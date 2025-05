Osztrák autópálya matrica vásárlás: irány Ausztria, itt vannak az autópálya matrica árak

Ausztriába utaznál, de nem tudod, hogyan történik az osztrák autópálya matrica vásárlás Magyarországon? Tudd meg, hol tartanak az osztrák autópálya matrica árak 2025-ben, mennyibe kerül az 1 napos autópálya matrica Ausztriában, mennyit kell fizetni a 10 napos osztrák autópálya matricáért vagy a két hónapos és az éves autópályahasználatért? Melyek az ingyenes autópályák Ausztriában?

Cikkünkben minden fontos kérdést megválaszolunk az osztrák autópálya matrica árak, illetve az osztrák autópálya matrica vásárlás kapcsán. Amellett, hogy utánajárunk, hogyan zajlik az osztrák autópálya matrica vásárlás Magyarországon, azt is megvizsgáljuk, mennyivel drágább az autópályamatrica Ausztriában, illetve, hogy hogyan történik az autópálya matrica vásárlás online Magyarországon. Mennyibe kerül egy egynapos autópálya matrica, egy 10 napos autópálya matrica, egy magyar vármegyematrica vagy az országos autópálya matrica Magyarországon és Ausztriában?

Osztrák autópálya matrica vásárlás Magyarországon

Ugyanúgy, ahogy Magyarországon, Ausztriában is kötelező az autópálya matrica használata, amelyet fizikai formátumban (felragasztható matricaként) és digitális osztrák autópálya matrica formájában is megvásárolhatunk. Az osztrák autópálya matrica vásárlás Magyarországon is intézhető az osztrák-magyar határ közelében lévő benzinkutakon (pl. Győr térségében) – azt, hogy melyik benzinkút árul osztrák autópálya matricát, az adott állomás weboldalán tudjuk ellenőrizni.

Ausztria autópálya matrica esetében két kategóriát különböztet meg: matrica szükséges minden 3,5 tonna össztömeg alatti gépjárműhöz, a quadokat is beleértve. Pótkocsira, utánfutóra nem kell osztrák autópálya matrica, a 3,5 tonna feletti lakóautóknak pedig útvonal alapú útdíjat kell fizetniük. A lakóautókat Go-Box fedélzeti eszközzel kell felszerelni. Az autópálya matrica ellenőrzés Ausztriában manuálisan, illetve kamerarendszerrel is történhet.

Ausztriában 1997 óta a legtöbb autópálya, gyorsforgalmi út használatáért fizetni kell, egyes útszakaszok azonban még most is ingyenesek, illetve vannak külön útdíjas útszakaszok is:

Ingyenes autópályák, gyorsforgalmi utak Ausztriában (3,5 tonnáig)

A1 Westautobahn (Walserberg határátkelő Észak-Salzburgig)

A12 Inntalautobahn (Kiefersfelden határátkelő Dél-Kufstein-ig)

A14 (Hörbranz határátkelő Hohenemsig - dél felől, illetve a Hohenems-Diepoldsau-csomópontból érkezve)

A26 autópálya (digitális osztrák autópálya matricára csak a teljes A26-os autópálya és az A7-es autópályához való csatlakozás befejezése után lesz szükség)

Külön útdíjas útszakaszok Ausztriában

A9 Pyhrn autópálya: Gleinalm- és Bosruck-alagút

A10 Tauern autópálya és Klatschberg-alagút

A11 Karawanken-alagút

A13 Brenner autópálya

S16 Arlberg gyorsforgalmi út

Osztrák autópálya matrica vásárlás online

A digitális osztrák autópálya matrica az ASFINAG hivatalos oldalán vásárolható meg, ugyanúgy, ahogy a magyar autópálya esetében is megszokhattuk. A digitális osztrák matrica esetében lehetőségünk van a rendszám megváltoztatására az éves matricák és az éves útdíjfizetési kártyák esetében.

Osztrák autópálya matrica árak 2025

Az osztrák autópálya matrica vásárlás esetében a következő autópályamatrica típusok közül tudunk választani (felragasztós és digitális autópályamatrica esetén egyaránt):

éves autópálya matrica: 103,8 euró;

2 hónapos autópálya matrica: 31,1 euró;

10 napos autópálya matrica: 12,4 euró;

1 napos autópálya matrica: 9,3 euró.

Magyar autópálya matrica árak 2025

A magyar autópálya matrica árak 2025-ben a következőképp alakulnak (D1, azaz legfeljebb 7 személy szállítására alkalmas járműre, annak vontatmányára és motorkerékpárra):

éves országos autópálya matrica: 59 210 Ft;

havi országos autópálya matrica: 10 710 Ft;

éves vármegyei autópálya matrica: 6 890 Ft;

10 napos autópálya matrica: 6 620 Ft;

1 napos autópálya matrica: 5 320 Ft.

Autópálya matrica vásárlás Magyarországon

Amennyiben autópályán keresztül közelítjük meg az osztrák határátkelőhelyet (M1-es autópálya Budapesttől Bécs felé), ne feledkezzünk meg a magyar autópályamatrica vásárlás előírásáról sem! Az autópálya matrica vásárlás online egyszerűen intézhető folyamat (Nemzeti Mobilfizetési Rendszer Viszonteladó védjeggyel rendelkező eladóktól), amelyet az autópályára való felhajtást követő 60 perces türelmi időn belül is elvégezhetünk.

Az autópálya matrica vásárlás Magyarországon egyszerű: válasszuk ki az úthasználati jogosultság megvásárlásához a járművünk kategóriáját (D1, D2, U, D1M) és az autópályahasználat időtartamát (napi, heti, éves országos vagy éves vármegyei autópálya matrica). Ezt követően meg kell adnunk a rendszámot és a gépjármű felségjelét, a számlázási adatokat, végül pedig kifizetni az autópályamatricát.