Egyre több magyar vállal itt munkát: stabil melóra, fizetésre vágynak

A Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetségének (MMOSZ) legfrissebb elemzése szerint stabilizálódni látszik a kereskedelmi szektor foglalkoztatási helyzete.

A 2025 második negyedéves adatok alapján a kereskedelemben foglalkoztatottak száma meghaladja a tavalyi év azonos időszakát, ugyanakkor – a szezonális hatásoknak megfelelően – alacsonyabb, mint a 2024-es év utolsó heteiben tapasztalt értékek. Az év eleje óta tartó csökkenő tendencia most megállni látszik, és a prognózisok szerint szeptembertől újabb növekedés várható – derül ki a Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetségének (MMOSZ) reprezentatív kutatásából.

A grafikonon jól látható, hogy míg 2024 első felében a foglalkoztatási létszám csökkenőtrendet mutatott, 2025-ben a tendencia már enyhén emelkedő irányba fordult. Az adatok heti bontásban követhetők, és megerősítik: a piac alkalmazkodik a változó munkaerőigényekhez.

A MMOSZ elemzése kiemeli, hogy a gazdaság gyorsan változó igényeihez való alkalmazkodásban a kölcsönzött munkaerő továbbra is kulcsszerepet játszik. A szövetség szerint a várható őszi fellendülés ismét megerősítheti a kereskedelmi szektor stabilitását, új munkaerőigényeket (kölcsönzés) és együttműködési lehetőségeket (diákmunka, nyugdíjas foglalkoztatás) biztosít az atipikus foglalkoztatásban.