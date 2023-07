900 ezer forintos fizetéssel keresnek sajtcsomagolókat: 8 általános is elég

A Pénzcentrum oldalán rendszeresen foglalkozunk az egyes pozíciókban elérhető hazai és külföldi keresetekkel, most egy ausztriai állásajánlatra bukkantunk, amiben sajcsomagolókat keresnek.

Ismét találtunk egy jól fizető, ausztriai, könnyű gyári munkát, csomagolókat keresnek „sajtgyárba”, azaz egy italok és élelmiszerek gyártásával és töltésével foglalkozó üzembe, akik társgyártó partnerként is működnek.

A leendő munkatárs feladat a termékek ellenőrzése, a fólia cseréje, a csomagolási tevékenységek elvégzése. Megbízható precíz embert keresnek a pozícióra, aki ért a gépekhez és hajlandó 2 műszakban, akár hétvégén is dolgozni és tud németül. A munkavégzés helye Gröbming, ami Soprontól 260, Szombathelytől 280 kilométerre fekszik, így az ingázás nem opció.

A fizetés 2421 euró havonta, 920 ezer forintnak megfelelő összeg, plusz minden munkavállalót megilletnek bizonyos kedvezmények, úgy mint egészségügyi programok, gyermekeknek szóló üdülési támogatás, stb..

A hazai bérek

Mindeközben Észak-Magyarországon már 1600 forint fölé kúszott az átlagos fizikai órabér, a többi régióban 1700-1900 forint között alakul ez az érték. Közép-Magyarország és a főváros továbbra is kiemelkedik ebből a mezőnyből: itt az órabérek átlagos nagysága már a 2500 forintos szintet közelíti.

A most mérhető átlagos órabér-növekedés 19 százalékos szintje azt jelzi, hogy hazánkban még a második negyedévben is csökkentek a reálbérek: júniusban ugyanis a Központi Statisztikai Hivatal továbbra is kevéssel 20 százalék feletti inflációt mutatott ki az előző 12 hónapra. Hamrák Viktort, a Trenkwalder szolgáltatási igazgatójának véleménye szerint bár 2023 egészére valószínűleg csökkenő reálbért fog kimutatni a statisztika, a harmadik negyedévtől már újból javulhat majd a fizikai dolgozók keresetének vásárlóértéke - fogalmazott a szakember.