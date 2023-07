Így keresnek 500-600 ezer forintot Magyarország elit bolti eladói: végzettség sem kell az állásokhoz

Világhírű luxusmárkák, változatos vevőkör, hamisítatlan nemzetközi közeg. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér duty free, vagyis vámmentes boltok álláshirdetéseiből szemezgettünk, azon belül is a felsőkategóriás üzletek kínálatából. A különleges, nyüzsgő helyszín miatt az angol nyelvtudás alapvető elvárás, de minden más tekintetben meglehetősen barátságosak az elvárások. Az izgalmas lokációhoz ráadásul a magyar átlagfizetéseket tekintve meglehetősen kellemes bérezés is társul.

Az eladó/értékesítő álláshirdetésekkel Dunát lehet rekeszteni, elég csak megnézni egy nagyobb állásközvetítő portál kínálatát és látható, hogy milyen bő a felhozatal ebben a munkakörben. Mindezt úgy, hogy egyre több üzletben találhatunk önkiszolgálaló kasszákat, melyeket lehet szeretni vagy sem, hatalmas terhet vehetnek le az üzletek válláról a fokozódó munkaerőhiány közepette. Az automatizáció elsősorban az élelmiszer-kiskereskedelmet érinti, de számos más területen, például barkács vagy sportüzletekben és drogériákban is találkozhatunk velük. Azonban van egy dolog, amit még ezek a gépek sem képesek pótolni, ez pedig a vásárlókkal való foglalkozás, tanácsadás, egyszóval az az emberi interakció, amely során a vásárlás nem csak egy rutinszerű folyamat lesz, hanem egy személyre szabott vásárlási élmény.

A vásárlói élmény ezen aspektusára jellemzően a felső vagy prémiumkategóriás üzletek, illetve a drágább termékeket árusító boltok szoktak nagyobb hangsúlyt fektetni. Mi pedig éppen ilyen kereskedelmi egységek álláshirdetéseire vadásztunk, mivel arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon milyen feltételek mellett, mekkora fizetéssel és juttatásokkal vállalhat valaki ilyen munkát. Helyszín tekintetében pedig túlzás nélkül az egyik legizgalmasabb eladó/értékesítő álláshirdetésekre bukkantunk, egész konkrétan a Liszt Ferenc Repülőtéren, ahol a Heinemann, a Rituals és az Obsentum vámmentes üzletek keresnek értékesítő munkatársakat.

A jelenleg négy nyitott pozíció közül kettő a népszerű és a budapesti reptéren lényegében kikerülhetetlen Heinemann-hoz köthető. A hamburgi székhelyű, de a világ számos repülőterén, határátkelőjénél, diplomáciai képviseleteken, sőt még különleges katonai zónákban is megtalálható üzlet a világ legismertebb luxusmárkáit (Chanel, Dior, Gucci, Kilian, Macallen, Sauska, ChocoMe, Lindt stb.) sorakoztatja fel. Termékkínálatuk a parfümöktől és kozmetikumoktól a borokon és szeszes italokon át a dohányárukig, az édességektől és csemegéktől a divatig, kiegészítőkig, órákig és ékszerekig terjednek.

A kettes terminálon található egységben értékesítő tanácsadó és napszemüveg értékesítési tanácsadó munkakörbe keresnek kollégát teljes és részmunkaidőbe egyaránt. A helyszín sajátossága miatt elengedhetetlen az angol nyelv legalább középfokú ismerete és 1-3 év kereskedelemben szerzett tapasztalat sem árt. Ezt leszámítva nincs komolyabb elvárás, az érettségi megléte papíron elegendő lehet a felvételhez. A munkatapasztalatra már csak azért is lehet nagy szükség, mert a reptéri nyüzsgés miatt az átlagosnál pörgősebb munkanapokra, vásárlók tömegeire és rengeteg kommunikációra, valamint jó problémamegoldó készségre van szükség.

A feladatok listája egyébként nem igazán tér el egy átlagos ületben tapasztaltaktól. A vásárlók magas színvonalú kiszolgálása, a Heinemann által forgalmazott márkák képviselete, árukihelyezés, faceing / visual merchandising, pénztárgép kezelés és készletellenőrzés szerepel a teendők listáján. A napszemüveg értékesítő munkatárs esetében is hasonló feladatokat kell elképzelni, viszont itt kifejezetten a különböző luxus napszemüveg márkákat kell képviselni és nem árt valamennyire ismerni a legújabb divatrendeket.

