigi eredményekről elmondta: mostanáig 1000 km túraútvonalat, ezen belül 75 tematikus túrát jelöltek ki, 145 pihenőt alakítottak ki, miközben 100 túravezetőt is kiképeztek. Öt kerékpáros portot létesítettek, Balatonfüreden, Balatonföldváron, Keszthelyen, Kapolcson és Badacsonyban, amelyeken széles körű szolgáltatásokkal várják a bicikliseket, akik számára már egy farzsebbe beférő térkép is rendelkezésre áll.

Princzinger Péter tájékoztatása szerint ez az úthálózat bővült most újabb 110 km-rel a Balaton keleti medencéjében. Az útvonalak alacsony forgalmú közutakon, jó minőségű földutakon és kerékpárutakon vezetnek, a meredek emelkedők elkerülésével, így kényelmes és biztonságos bringázási élményt nyújtanak. Az új hálózat 13 települést és 20 turisztikai attrakciót érint, többek között a sajtótájékoztatójának otthont adó Feind Pincészetet, Moto GP-futamok helyszínét, a balatonfőkajári Balaton Park Circuitot, valamint a nádasdladányi Nádasdy Kastélyt. Az eligazodást 300, újonnan kihelyezett tábla segíti.

A projekt kulturális és örökségvédelmi vonatkozásairól Oláh Zsanett, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója számolt be. Kiemelte: a BalatonBike365 új szakaszának kijelölésével még szorosabbra fonódik az aktív turizmus és a kulturális örökség kapcsolata. Ezáltal a kerékpárosok immár a nádasdladányi Nádasdy-kastélyt is felfedezhetik, amely a régió egyik legkülönlegesebb építészeti és történeti kincse. Meggyőződése, hogy a kastélyaik nyújtotta élmények és a kerékpározás szabadsága együtt új dimenziót nyitnak a Balaton körüli turizmusnak.

A sajtótájékoztatón részt vett Vadnai Jonatán olimpiai negyedik vitorlázó, a VisitBalaton365 nagykövete is, aki elmondta: kiegészítő sportágként sokat biciklizik a Balaton-felvidéken, ezért örül az útvonalhálózat bővülésének.
