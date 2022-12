Nettó 450 ezerért keresnek embereket karácsony előtt: bárki jelentkezhet, munka mellett is vállalható

A karácsony előtti pár hét sok területen az év legnagyobb forgalmát hozza, azonban ezt csak akkor tudják kihasználni a véget, ha van elég ember a rendelések teljesítésére. Idén a munkaerőhiány a karácsonyi időszakban is kihívást jelent, ezért a cégek és a munkaközvetítők mindent bevetnek, hogy elég embert találjanak. Most így akadtunk két álláshirdetésre a közösségi médián, ahol nettó 337 ezres, de akár nettó 45a ezres bért ígérnek azoknak, akik hajlandóak küldeményfeldogozásban dolgozni.

A karácsonyi időszak több területen is az év legforgalmasabb időszakát jelenti, ilyenkor pedig kiéleződhet az emberhiány a munkaadóknál. A cégeknél ma már bevett gyakorlatnak számít, hogy a kékgalléros pozíciókra konkrét fizetésekkel igyekeznek toborozni a közösségi médián keresztül. A Pénzcentrum így akadt most nem egy, hanem rögtön két hirdetésre az Instagramon: küldeménykezelőket, - illetve feldolgozókat keresnek két céghez is, amiért akár nettó 450 ezer forintot is fizetnének az ünnepek előtti időszakban.

A pluszpénz meggyőző érv?

Mindkét hirdetésben hangsúlyt kap, hogy az adott munka jó lehetőséget nyújt pénzt szerezni a karácsonyi kiadásokra, illetve még az ünnepek előtt biztosított a munka kifizetése. Ebből már kiderül, hogy egyrészt csak erre az időszakra toboroznak, másrészt a kiegészítő vagy pluszpénz azt sugallja, nem teljes állásról van szó, hanem főállás mellett végezhető kiegészítő munkáról.

Az első az EUJobs munkaközvetítő hirdetése, ahol 12 napra toboroznak, kifejezetten alkalmi munkára. Az instagramos hirdetésből még az derül ki, hogy ezért nettó 337 ezer forintos bért ajánlanak, ami azt jelenti, hogy naponta átlagosan 28 ezer forintot lehet keresni, az viszont nem derül ki, ezért hány órát kell dolgozni egy nap, illetve milyen időszakban. Megnéztük a munkaközvetítő honlapján is az álláshirdetést, amiből több részlet is kiderül; például milyen műszakokért mekkora fizetést ajánlanak:

nettó 255 ezer-270 ezer forint 15 nap nappalos műszakban (8 óra)

nettó 240 ezer-270 ezer forint: 12 nap éjszakás műszakban (8 óra)

nettó 300 ezer-337 ezer forint: 12 nap éjszakás műszakban (10 óra)

Fontos kiemelni, hogy komolyabb fizikai munkáról van szó, ugyanis a küldemények feldolgozása, szortírozása, valamint pakolása erőigényes feladat.

Másrészt az sem mindegy, hogy a legmagasabb, nettó 337 ezres fizetést csak akkor lehet kapni, ha valaki 12 napot dolgozik 10 órát éjszakai műszakban.

Így valóban lehet ennyit keresni kiegészítő bérként, hiszen technikailag lehet főállás mellett éjszakai munkát vállalni, azonban valószínűleg kevesen bírnák azt a megterhelést, amit egy napi 8 órás munka, majd egy 10 órás éjszakai műszak jelent, ráadásul a másodiknál komoly fizikai munka mellett.

A hirdetésben még szerepel, hogy a IX. kerületben, Budaörsön és Fóton lenne a munkavégzés helye, ahová külön céges buszjárat viszi a munkavállalók. Külön kiemelik, hogy csak egy műszakot kell dolgozni, illetve havi 15 munkanapról lenne szó, napi 8 órás munkavégzéssel. Ez utóbbi egyébként ellent mond annak, hogy 12 napra 10 órás műszakokba is keresnek embert. Szintén szerepel, hogy bejelentett munkáról van szó egyszerűsített foglalkoztatás keretében, és csak hétköznap van munkavégzés. A munkatapasztalat és a középfokú végzettség nem elvárás.

Tényleg lehet majdnem nettó félmilliót keresni így?

A második hirdetésben egyszerre szerepel órabér és az elérhető nettó bér. Az utóbbinál a legalacsonyabb összeg 287 ezer forint, de a legmagasabb kapható fizetés akár nettó 450 ezer forint is lehet.

