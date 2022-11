Ők Magyarország igazi luxuspénztárosai: röpködnek a 400-500 ezres havi fizuk, végezttséget sem kérnek

A munkaerőhiány az utóbbi időszakban már nem csak a magasan képzett szakembereknél mutatkozott meg, de olyan pozícióknál is, ahol nem feltétel a végzettség vagy a szakmai tapasztalat. Tipikusan ezek közé tartozik a pénztáros, valamint a bolti eladó munkakör, ahová sokan jelentkezhetnek, ha a közelgő válság idején tömeges elbocsájtásokra kerülne sor. Most megnéztük, mennyit keresnek átlagosan a pénztárosok, milyen feladatokat kell ellátni a bolti eladóknak, és hogyan versenyeznek egymással a bérek terén a legnagyobb hazai boltláncok.

Az utóbbi egy évben feszített munkaerőpiaci helyzettel kellett szembesülni a munkaadóknak itthon, az emberhiány pedig már olyan mértékű, hogy nem csak szakemberekből nincs elég, hanem az olyan munkaköröknél is, ahol nem feltétlenül szükséges felsőfokú végzettség vagy korábbi tapasztalat az elhelyezkedéshez.

Erre jó példa, hogy a kiskereskedelemben ma már sok helyen olyan béreket kínálnak például a pénztárosoknak, ami pár évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna. Most megnéztük, mennyit ígérnek a legnagyobb hazai üzletláncok azoknak, akik pénztárosként dolgoznának náluk, és hol lehet a legtöbbet keresni ilyen munkakörben a kiskereskedelemben 2022 őszén.

Ennyit keres egy pénztáros?

Ugyan egyelőre még nem jelentek meg az idei statisztikák arról, hogy átlagosan mennyit lehet keresni pénztárosként, illetve bolti eladóként, azonban a tavalyi adatok jó összehasonlítási alapot képeznek a nagyobb bolthálózatok által idén ősszel kínált fizetések elemzéséhez. A KSH statisztikái szerint bolti pénztáros, jegypénztáros munkakörben tavaly átlagosan bruttó 266 721 forintot lehetett keresni, de a banki pénztárosok bruttó fizetése már 308 189 forint volt. Ezek a mostani árakhoz képest nem tekinthetőek magas fizetéseknek, ráadásul bruttó összegekről van szó.

Azonban nagyon fontos figyelembe venni, hogy 2022 elején sok szektorban voltak komoly emelések, különösen az alacsonyabb bérkategóriákban volt tapasztalható növekedés a minimálbér-emelésnek köszönhetően. Bubenkó Csaba, az Egyenlő.hu szakszervezet elnöke ezzel kapcsolatban a következőt nyilatkozta a Pénzcentrumnak:

Ha feltételezzük, hogy a pénztárosok keresete a kiskereskedelmi szakágazat fizikai dolgozóinak átlagkeresete szerint (azaz 14%-kal) emelkedett, akkor a pénztárosok bruttó átlagkeresete 2022 első félévében bruttó 343 000 forint körül lehet

A pénztárosok mostani átlagfizetéséről szintén hasonló választ kaptunk Tüzes Imrétől, a Profession.hu üzletfejlesztési igazgatójától, szerinte

2022-ben a cégek által kínált havi bruttó fizetések átlaga a teljes munkaidős pénztárosi pozícióknál közel 339 000 forint. Az előző év azonos időszakához képest ez 15 százalékos növekedést jelent

– részletezte Tüzes Imre az idei emelések mértékét a Pénzcentrumnak. Bubenkó Csaba ezzel szemben azt is kiemelte, hogy a pénztárosok esetében a kereskedelmi statisztika azt mutatja, hogy ennek a munkakörnek bérelőnye az általános bolti eladókkal szemben 2019 és 2021 között folyamatosan csökkent, jelenleg már csak mindössze 6 százalékos.

Ez azzal is összefügghet, hogy sok helyen már nincs kizárólagos pénztárosi munkakör, a nagy láncoknál a pénztárosok eladóként, árukihelyezőként egyaránt dolgoznak.

Ez egyébként tovább árnyalja azt is, hogy az ezekért a bérekért milyen típusú feladatokat ellátni a boltokban, adott esetben akár egy fizetésért több munkakört is ellátnak a pénztárosként, bolti eladóként dolgozó munkavállalók. Összességében pedig elmondható, hogy nem csak a bérelőnye lett kevesebb a pénztárosoknak, de általánosságban véve több feladat került hozzájuk az utóbbi években.

