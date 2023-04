Bődületes pénzért keresnek melósokat ezek a magyar cégek: ingyen nyaralás is jár az állás mellé

Ha igazán nagy a baj, és nem találnak megfelelő mennyiségű és minőségű szakembert a hazai cégek, akkor elkezdik nagy erőkkel kommunkiálni a jól hangzó béreket és az egyéb juttatásokat - így teszenk egyre gyakrabban azok is, akiknek sofőrre van, azaz lenne szükségük. Hogy mennyit lehet keresni,és milyen elvárásokat támaszt a piac 2023-ban egy buszsofőr irányába, azt szakember segítségével elemeztük.

Ahogy indul az utazási szezon, egyre több a szektorban dolgozó szakemberre van szükség: és már most látszik, nem lesz meg a szükséges létszám idén sem. Nem csak szakácsokból, felszolgálókból, konyhalányokból, szobalányokból kell hiányra készülni, de olyan sofőrökből, buszvezetőkből is őrült hiány van, aki például kiviszi a magyarokat Görögországba, Horvátországba, Olaszországba.

A sofőrhiány évek óta általános, már-már megszokott jelenség: se kamionra, de buszra nincs elég ember. „Mindkét ágazat szenved, de a buszos jobban, mert sokkal nagyobb a felelősség és kevesebb a pénz, mint a kamionon vagy egyes teherautókon” – árulta el Nógrádi József, a Trenkwalder Magyarország kereskedelmi igazgatója egy korábbi interjúban. A járművezetőhiány nem magyar sajátosság. A bérek emelése mellett a jogosítvány megszerzésének könnyítése jelenthet választ a kihívásokra, legalábbis a törvényhozók általában így vélekednek.

A buszvezetés az utasok miatt jóval felelősségteljesebb szakma, ahol az utasokkal való kommunikációra, utaskezelésre is figyelemmel kell lenni. Sok szempontból jóval nagyobb türelemre és összpontosításra van szükség, mint akár a teherautózás világában. Teljesen más munkakörülményekkel és elvárásokkal találkozhatnak fővárosi buszsofőrök, a turistabuszok vezetői, vagy akár a nemzetközi vonalakon teljesítő buszsofőrök.

Pénzben kifejezve ekkora a hiány

Nem csoda tehát, ahogy közeledik a buszos utak szezonja, egyre intenzívebben keresik a kollégákat, és mint ahogy azt megszokhattuk, ha baj van, egyből előkerülnek a fizetések is: a Grand Tours szegedi utazási iroda például 25 ezer forintos napidíjjal keres sofőröket egy hirdetésben, május közepétől október közepéig tartó időszakra, bónuszként pedig évente egy családos ingyenes nyaralás jár a saját árualapukból.

De külföldi sofőrtoborzók is megjelentek az egyik legnagyobb hazai állásközvetítő portálon: zellingeni székhelyű középméretű buszos társaság számára keresnek sofőrt bruttó 2800 és 3600 euróért havonta, plusz bónuszok – ezzen nyilván egy hazai cég nem tud versenyezni. Itthon átlagosan 2500-3000 forintos órabérrel, vagy nettó 450-500 ezer forintos havi bérrel toboroznak kollégákat.

Bértranszparencia Komoly előnyt tudnak szerezni a toborzási versenyben azok a cégek, akik megjelenítik a fizetéssel kapcsolatos információkat, ugyanakkor gyakran ez érzékeny adat lehet. A bértranszparenciának, azaz a fizetések nyilvánossá tételének kérdéséhez cégkultúrától függően máshogy állnak hozzá a szakemberek – részben például azért, mert érdekellentétet jelenthet a munkáltatói és munkavállalói oldal között. Gyakran tartanak a belső bérfeszültségektől, amelynek megelőzése vagy kezelése számottevő kiadást jelenthet a vállalatoknak.

Mi áll a háttérben?

