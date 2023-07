Ennyit keres egy szakács, cukrász, barista a MOL kávézóiban: végzettség sem kell

Énekes Gábor Link a vágólapra másolva

Talán nem is gondolnánk, hogy MOL nem csak a rivális olajcégekkel, de McCafé-val és a Starbucks-szal is verseng. A céghez tartozó Fresh Corner ma már országszerte ismert márkává nőtte ki magát, sőt a régió országai közt is egyre inkább terjed. Az egyre széleseső kávépalettával és sós-édes harapnivalók sorával rendelkező vendéglátó egységek nem csak a vásárlókért, de a munkavállalókért is ádáz harcot folytatnak. Jelen cikkünkben azt vizsgáltuk, hogy a konkurenciához képest milyen ajánlattal csábítja magához a dolgozókat a Fresh Corner.

Valószínűleg senkinek sem kell bemutatni a Fresh Cornert, mely ma már kétségkívül a legdinamikusabban terjeszkedő kávézólánc Magyarországon. A 2015-ben útjára indított brand eleinte kizárólag a MOL töltőállomásain volt elérhető, ma már azonban a benzinkutaktól függetlenül is, országszerte megtalálhatóak kávézóik, sőt pár éve éttermeket is elkezdett üzemeltetni a cég. A jelentős fejlesztések hatására már nem csak a rivális olajcégek vendéglátóegységeivel, de az olyan márkákkal is versengenek, mint a McCafé vagy a Starbucks. A látványos térnyerést pedig jól bizonyítja, hogy az elmúlt nyolc év alatt bőven ezer fölé sikerült tornászni a Fresh Cornerek számát. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A verseny pedig korántsem csak a vásárlókért, de a dolgozókért is folyik, hiszen ilyen léptékű terjeszkedést csak a munkaerő folyamatos bevonzásával és a meglévő munkavállalók megtartásával lehet fenntartani. Korábban már összehasonlítottuk mind a McCafé, mind pedig a Starbucks által kínált munkalehetőségeket, így itt az ideje, hogy megvizsgáljuk a legnagyobb hazai kávézólánc által kínált karrierlehetőségeket. A cikkben a Fresh Cornernél meghirdetett számos pozíciót közül válogattunk, így szó lesz az éttermi munkatárs, a szakács és a cukrász munkakörökről is. EZ IS ÉRDEKELHET Leesik az állad! Ennyit keres egy kezdő barista a McDonald's kávézóiban Magyarországon Tapasztalatra nincs szükség a munkához, a cég ugyanis minden új munkavállalónak megtanítja a kávékészítés rejtelmeit. Ahhoz képest, hogy az egész országot lefedő brandről van szó, az állásközvetítő portálok nem dúskálnak a Fresh Cornerhez köthető hirdetésekben. Összesen hét aktív ajánlattal találkozunk az említett pozíciókban az ország különböző területein, ami a jóval kevesebb kávézót üzemeltető Starbucks állásajánlataitól is elmarad. Ami megegyezik az álláshirdetésekben az az, hogy egyiknél sem várnak el több éves szakmai tapasztalatot, vagy szakirányú képzettséget, illetve nyelvtudást sem. Viszont lokációtól függően, tehát mondjuk egy autópályán lévő egységben a ’B’ kategóriás jogosítvány megléte feltétel, hiszen sokszor ez az egyetlen módja annak, hogy az ember kijusson a munkavégzés helyére. Éttermi munkatárs pozícióba összesen három nyitott pozíciót találtunk Vecsésen, Pátyon és a Mosonmagyaróvár melletti Levél nevű községben. A főbb feladatok közé a saját receptek alapján szendvicsek, limonádék, kávé készítése, a készletek feltöltése, a vendégek kiszolgálása, a pénztári feladatok ellátása tartozik. Mindehhez az alapvető soft skillek szükségesek, viszont ezen felül semmi többre nincs szükség. A vendéglátásban vagy kereskedelemben szerzett szakmai tapasztalat ugyan előnyt jelent, de hiánya nem kizáró tényező. Hasonló a helyzet a többi pozíció, vagyis a cukrász és a szakács esetében is. Előbbinél a sütés, utóbbinál a sütés iránti elkötelezett szeretet fontos, de a szakképzettség egyik esteben sem feltétel. A fizetések között nem tapasztaltunk hatalmas különbségeket. Az éttermi dolgozóknál 300 ezer forint volt a nettó havi fizetés, míg a cukrász és a szakács esetében 320 ezer. A McCafé-t és Starbucks-ot bemutató cikkünkben is elmondtuk és most érdemes megjegyezni: az állás betöltéséhez nem kell szakmai tapasztalat, így a bérezés mellett tulajdonképpen ingyen kapunk konyhai tapasztalatokat, akár a szakács, akár a cukrász, akár a barista munkakört vesszük alapul. A fizetés mellett pedig számos extra juttatásban részesülhet a friss munkavállaló. Ezek közé tartozik a túlórapénz, a vasárnapi-, ünnepnapi- és műszakpótlék kifizetése, illetve a munkába járás támogatása (30,-Ft/km). EZ IS ÉRDEKELHET Agyadat eldobod: ennyit keres egy kezdő barista a magyar Starbucks kávézókban A Magyarországon jelenleg 38 egységet üzemeltető Starbucksban tapasztalat nélkül is el lehet helyezkedni, a barista munka rejtelmeit ugyanis a vállalat saját belső képzésein tanulhatják el a diákok. Ahogy az lenni szokott a vendéglátóegységek esetében, az ingyenes kávé, üdítő, gyümölcs, nasi, illetve egyszeri reggeli és ebéd szintén rendelkezésre áll, sőt zuhanyzási lehetőség is van. Az autóval érkező munkavállalóknak pedig ingyenes a parkolás az étterem területén. Munkaidő beosztás terén 2 műszakkal kell számolni és 8-10-12 órás műszakok vannak. Végezetül szintén leírják azt is, hogy a friss belépők átfogó betanítást kapnak, de lehetőséget is a saját ötletek, receptúrák kipróbálására, ezáltal pedig a cég receptkönyvének bővítésére.