EZ IS ÉRDEKELHET Egyre kevesebbet érnek a magyar bérek: ezen már nem segít semmilyen emelés? Idén augusztusban 1% alá csökkent a reálbérek emelkedése, ami jól mutatja, milyen óriási Magyarországon az infláció.

Komoly emelések, de hiába?

A szakértők által említett 15-16 százalékos béremelések mindenképpen magasnak számítanak, azonban az idei, szeptemberre már 20 százalékot is meghaladó infláció miatt a drágulás elviszi ezeknek a valódi értékét. Ha pedig nem lassul itthon az infláció mértéke, akkor a pénztárosi fizetések kevesebbet érhetnek, mint tavaly az emelések előtt. A korábban említett átlagnál viszont sok áruházlánc magasabb fizetéseket kínál:

A diszkontláncoknál a hirdetések szerint akár bruttó 380 000-450 000 forint jövedelem is elérhető, de ezeknél a cégeknél egyáltalán nem beszélhetünk tisztán pénztárosi munkakörökről. A komplex munkakörökben a sütéstől a takarításon át az árufeltöltésig mindent csinálniuk kell a munkavállalóknak. A munkatapasztalat sajnos többnyire nem függ össze a bérezéssel. A vállalatok kötött bértáblákkal dolgoznak, ami csak kevés cégnél engedi meg, hogy a belépők bérében ez alapján eltérjenek

– válaszolta a Pénzcentrumnak Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke azzal kapcsolatban, hogy milyen maximum keresetet érhetnek el a pénztárosok és bolti eladók idén.

EZ IS ÉRDEKELHET Ennyire húsbavágó a magyar rögvalóság: 2,8 millió dolgozónak az átlagbér is álom csupán A magyarok több mint 60%-a keres kevesebbet a nettó átlagbérnél a KSH friss adatai szerint.

Élesedik a bérverseny

Itthon a nagy hazai munkáltatóknál szinte már általánossá vált, hogy a hirdetésekben rögtön szerepel egy konkrét szám vagy a kezdő bérről, vagy pedig a próbaidő után kapható fizetésről. Ez alapján mi is megnéztük, milyen kezdő bérre számíthatnak a legnagyobb hazai élelmiszeráruház-láncoknál azok, akik pénztárosi munkakörben helyezkednének el.

Az általunk talált hirdetéseknél elég széles skálán mozogtak a fizetések, bruttó 305 ezer forinttól kezdve akár bruttó 512 ezer forintot is kereshet az, aki 2022 őszén pénztáros vagy bolti eladó munkakörben dolgozik.

Az egyik belépő bért a Tescónál bruttó 305 ezer forinttal kezdték, az átlagosan elérhető bruttó kereset pedig 374 ezer forint volt. Ezért viszont nem csak pénztárosi feladatokat várnak el, de például árufeltöltéssel, minőségellenőrzéssel és a vásárlóknak való segítségnyújtással is foglalkozni kell. Ehhez még jár 16 ezer forint cafeteria, vásárlási kedvezmény az üzletekben és utazási támogatás, azonban bárhogy is nézzük, ez minimum bruttó 20 ezer forinttal elmarad a szakértők szerinti bruttó 340 ezres átlagfizetésektől. Ehhez képest a Sparnál bruttó 392 ezer forintos bruttó bért kínálnak, bár a próbaidő utánra szól ez az ajánlat, a teljesen kezdő fizetést nem említik. Ezért cserébe pénztárosi és árufeltöltői feladatokat kell ellátni.

A tapasztalat, illetve a középfokú végzettség nem elvárás egyik helyen sem.