Az viszont ebből egyáltalán nem derül ki, hogy mennyi idő alatt lehet ezt az összeget megkeresni; csak annyit tudunk meg, hogy akár karácsony előtt össze lehet szedni ekkora fizetést.

Szintén szerepel a hirdetésben, hogy heti kifizetés van, de az nem derül ki, hogy mi a legnagyobb összeg, amit egy héten keresni lehet. Itt is megnéztük, hogy a részletes hirdetésben milyen információ szerepel még. Ebből kiderül, hogy szintén a IX. kerületbe, Fótra és Budaörsre toboroznak embert, viszont hosszú távra keresnek embert az első céggel ellentétben. Itt is hasonló feltételekkel várják a munkavállalókat: szintén egyszerűsített foglalkoztatásról van szó, de határozatlan idejű munkaszerződéssel.

Az viszont az Instagramon talált hirdetésnek ellentmond, hogy míg ott nettó, reálisan havi bérekről írnak és heti fizetésről, addig itt a telephelyenként változó órabéreket sorolják fel, heti kifizetéssel. Ezek a következőképpen alakulnak:

Fót: nettó 2.120 Ft nappal, éjszaka 2.360 Ft + 510 Ft jelenléti bónusz óránként, ha az egész hetet végigdolgozza valaki. Egy hét alatt így nappal nettó 105 ezer forintot, éjjel 114 800-at.

IX. kerület: nettó 1.828 Ft nappal, éjszaka 2.053 Ft + 333 Ft jelenléti bónusz. Egy hét alatt így nappal 86 440 forintot, éjjel 95 440-et lehet keresni.

Budaörs: nettó 1.828 Ft nappal, éjszaka 2.053 Ft + 333 Ft jelenléti bónusz. Egy hét alatt így itt is nappal 86 440 forintot, éjjel pedig 95 440-et lehet kapni.

Egy hónapra vetítve a legmagasabb fizetés így nettó 460 ezer forintra jön ki, ehhez viszont folyamatosan éjszaka kell dolgozni, múszakonként legalább 8 órában.

A honlapon külön szerepel havi bruttó bér is, ami 320 ezer és 430 ezer, ez viszont nettóban megint csak jóval kevesebbre jön ki, mint amennyit az fenti órabérek szerint heti beosztásban lehetne keresni. A havi foglalkoztatásnál nem tudjuk meg, hogy ez hány óra munkát jelent, csak a bérsáv van megadva, ami viszont aránytalanul kétségtelenül alacsonyabb, mintha valaki az órabérek szerint dolgozik egy hetet. Egyébként a második cég is biztosít buszt a telephelyekre, és egyik helyen sem feltétel a munkatapasztalat vagy a középfokú végzettség.

Rengeteg a csomag, kevés az ember?

Összehasonlításképpen megnéztük, hogy a Magyar Postánál milyen fizetéssel toboroznak hasonló munkakörbe: a logisztikai küldeményfeldolgozók által megkereshető bér bruttó 300 ezer forintról indul, de az egyéb járulékokkal együtt bruttó 360 ezer is lehet, ami egyébként nettó 240 ezer forint adókedvezmények nélkül. Ehhez képest valóban magasabb béreket láthattunk a fenti két hirdetésnél.

A munkaerőhiány egyre nagyobb gond

A december nagy terhet ró a kereskedelemre, és ilyenkor egyértelműen szükség van újabb munkavállalók bevonására, hogy a keresletet ki tudják elégíteni. A Covid alatt nagyban megnőtt az internetes kereskedelem forgalma, és így a csomagküldésre való igény. Ez pedig különösen igaz a karácsony előtti időszakban, hiszen sokszor jóval kényelmesebb megoldást jelent egy webshopból ajándékot rendelni, ahelyett, hogy az ember adventi tömegben próbálna ajándékot választani.

Arról már mi is írtunk korábban, hogy a karácsony előtti időszakban komoly gondot jelent a munkaerőhiány a kereskedelemben és a vendéglátásban, és a szállítás sem jelent ez alól kivételt. Ezt egyébként szintén jól jelzi, hogy a Magyar Postához rengeteg embert keresnek a fent említett logisztikai küldeményfeldolgozó munkakörbe. A munkaerőhiányt fegyelembe véve nem véletlen, hogy karácsony előtt alig 2 és fél héttel a közösségi médián próbálnak a cégek küldeményfeldolgozókat keresni, amihez még kirakatbéreket is bevetnek a munkaközvetítő cégek.