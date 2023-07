Ettől padlót fogsz: ennyi pénzért keresnek dohánybolti eladókat, végzettség sem kell

Tíz éve jelentek meg a Nemzeti Dohányboltként ismert, azóta önálló márkává kinövő üzletek, melyek a dohánytermékek mellett sok esetben ital és szerencsejáték értékesítéssel is foglalkoznak. A csökkentett üzletszám ellenére a lefedettség majdnem száz százalékos, munkaerőre pedig szinte mindig szükség van. Jelenlegi cikkünkben arra kerestük a választ, hogy vajon milyen elvárások, fizetések és béren felüli juttatások jellemzik a bolti értékesítés ezen formáját.

2013. július 1-jén, vagyis kicsit több mint tíz éve vezették be a trafiktörvényt Magyarországon. Azóta a rendszeresen dohányzó 18 éven aluliak száma a felére csökkent, melynek egyik legfőbb oka az üzletek számának drasztikusa csökkenésében keresendő: a korábbi 43 ezer dohányárusító hely helyett ma mindössze 5848 trafik üzemel országszerte, amit a hatóságok is sokkal hatékonyabban tudnak ellenőrizni. Összességében a trafikrendszer még így is 18 ezer embernek biztosít munkát, vagyis hiába vágták vissza a boltok számát, a munkaerő iránti igény továbbra is meglehetősen magas a jelenlegi feszített munkaerőpiacon. Egyes források szerint 500 ezer főre lenne szükség ahhoz, hogy a teljes magyar munkaerőpiaci szükségleteket (a jövőbeni beruházásokkal együtt) ki lehessen elégíteni, ilyen körülmények között pedig a munkaerő megtartása is komoly kihívás elé állítja a munkáltatókat.

Ezúttal arra voltunk kíváncsiak, hogy a Nemzeti Dohányboltokban milyen feltételek mellett lehet munkát vállalni, milyen a különböző trafikok közti bérkülönbség és milyen extra juttatások járnak a munkáltatóknak. A munkaközvetítő portálokon történő keresés során több mint 20 nyitott pozíciót találtunk, elsősorban a fővárosban. Mivel a dohányboltokban 18 éven aluliak nem tartózkodhatnak, a diákmunkások jelentős része ki van zárva ebből a munkakörből, így elsősorban már az érettségi után álló fiatalok és/vagy az idősebb korosztály számára lehet érdekes ez a terület.

A meghirdetett pozíciók túlnyomó része pusztán általános iskolai végzettséget igényel, szakirányú végzettség csak elvétve volt elvárás a találatok között. Hasonló módon a szakmai (kereskedelmi) tapasztalat megléte is csak ritkán kerül előtérbe, a legtöbb esetben enélkül is könnyen találhat lehetőséget a munkavállaló. A nyelvtudás hiánya sem akadály, legalábbis a legtöbb üzlet esetében, azonban bizonyos belvárosi trafikoknál, ahol nagyobb a valószínűsége a külföldi vásárlók felbukkanásának, az angol alapfok melegen ajánlott. Teljes és részmunkaidős pozíciókat egyaránt találtunk, leginkább nappali beosztásban, de a forgalmasabb csomópontokon éjszakai beosztásra is keresnek munkavállalót.

Lokációtól és műszaktól függetlenül a feladatok sora többnyire megegyezik: a vásárlók kiszolgálása, értékesítés, a pénztárgép kezelése, árufeltöltés és áruátvétel, illetve az üzlet tisztántartása mind-mind a napi teendők közé sorolhatóak, továbbá bizonyos egységekben a lottó terminál kezelése is elvárás (emiatt egy terminálkezelői – lottós – vizsga megléte előnyt jelent). Mivel a legtöbb esetben egyedül történik a munkavégzés a pozíció betöltéséhez nagyfokú önállóságra és teherbírásra van szükség.

Hiába a hasonló feladatok, fizetések terén azért meglehetősen nagy a szórás: bruttó 260 ezer forinttól egészen bruttó 530 ezer forintig terjednek a bérek, attól függően, hogy mennyire forgalmas az adott egység, vagy éppen melyik napszakban vállal az ember munkát.

Az egyik legalacsonyabb fizetést egy 15. kerületi részmunkaidős pozíció esetében találtuk. Az üzletben két műszakos munkarend van és elsősorban 4-6 órás munkaidőre keresnek értékesítőt. A 4 órás munkaidő esetén bruttó 180-200 ezer az elérhető bérezés, míg hatórás munkavállalás estén 250 ezer forint a kezdőbér. Egy debreceni üzletben szintén meglehetősen alacsony fizetésre bukkantunk– itt mindössze bruttó 250 ezer forint volt a kezdőfizetés, míg az elérhető legmagasabb összeg 350 ezer forintig terjed. Ehhez képest ez az egység az egyike volt azoknak, ahol az 1-3 éves szakmai tapasztalat megléte elvárás volt, még beugrós pozíció esetén is.

Azon egységekben, ahol a lottóterminál-kezelés is az elvárások közt szerepel némileg magasabb volt a fizetés. Több, háromműszakos belvárosi kerületben nettó 280 ezer forintos fizetést ígértek az álláshirdetésben. Azonban még ennél is magasabb bérezést sem kizárt. Budapest egyik, IX. kerületi egységében nettó 350 ezer forintot lehet keresni és két műszak között is lehet választani. A lottós vizsga, hivatalos nevén szerencsejáték-értékesítő képzés megléte és az 1-3 éves szakmai tapasztalat itt már elvárás, de ezen kívül semmiféle plusz igényt nem fogalmaztak meg a pozícióval kapcsolatban. A kifejezetten éjszakás állások esetében még ennél is komolyabb fizetésre lehet számítani. Egy hatodik kerületi üzlet esetében nettó 360-400 ezer forintos között alakult a havi bér, ráadásul ebben az esetben a lottó terminálkezelői vizsgát leszámítva tényleg semmilyen más tapasztaltra nincs szükség. Hasonlóan kedvező fizetést találtunk egy hetedik kerületi egységben, ahol bruttó 530 ezer forint a kezdőfizetés.

A legtöbb helyen egyéb juttatásokat is feltüntettek a leírásban, azonban ezek jellegére és nagyságára vonatkozóan szinte semmilyen információval nem szolgáltak a munkaadók. A cafeteria mellett a leginkább jellemző extra juttatás a műszakpótlék, a borravaló, a BKV bérlet költségének megtérítése és a szociális támogatás volt, emellett egy esetben a decemberi bónuszra (150 ezer forint) vonatkozó juttatást is találtunk.