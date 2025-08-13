Az első félévben 120 dolgozó, a hivatal munkatársainak 10 százaléka mondott fel.
Már 10 éve is verték, alázták a gyerekeket a Piaristák óvodájában: szívszorító részletek derültek ki a botrányos intézményről
Már 10 évvel ezelőtt is verték és megalázták a gyerekeket a Piarista Rend Magyar Tartománya által fenntartott Boldog Donáti Celesztina Óvodában. Az ügy most robbant ki miután kiderült, az intézményvezető pofozta és kilökte a gyerekeket a folyosóra. Egy korábbi érintett visszaemlékezése szerint előfordult, hogy a gyerekek szájába tömték az ételt, és volt olyan óvónő, aki a szerinte nem jól viselkedőket egy külön szobában percekig verte, akkor sem állt le, amikor a gyerekek bocsánatért könyörögtek. Akkoriban a büntetés rituálé volt az óvodában - mondta.
Egy egy nagykanizsai óvodában az intézményvezető pofozta, kilökte a gyerekeket a folyosóra - erről az RTL számolt be. A szülők beszámolója után vizsgálat indult, amely egy esetben elfogadhatatlan óvodapedagógusi magatartást, egy esetben pedig óvodavezetői ügykezelési hibát tárt fel, utóbbi miatt írásbeli figyelmeztetést kapott az érintett munkatárs. A pedagógust a további vizsgálatok idejére felfüggesztették a munkavégzés alól, közölte a Piarista Rend Magyar Tartománya, az intézmény fenntartója. A rendőrség is nyomozást indított az ügyben.
Most egy érintett az Eduline-nak arról beszélt: már 10 évvel ezelőtt is ez volt a helyzet a Boldog Donáti Celesztina Óvodában. „Az én időmben a félelem, az erőszak és a megaláztatás a mindennapok része volt” - fogalmazott a most 16 éves fiú, aki 4 éves korától másfél évig járt az óvodába. Kifejtette: előfordult olyan, hogy a pedagógus erőszakkal tömte a szájába az ételt azoknak a gyerekeknek, akik azt nem szerették, vagy nem tudták befejezni az étkezést. De volt olyan pedagógus is, aki a szerinte nem jól viselkedő gyerekeket külön szobába vitte és ott bántalmazta - emlékszik arra, hogy egy ilyen esetnél az óvónő percekig verte őt, és akkor sem állt le, amikor bocsánatért könyörgött.
Visszaemlékezése szerint a büntetés rituálé volt az óvodában: aki rosszat csinált, annak a csoport előtt, a kör közepén állva kellett bocsánatot kérnie, miközben a pedagógusok hülyének, deviánsnak, idiótának nevezték a gyerekeket, és ebben nem csak a szóban forgó óvodavezető vett részt, hanem a csoportért felelős óvónő is. A fiú azt mondta, nem szólt a történtekről a szüleinek, mert számára normális volt a fizikai erőszak; őt és a testvéreit az édesapja is rendszeresen bántalmazta addig, amíg a szülei el nem váltak - ezért nem furcsállta, hogy az óvodavezető is kezet emel a gyerekekre.
A lap megkeresésére a Piarista Tartományfőnökség azt közölte, hogy a hétfői nap folyamán kaptak bejelentést egy 18 év alatti fiataltól, az előtt nem volt tudomásuk a most jelentett esetről, a bejelentés nyomán a Biztonságos Iskola Tartományi Tanácsa (BITT) megkezdte a kapcsolatfelvételt az ügy kivizsgálásához, amelyhez ebben az esetben szülői beleegyezés szükséges. A bejelentést továbbították a vizsgálatot végző hatóságok felé is.
Az osztatlan tanárképzésre 2 265-en kerültek be, 681 fővel többen, mint tavaly, miközben a tanító alapszakot első helyen 2 633-an jelölték meg.
Idén kiemelkedően magas pontszámokkal lehetett bejutni a népszerűbb egyetemi szakokra, többek között a gazdálkodás, a jog, a pénzügy és a pszichológia vonzotta leginkább a diákokat.
Idén kiemelkedően magas pontszámokkal lehetett bejutni a legnépszerűbb egyetemi szakokra.
Több tanárra próbáltak nyomást gyakorolni iskolavezetők, hogy gyenge teljesítményértékelésük miatt közös megegyezéssel távozzanak az állásukból.
Jelentős különbségek mutatkoznak a 2025-ös felsőoktatási felvételin a képzési területek népszerűsége között.
Érik az összeomlás a magyar iskolákban: sosem látott elöregedési hullám söpörhet végig a tanári szakmán
A frissen érettségizettek aránya folyamatosan csökken: míg 2020-ban a felvettek 30,3 százaléka, 2022-ben 26,4 százaléka tartozott a 18-19 éves korosztályba.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 2024/2025-ös tanévben 329 ezren folytattak tanulmányokat a hazai egyetemeken.
Nem vettek fel a felsőoktatásba? Indulnak a pótfelvételik, rengeteg ingyenes helyet lehet még elcsípni
Augusztus 7-ig lehet jelentkezni a Szegedi Tudományegyetem által meghirdetett szakokra a pótfelvételi eljárásban.
A felvi.hu adatai szerint 2025-ben 95.907 főt vettek fel felsőoktatási intézményekbe, közülük 74.156 fő jutott be államilag támogatott helyekre.
A Tudományos Diákköri Mozgalom már évtizedek óta szerves része a magyar felsőoktatásnak.
Előfordult, hogy óvodásokkal kiabáltak, síppal fegyelmezték őket, vagy fizikailag bántalmazták a gyermekeket.
Majdnem 15 ezer pedagógus készül a nyugdíjra, ehhez képest osztatlan tanárképzésre mindössze alig kétezer felvételiző jutott be a tavaszi eljárásban.
Őszi szünet 2025: mikor lesz az iskolai őszi szünet, téli szünet, tavaszi szünet a 2025/26-os tanévben?
Őszi szünet 2025/2026: mikor lesz az iskolai őszi szünet 2025 évében?
Dráguló albérletek, csökkenő kollégiumi férőhelyek – lakhatási kihívások előtt a frissen felvett egyetemisták.
Tanév rendje 2025/26: itt a hivatalos rendelet, mikor kezdődik a tanév és mikor lesznek az iskolai szünetek
A Magyar Közlöny tanév rendje 2025/26, 2025/26 tanév rendje rendelet: itt a 2025 és 2026 tanév rendje
Rekordszámú hallgató nyert felvételt a magyar felsőoktatásba az idei évben, összesen 95 907 fő kezdheti meg tanulmányait szeptembertől.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
