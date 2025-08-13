Már 10 éve is verték, alázták a gyerekeket a Piaristák óvodájában: szívszorító részletek derültek ki a botrányos intézményről

Már 10 évvel ezelőtt is verték és megalázták a gyerekeket a Piarista Rend Magyar Tartománya által fenntartott Boldog Donáti Celesztina Óvodában. Az ügy most robbant ki miután kiderült, az intézményvezető pofozta és kilökte a gyerekeket a folyosóra. Egy korábbi érintett visszaemlékezése szerint előfordult, hogy a gyerekek szájába tömték az ételt, és volt olyan óvónő, aki a szerinte nem jól viselkedőket egy külön szobában percekig verte, akkor sem állt le, amikor a gyerekek bocsánatért könyörögtek. Akkoriban a büntetés rituálé volt az óvodában - mondta.

Egy egy nagykanizsai óvodában az intézményvezető pofozta, kilökte a gyerekeket a folyosóra - erről az RTL számolt be. A szülők beszámolója után vizsgálat indult, amely egy esetben elfogadhatatlan óvodapedagógusi magatartást, egy esetben pedig óvodavezetői ügykezelési hibát tárt fel, utóbbi miatt írásbeli figyelmeztetést kapott az érintett munkatárs. A pedagógust a további vizsgálatok idejére felfüggesztették a munkavégzés alól, közölte a Piarista Rend Magyar Tartománya, az intézmény fenntartója. A rendőrség is nyomozást indított az ügyben.

Most egy érintett az Eduline-nak arról beszélt: már 10 évvel ezelőtt is ez volt a helyzet a Boldog Donáti Celesztina Óvodában. „Az én időmben a félelem, az erőszak és a megaláztatás a mindennapok része volt” - fogalmazott a most 16 éves fiú, aki 4 éves korától másfél évig járt az óvodába. Kifejtette: előfordult olyan, hogy a pedagógus erőszakkal tömte a szájába az ételt azoknak a gyerekeknek, akik azt nem szerették, vagy nem tudták befejezni az étkezést. De volt olyan pedagógus is, aki a szerinte nem jól viselkedő gyerekeket külön szobába vitte és ott bántalmazta - emlékszik arra, hogy egy ilyen esetnél az óvónő percekig verte őt, és akkor sem állt le, amikor bocsánatért könyörgött.

Visszaemlékezése szerint a büntetés rituálé volt az óvodában: aki rosszat csinált, annak a csoport előtt, a kör közepén állva kellett bocsánatot kérnie, miközben a pedagógusok hülyének, deviánsnak, idiótának nevezték a gyerekeket, és ebben nem csak a szóban forgó óvodavezető vett részt, hanem a csoportért felelős óvónő is. A fiú azt mondta, nem szólt a történtekről a szüleinek, mert számára normális volt a fizikai erőszak; őt és a testvéreit az édesapja is rendszeresen bántalmazta addig, amíg a szülei el nem váltak - ezért nem furcsállta, hogy az óvodavezető is kezet emel a gyerekekre.

A lap megkeresésére a Piarista Tartományfőnökség azt közölte, hogy a hétfői nap folyamán kaptak bejelentést egy 18 év alatti fiataltól, az előtt nem volt tudomásuk a most jelentett esetről, a bejelentés nyomán a Biztonságos Iskola Tartományi Tanácsa (BITT) megkezdte a kapcsolatfelvételt az ügy kivizsgálásához, amelyhez ebben az esetben szülői beleegyezés szükséges. A bejelentést továbbították a vizsgálatot végző hatóságok felé is.