Kíváncsiak voltunk, mit a tapasztalat a jelentkezőkkel kapcsolatban, ezért megkértük a Grand Tours ügyvezetőjét, mondja el, szerinte mi a legnagyobb probléma ma a piacon:

Van jelentkező, a darabszámmal nincsen probléma, de az a speciális képzettségű réteg, akire szükségünk lenne, nem áll rendelkezésre olyan mennyiségben, mint amennyire szükségünk lenne. De gyűjtögetjük a jelentkezőket. Jelenleg nagyjából 10 sofőrt keresünk speciális tudással, mivel a munka is speciális - azonban egyre kevesebb van belőlük a piacon. Egyrészt a Covid megállította a turizmust, sokan elmentek, és aki ebben az iparágban dolgozott, már eleve nem tartozott a fiatal korosztályhoz, közülük nem mindenki jött vissza. Vagy azért, mert kiöregedtek, vagy azért, mert máshol találtak munkát, külföldre mentek

- mondta el az ügyvezető a Pénzcentrumnak, majd hozzátette, ilyen jellegű sofőrképzés Magyarországon gyakorlatilag nem létezik, a jogosítvány megszerzése nem egyenlő a sofőrképzéssel. Ennek ellenére rengetegen élnek sofőrködésből itthon, és nagy szükség is van rájuk, ám

jelenleg csak gyakorlati úton lehet megszerezni ezt a tudást.

Ők is szívesen vállalják a betanítást, ha alkalmas jelöltet találnak, ám a gond itt kezdődik. Mert nem találnak. A jelentkezők hozzáállásával azonban van gond: sok pénz, nulla munka – egy jelentős részük így képzeli el a jövőjét, az a tapasztalata NAgy Sándornak. Az érdeklődők szinte felháborodnak azon, hogy a buszsofőreinktől elvárják egy pótkerék kicserélésének a képességét.

Kamionokon ma már szinte nincsen pótkerék, ott, ha defekt van, megvárják a szervízt, de a személyszállításban nemzetközi különjáratokon arra várni adott esetben 82 emberrel a fedélzeten, hogy kiszálljon a szervíz, egyáltalán nem életszerű. Pláne, hogy ezt egy sofőr maximum egy óra alatt el tudja végezni. Sőt, továbbmegyek, ha egy ékszíj elszakad, vagy egy generátor elromlik, azt is meg kellene tudni javítani, hiszen az idő az nálunk kulcsfontosságú a csatlakozások miatt is. Úgy gondolom ez szemléletbeli kérdés.

2023 - így indul a szezon...

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy milyen szezon elé néz a szegedi utazási iroda. Mint megtudtuk, korábban, a pandémia előtt március végére nagyjából 60 százalékát adták el a nyárnak, most, 2023-ban eladták a felét. Nem rossz ez a szám, de azt is látni kell, hogy a korábbi kapacitás, mondjuk a 2019-es 80 százalékával dolgozak csupán.

Arra a kérdésre, hogy milyen mértékű áremelést kellett végrehajtaniuk tavaly óta, Nagy Sándor 20-30 százalékot mondott – ez nagyjából megfelel az országos átlagnak. Náluk a legnépszerűbb úti cél Görögország, méghozzá busszal, apartmanba.

... és így folytatódik

Pedig érdemes olykor új úti célokat is felfedezni. Abban szinte minden turizmusban érdekelt szereplő egyetért, hogy a 2022-es év az utazásról szólt: mint ketrecből kiszabadult oroszlánok vetették rá magukat az emberek a repülőjegyekre, a szállodai férőhelyekre és az utazási irodák csomagjaira. Szakértők szerint ez a trend folyatódni fog 2023-ban is, hiszen más kultúrák, új helyek és emberek megismerése olyan alapvető szükségletünkké vált, amiért hajlandóak vagyunk komoly áldozatokat is hozni. Utazási szakemberek nemrég összegyűjtötték, melyek lesznek a legnépszerűbb úti célok a világ körül 2023-ban: