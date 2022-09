Kitört a bérháború, rengeteg melóst keresnek Pesten: 450 ezres fizetés, érettségi sem kell

Sokszor kerül szóba, hogy itthon magas foglalkoztatás mellett van munkaerőhiány, ami miatt az alacsonyabb képzettséget igénylő, fizikai munkakörökben sem meglepő a félmillió forint közeli bruttó kezdőbér. Ráadásul egyre több cég veti be a kirakatfizetéseket: már konkrét bérekkel toboroznak a közösségi médián keresztül. Így akadtunk most a Pézcentrumnál a Burger King álláshirdetésére Instagramon, ahol nem kevesebb, mint bruttó 450 ezres fizetést ígérnek azoknak, akik raktáros munkakörben szeretnének dolgozni náluk. Összehasonlítottuk, mennyire versenyképes ez az ajánlat a nagy áruházláncokhoz hasonló állásaihoz képest.

Az utóbbi időben nincs könnyű dolga a hazai munkáltatóknak, ugyanis rekordmagas foglalkoztatás mellett keresnek továbbra is rengeteg embert. Emiatt nem ritka, hogy az álláshirdetésekben már nem is a fizetési igény megadását kérik, hanem konkrét összeggel igyekeznek meggyőzni a potenciális munkavállalókat. Most egy ilyen hirdetést fogtunk a Pénzcentrumnál: a Burger King az Instagramon toboroz raktáros munkakörbe, mindezért pedig bruttó 450 ezres fizetést és béren kívüli juttatásokat ígérnek.

Valóban megéri gyorsétteremben dolgozni?

Általában a gyorséttermeknél ahhoz szokhattunk, hogy nem feltétlenül itt kínálják a legmagasabb fizetéseket, azonban a mostani munkaerőhiány, illetve a 15%-ot meghaladó infláció ezt felülírni látszik. Idén már beszámoltunk arról, hogy a Budapesten nettó 430 ezer feletti nettó fizetést kínálnak a buszsofőröknek, de a szemétszállítók is hasonlóan jól kereshetnek.

Ehhez képest a Burger King jóval kevesebbet ajánl a raktárosoknak, ugyanis a bruttó 450 ezres fizetésből csak 300 ezer forintot lehet ma kézhez kapni adókedvezmények nélkül, egészen pontosan nettó 299 250 forint így a jövedelem.

forrás: Instagram

Egy nagyon hasonló Burger Kinges álláshirdetésnél a raktáros-komissiózó munkakörbe a bruttó 450 000 Ft-os bér mellé még bruttó 25 000 Ft cafeteria juttatást is ajánlanak, de van munkába járási támogatás, teljesítményalapú bónusz és céges telefon is. Mindezt összevetve a nettó majdnem 300 ezres fizetés mellé ígért juttatások összege sem elhanyagolható.

A munkához elvárás, hogy a jelentkezők rendelkezzenek érvényes emelőgépkezelői jogosítvánnyal, legalább egy év tapasztalattal a raktározási területen, illetve szintén feltétel az erős fizikum. Ezen kívül előnyt jelent, ha van „B” kategóriás jogosítványa az érdeklődőknek. Összességében viszont elmondhatjuk, hogy a bruttó 450 ezres bér elég jó ajánlat úgy, hogy érettségit nem is kérnek.

Összehasonlításban már kevésbé meggyőző

A Burger King hirdetését összehasonlítottuk a nagy élelmiszeráruház-láncokkal és -szállítókkal, ugyanis itt van a legtöbb szabad pozíció raktáros-komissiózó, valamint targoncás munkakörben, a fizetések pedig jól mutatják az iparági átlagot. Itthon az utóbbi években jelentős növekedést láthattunk a több nagyobb bolthálózatnál, az Aldi például évközi béremelést hajtott végre júliusban, hogy kompenzálja az infláció miatti reálbér-csökkenést. Az Aldi honlapján egyébként a raktári dolgozóknak 484 ezres kezdő bruttó havi bért ajánlanak pótlékokkal együtt, aki pedig vasárnapi munkát is vállal, az 534 ezret kereshet kezdőként. Ráadásul az Aldi is ad munkába járási támogatást, illetve nem is kell targoncavezetői jogosítvány, ugyanis ezt ingyen meg lehet szerezni, ha valaki ide jönne dolgozni. Ezzel egyébként egyértelműen náluk lehet a legjobban keresni raktárosként az általunk talált álláshirdetések közül.

A Tescónál viszont a Burger kinghez képest majdnem 100 ezer forinttal kevesebb fizetést kínálnak a raktári munkatárs-targoncás munkakörbe jelentkezőknek: itt az ígért alapbér összege bruttó 362 800 forint, ami mellé jár havi 16 ezer forint cafeteria és utazási támogatás. Ehhez ráadásul 12 órás éjjel-nappali műszakban kell dolgozni, és elvárás a targoncavezetői engedély, valamint a 2-3 éves tapasztalat. Ennél a Burger King lényegesen jobb feltételeket kínál a raktárosoknak.

Átlagosnak mondható?

Korábban szintén írtunk arról, hogy a kifli.hu is bruttó 450 ezer feletti kezdőbért ajánl a leendő raktárosoknak: tavaly decemberben 457 ezres bruttó fizetéssel kerestek raktári dolgozókat, a targoncavezetőket pedig bruttó 537 ezer forintos bérezéssel. Ha ezeket összehasonlítjuk, akkor már nem is tűnik ilyen kiugróan magasnak a Burger King által kínált bruttó havi 450 ezer forint a raktáros munkakörért. Az viszont figyelemre méltó, hogy a kirakatfizetésekkel már a közösségi médiában toboroznak, ami arra enged következtetni, hogy valóban lasszóval kell most megfogni a munkaerőt.