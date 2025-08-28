Budapesten átlagosan közel 120 ezer, vidéki nagyvárosokban 69 ezer forint kiadást jelenthet egy bölcsődés gyermek havi ellátása.
Egyre több magyar vállal itt munkát: stabil melóra, fizetésre vágynak
A Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetségének (MMOSZ) legfrissebb elemzése szerint stabilizálódni látszik a kereskedelmi szektor foglalkoztatási helyzete.
A 2025 második negyedéves adatok alapján a kereskedelemben foglalkoztatottak száma meghaladja a tavalyi év azonos időszakát, ugyanakkor – a szezonális hatásoknak megfelelően – alacsonyabb, mint a 2024-es év utolsó heteiben tapasztalt értékek. Az év eleje óta tartó csökkenő tendencia most megállni látszik, és a prognózisok szerint szeptembertől újabb növekedés várható – derül ki a Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetségének (MMOSZ) reprezentatív kutatásából.
A grafikonon jól látható, hogy míg 2024 első felében a foglalkoztatási létszám csökkenőtrendet mutatott, 2025-ben a tendencia már enyhén emelkedő irányba fordult. Az adatok heti bontásban követhetők, és megerősítik: a piac alkalmazkodik a változó munkaerőigényekhez.
A MMOSZ elemzése kiemeli, hogy a gazdaság gyorsan változó igényeihez való alkalmazkodásban a kölcsönzött munkaerő továbbra is kulcsszerepet játszik. A szövetség szerint a várható őszi fellendülés ismét megerősítheti a kereskedelmi szektor stabilitását, új munkaerőigényeket (kölcsönzés) és együttműködési lehetőségeket (diákmunka, nyugdíjas foglalkoztatás) biztosít az atipikus foglalkoztatásban.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közösségi oldalán jelezte, hogy iparvédelmi és munkahelyvédelmi akcióterv készül.
Jövő héten bértárgyalások kezdődnek az Oktatási Hivatalnál (OH), annak ellenére, hogy nemrég még tagadták azt, hogy az alacsony fizetések miatti elvándorlás gondot okozna.
Indul az aláírásgyűjtés a december 24-i munkaszüneti nappal kapcsolatos népszavazásra. Ha összejön a 200 ezer érvényes szignó, akkor jövő tavasszal szavazhatunk a kérdésben.
Hamarosan a Föld legnépesebb populációja lesz az úgynevezett Z-generáció, munkaerő-piaci súlyuk évről-évre nő.
Milliárdos lyukat üt a tb-kasszában az új adócsökkentés? A nyugdíjasok és az egészsgügy veszíthet az intézkedéssel
A szociális hozzájárulási adó (szocho) kulcsa 2026-tól újabb 1 százalékponttal, 13%-ról 12%-ra csökkenhet Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentése szerint.
A Holdról is látszik a szegénység, ezek Magyarország nyomorfalvai: havi pár tízezerből tengődnek a családok
Magyarország legszegényebb települése Csenyéte, ahol 2023-ban az egy főre jutó SZJA-alapú belföldi jövedelem mindössze 235 101 forint volt az egész évben.
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.
A hagyományos adminisztratív és ügyfélszolgálati munkakörök jelentősen zsugorodhatnak, az AI (MI) és az automatizálás fokozatosan átveszi a rutin- és középszintű kreatív feladatokat.
Ismét közelítik az egy éve mért értékeket a béren kívüli juttatások alkalmazása tekintetében az egyik hazai bank kkv bizalmi indexének 2025 második negyedéves kutatási adatai.
A mesterséges intelligencia villámgyorsan alakítja át a munka világát, és a következő célpont a humán erőforrás lehet.
Egy friss nemzetközi felmérés szerint a munkavállalók közel fele használ nem engedélyezett mesterséges intelligencia-eszközöket.
A magyar munkavállalók gyakran a szabadságuk alatt sem tudják teljes mértékben letenni a munkahelyi teendőket és ennek nemcsak egyéni, hanem sokszor szervezeti okai is vannak.
Teljesen felforgatják a magyar fizetéseket: EU-s bértranszparencia és anyák szja-mentessége jön egyszerre
2026 június 7-ig minden uniós tagállamnak életbe kell léptetnie az Európai Unió új bérátláthatósági irányelvét, amely alapjaiban alakítja át a fizetési gyakorlatot.
Ahogy a fesztiválszezon véget ér és sok család még kihasználja a hosszú hétvégét egy rövid nyaralásra, egyre nagyobb szükség van megbízható állatszitterekre és kutyasétáltatókra.
Megszólalt a Shell legendás, magyar ex-vezére: Az a jó vezető, aki a sofőrrel, takarítónővel nagy tisztelettel bánik
Kapitány István a valaha volt legmagasabbra jutott magyar vezető. A Shell kereskedelemért felelős globális alelnöke volt. 37 év után hagyta ott a világcéget.
A vállalati leépítések folytatódnak 2025-ben, miközben a mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap a munkaerőpiaci átalakulásban.
Moldova egy különleges, de ellentmondásos célpont azok számára, akik külföldön szeretnének munkát vállalni.
Magyarországon a Munka Törvénykönyve és az Egyenlő Bánásmód Törvénye határozza meg, meddig mehet el egy munkáltató az öltözködés, testdíszítés vagy hajviselet előírásában.
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.