A különleges környezethez kedvezőbb bérezés is jár. Ez esetben az alapbér mindkét pozíció esetében bruttó 412 ezer forint, ez azonban a különböző bónuszokkal és egyéb juttatásokkal lényegesen feltornászható.

A napszemüveg értékesítő munkatárs esetében bruttó 560 ezerig, a másik pozícióban pedig egészen bruttó 600 ezerig emelkedhet a fizetés. A reptér kevésbé jól frekventált lokációja miatt mindkét esetben jár egy bruttó 15 ezer forintos utazási támogatás, forgalomhoz kötött bónusz és műszakpótlék. Továbbá reggel 6 órás kezdés esetén a cég beszállítja a munkavállalóit Budapest, Ecser, Felsőpakony, Gyál, Gyömrő, Kerepes, Maglód, Monor, Monorierdő, Pécel, Üllő, Vecsés településekről.

A román Obsentum a világ különböző tájairól származó niche parfümök széles kínálatát fedi le. Magyarországon egyedül a repülőtéren van üzletük, az márkákat és az árakat tekintve szűkebb vásárlói kört szólítanak meg, mint a Heinemann. Az angol középfok megléte itt is elvárt, amit az is jól jelez, hogy az álláshirdetést kizárólag angol nyelven tették közzé. Ezen kívül viszont nincs több elvárás, soft skillek terén természetesen a vevőorientált látásmód, a jó kommunikációs képesség és a parfümök iránti érdeklődés, a márkaismeret fontos tényezők lehetnek a felvétel során. Azonban nincs szükség sok éves tapasztalatra, ami viszont bővíti a lehetséges jelentkezők körét. A feladatok itt sem térnek el a megszokottól: a forgalmazott márkák népszerűsítése, bemutatása és tanácsadás tartoznak a fő teendők közé.

A bérezés bruttó 546 és 560 közti sávban mozog, viszont arról nem találtunk részletesebb információt, hogy ebből mennyi az alapbér. Mivel kezdőket is felvesznek, ezért teljes körű képzést is nyújtanak az új belépőknek, illetve rendszeres ösztönzők, bónuszok is járnak a fizetés mellé, mindez a teljesítmény függvényében. Az utazási támogatás pedig itt sem maradt le, tömegközlekedés esetén hozzájárulnak a költségekhez, viszont autóval történő munkába járás esetén csak az ingyenes parkolást tudják biztosítani.

Utolsó jelöltünk a Rituals nevű holland vállalat üzlete, melynek termékkínálata főként higiéniai termékekből, azon belül is szappanokból, testradírokból, krémekből és parfümökből áll. A Heinemann-nal részben megosztott üzletben is van rész-, illetve teljes munkaidőre lehetőség, az angol nyelv legalább középfokú ismerete pedig itt is elvárás. Sőt, habár nem kötelező, de egy másik idegen nyelv ismerete is jó pont a felvételi során. A korábban felsorolt soft skillek mellett a hirdetés kiemeli, hogy a nagyfokú rugalmasság is fontos a korai, késői és hétvégi műszakok tekintetében. Feladatok terén csak ismételni tudjuk önmagunkat, ami itt speciális elvárás az természetesen a higiéniai termékek, kozmetikumok alapos ismerete, a Heinemann törzsvásárlói program reklámozása és a pénztárkezelés.

Fizetést tekintve a korábbi pozíciókhoz hasonló sávot jelölt meg a munkáltató, vagyis 546-605ezer forint között mozog a bruttó bér, melyből az alapbér szintén 412 ezer forint. Az utazási támogatásra, forgalomhoz kötött teljesítménybónuszra, műszakpótlékra vonatkozó feltételek is ugyanazok, mint a Heinemann esetében. Ezen kívül a munkavállalók a Rituals termékújdonságaiból is hazavihetnek egyet-egyet, illetve a folyamatos szakmai tréningeken a munkavállalók fejleszthetik a kereskedelmi-értékesítő tudásukat.