Már sok magyar dolgozó kapja így a fizetése egy részét: egyre terjed ez a módszer

Egy friss kutatásból kiderült, hogy a cafeteria átlagos éves bruttó keretösszege 454 429 forintra nőtt dolgozóként, de ebben cégméret, árbevétel és működési terület alapján is elég nagy szórás mutatkozik. A leggyakoribb cafeteria-elem továbbra is a SZÉP kártya, és az is látszik, hogy ahol részben vagy teljesen kiszervezik a folyamatokat külső szolgáltatónak, ott átlagosan kettővel több, azaz legalább 7-féle juttatás érhető el a munkavállalók számára.

A korábbi évekhez hasonlóan 2024-ben is megvizsgálta az adott évi cafeteria trendeket Országos Cafeteria Felmérésében a Prohuman. A kutatásban 198 vállalat vett részt, széles körben képviselve a hazai munkáltatói palettát. A résztvevő cégek több mint fele az ipari szektorból érkezett, mivel ez a szektor (különösen a jármű-, gép-, gyógyszer- és elektronikai ipar) a GDP jelentős részét adja, és az itt működő cégek jellemzően nagy foglalkoztatók. A résztvevők között nagyjából megegyező számban vannak jelen a kis- és középvállalkozások, valamint a nagyvállalatok, az átlagos alkalmazotti létszám 867 fő, míg a medián 283. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Göndöcs Viktor, a Prohuman Zrt. stratégiai vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy az eredmények azt mutatják, hogy a vállalatok egyre tudatosabban használják a béren kívüli juttatásokat a munkavállalók motivációjára és megtartására. A cafeteria keretösszeg növekedése jól tükrözi azt a törekvést, hogy a cégek a versenyképességük megőrzése érdekében folyamatosan fejlesszék juttatási csomagjaikat. "A változatos cafeteria-elemek biztosítása, különösen ott, ahol külső HR szolgáltatóknak szervezik ki ezt a tevékenységet, lehetőséget ad a munkáltatóknak, hogy a munkavállalói igényekhez igazodó, rugalmas juttatásokat kínáljanak" - mondta. Alig van cég, ahol nincs semmilyen cafeteria A felmérés egyik fő tanulsága, hogy a béren kívüli juttatások rendkívül népszerűek, csupán a vizsgált cégek 5%-ánál nincs semmilyen juttatás a béren felül a munkavállalók részére, ezek 60%-a nem is tervezte a bevezetését az adatfelvétel időpontjában. Nagyjából minden második vállalat választható elemekből álló cafeteria rendszert működtet. A leggyakoribb munkáltatói érv a cafeteria mellett a dolgozói motiváció növelése (85%). A cégek kétharmada legalább kétévente felméri a rendszer hatékonyságát és a munkavállalók elégedettségét. Ötből négy vállalkozás bruttó összegben határozza meg az éves cafeteria keretet. Annak átlagos nagysága az idén 454 429 forintra rúgott, ami 51 745 forintos, vagyis közel 13%-os emelkedés 2023-hoz képest. Ezen a téren ugyanakkor cégméret, árbevétel és működési terület alapján is elég nagy szórás mutatkozik: 120 000 és 900 000 forint között mozogtak az összegek. A medián érték 450 000 forint volt, vagyis a válaszadó vállalatok alkalmazottainak fele ennél kevesebb, fele ennél nagyobb összegben részesült. Ami a jövő évi várakozásokat illeti, a keretösszeg a megkérdezett vállalatok 28%-ánál fog vélhetően növekedni, míg 72% nem tervez emelést. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Átlagosan 6-féle juttatás, élen a SZÉP kártyával A válaszadó cégeknél átlagosan 5,8 elem szerepel a juttatási rendszerben (tavaly 5,4 volt ez az érték), de a szórás itt is meglehetősen nagy: van olyan vállalkozás, ahol csak két elem van, de olyan is, ahol több mint 16-féle szolgáltatás közül lehet választani. Azok a vállalatok, amelyek házon belül kezelik a cafeteriát, átlagosan 5 juttatási elemmel működnek, míg ahol részben vagy teljesen kiszervezik a folyamatokat külső HR-szolgáltatónak, ott átlagosan kettővel több, azaz 7 elem érhető el a munkavállalók számára. A leggyakrabban biztosított elem továbbra is a SZÉP kártya, azt követi a bölcsődei- és óvodai támogatás, illetve a készpénzbeli megváltás. A SZÉP kártya már 2023-ban is népszerű volt, de pozitív fejlemény, hogy azon kívül szinte minden juttatási típus gyakorisága jelentősen nőtt, különösen látványos volt az emelkedés az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári tagság támogatásában. A kitöltő vállalatok 87%-a részesíti fix juttatásokban a dolgozóit. Az ilyen csomagokban ugyancsak a SZÉP kártya viszi a prímet (64%), ezt követi a mobiltelefon- a cégesautó-használat, ami a cégek harmadára jellemző. A negyedik helyen a laptophasználat áll (27%), kedvelt még az egészségbiztosítás és a nyelvi képzés is, ezeket a cégek közel negyede biztosítja. Sok cég támogatja az egészség megőrzését is olyan kezdeményezésekkel, mint a gyümölcsnap (37%), az irodai növények (33%) és sportolás támogatása (27%). A válaszadók több mint kétharmada biztosít valamilyen élmény alapú fix juttatást is. Ezek közül a csapatépítő programok (67%) és az ingyenes italok (53%) a legnépszerűbbek a munkáltatók körében, ezt a különböző alkalmakra adott ajándék (nőnap, mikulás, karácsony) követi, ami a válaszadók felére jellemző. A vállalatok 12%-a működtet kutyabarát irodát, és hasonló arányban biztosítanak extra szabadságot a munkavállalóknak.

Címlapkép: Getty Images

