Fájdalmas számok jelentek meg: ennyit nyertünk volna az infláción, ha euróban keresünk

A forint időről időre jelentősen meggyengült az idén, az infláció negyedszázada nem látott mértékűre hízott szeptemberre, a mindennapi élethez szükséges holmik beszerzése egyre többet húz ki a pénztárcánkból. Ezek kapcsán biztosan sokaknak megfordult a fejében, milyen kár, hogy nem euróban kapják a fizetésüket. A 24.hu annak járt utána, mennyire jártunk volna jól, ha élhettünk volna ezzel a lehetőséggel.

A Munka Törvénykönyve alapvetően tiltja a devizában való kifizetést, Magyarországon létező munkaviszony kapcsán a munkabért fő szabályként forintban kell megállapítani és kifizetni,ám szabály alól azonban vannak kivételek. Ilyen a külföldi munkavégzés esetén, a Magyarországon foglalkoztatott külföldieknek, illetve a Magyarországon foglalkoztatott magyar, vezető állású munkavállalóknak akár euróban is adható a fizetés. Továbbá, ha nem munkaviszonyról van szó, hanem vállalkozói vagy megbízási díjról, azt is kiköthetik a felek devizában.

A forint alapú bérezés szempontjából irreleváns, hogy a foglalkoztató esetlegesen külföldön bejegyzett cég-e, mivel ha a foglalkoztatás Magyarországon történik, akkor arra a munkajogviszonyra az MT szabályait kell alkalmazni. A gyenge forintra válaszként a kompenzáció lehet a megoldás, ugyanis amennyiben a munkáltató szeretné csökkenteni a munkavállalók inflációs és forintgyengülésből eredő terheit, úgy erre több – forintalapú – megoldása lehet.

Megfelelően kidolgozott segélyezési vagy bónuszrendszerrel ugyanis a szakértők szerint el lehet érni ugyanazt a célt, mint amit az eurós bérkifizetéssel kívánna elérni a munkáltató.



Ennyit nyerhettünk volna

A lap azt is kiszámolta, hogy mennyit nyerhetnénk egyébként ha euróban kapnánk a fizetésünket. Bár az országban ritka az eurós fizetés, és több feltételnek is meg kellene valósulnia ahhoz, hogy euróban kapja valaki a fizetést, egy egyszerűsített példán mutatták be, mi történt volna, ha a dolgozó euróban kapná a bérét.

Ha egy januárban euróban (360 forintos MNB-középárfolyamon) fixált fizetésből indulunk ki, és azt feltételezzük, hogy a dolgozó minden hónap tizedikén (ez a fizetések határideje) a legjobb árfolyamon átváltja a bérét (vételi árfolyamon), akkor számításaik szerint a tíz hónap alatt bő félhavi fizetést nyerhetett volna (azzal együtt, hogy a vételi árfolyam mindig az alacsonyabb).

Minimálbérnél ez 78, bérminimumnál 98 ezer forint pluszt jelentett volna idén eddig. De februárban az erősödő forint miatt korrekciót kellett volna alkalmazni, hogy meglegyen az előírt legkisebb bér. Átlagkeresetnél 182 ezer forint jöhetett volna be pluszban, egy 2000 eurós fizetésnél pedig nagyjából 275 ezer forintnyi.