Arról sokszor hallani, hogy a Lidl és az Aldi bérei sokszor a hazai diplomás kereseteket is ütik, így nem meglepő, hogy ez a két üzletlánc általában vezet a pénztárosi bérek terén, ráadásul bőven a szakértők által említett szint felett vannak a kínált bruttó fizetések. A Lidlnél Budapestre bruttó 409 ezer forintos belépő bérrel keresnek bolti dolgozókat (ezek olyna hirdetések, amiket simán az interneten találtunk), amihez jár viszont bruttó 36 ezer forintos inflációkompenzáció is, valamint utazási támogatás, illetve a bolthálózat szintén kínál egészségprogramot is. Fontos viszont, hogy a Lidlnél nem derül ki a hirdetésből, pontosan milyen feladatok tartoznak az említett munkakörbe

Az Aldi nagyon hasonló belépő fizetést kínál: itt heti 40 óra mellett bruttó 407 ezer forintot lehet keresni bolti eladó munkakörben, viszont a leírásban azt is jelzik, hogy az elérhető legmagasabb fizetés ebben a pozícióban bruttó 512 800 forint. Ez egyébként meghaladja a KSH által szeptemberben mért 497 200 forintos országos bruttó átlagbért is. Cserébe viszont az Aldinál nem csak pénztárosi feladatokat kell ellátni: emellett elvárás az árufeltöltés, de a pékáruk helybeni kisütése is hozzátartozik a munkához. Itt is hozzá kell tenni, hogy sem az Aldi, sem a Lidl nem vár el végzettséget vagy szakmai tapasztalatot a jelentkezőktől.

EZ IS ÉRDEKELHET Ekkora lehet a minimálbér emelés 2023-ban: friss hírek jöttek a tárgyalóasztaltól Még sok minden ismeretlen a 2023-as minimálbér kapcsán, egyelőre a felek az álláspontok kialakításánál tartanak, de elképzelések azért már vannak.

Bérkülönbségek és emberhiány

Ugyan a tavalyi átlaghoz képest bruttó 100 ezer forint feletti növekedést láthattunk a 2021-es átlagbérekhez képest, a 20 százalék feletti infláció óriási nyomást jelent a munkavállók számára, és nagyon könnyen elviheti az év eleji korrekciók értékét. Emiatt egyébként az Aldinál már jelentettek be újabb kiegészítést az általános drágulás miatt, és a fentiekből az is kiderült, hogy a Lidl szintén nyújt kompenzációt a magas infláció miatt. Az utóbbi hónapokban tapasztalt munkaerőhiány pedig megfigyelhető a pénztárosoknál is, leginkább területileg:

Általánosságban kijelenthető, hogy a kereskedelemben munkaerőhiánnyal küzdenek a vállalatok. Az ország keleti felén kevesebb üres pozíció van, míg a nyugati határszélhez közelítve vannak üzletek, ahol jelentkező hiányában a létszám 30 százaléka betöltetlen

– nyilatkozta lapunknak ezzel kapcsolatban Karsai Zoltán.

EZ IS ÉRDEKELHET Hatalmas évközi béremelés az ALDI-nál: robban a bérverseny, nehéz helyzetben a Lidl, Spar A jelenlegi emelés is a vállalat szinte minden munkavállalójára vonatkozik, és pozíciótól függően legalább 8%-os, de több pozícióban is eléri a közel 20%-os mértéket.

A válság itt is mindent felforgathat

Ugyan idén komoly emberhiánnyal kellett szembenézni a munkaadóknak, azonban az utóbbi hónapokban megnőtt az elbocsájtások száma, úgyhogy könnyen lehet, hogy a munkaerőhiány nemsokára túljelentkezésbe fog átfordulni. A rezsiköltségek és az élelmiszerárak miatt könnyen lehet, hogy elbocsájtási hullám jön a turizmus-vendéglátásban és a nagy energiaigényű szektorokban, ezek a munkavállalók pedig a gyors elhelyezkedés miatt olyan állásokat kereshetnek, mint a pénztáros, vagy bolti eladó pozíció, ahová nem elvárás a végzettség vagy a szakmai tapasztalat.

Nem szabad azonban elfelejtkeznünk arról, hogy a jelenleg zajló munkaerőpiaci folyamatok (hotelek, éttermek, uszodák, múzeumok zárnak be) a közeljövőben munkaerő többletet generálhatnak ebben az ágazatban is. A hatás várhatóan ideiglenes lesz, hiszen a Covid ideje alatt is volt egyfajta átáramlás más területekről a kereskedelmi munkakörökbe, de a járvány visszaszorulásával a munkaerő jelentős része visszavándorolt a saját ágazatába

– figyelmeztetett Kasai Zoltán a közeljövő munkaerőpiaci folyamataival kapcsolatban.