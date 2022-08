Gyári melót vállal az RTL korábbi sztárja: ha minden kötél szakad, külföldre megy melózni

Egy zöldségfeldolgozóban vállalna munkát Molnár Gusztáv. Az alkoholproblémákkal küzdő színész igyekszik a saját lábára állni, hiszen ha mégis szüksége lesz elvonóra, azt valamiből finanszíroznia kell. A külföldi álláskeresést sem zárta ki teljesen.

Nem tér vissza a Drága örökösök című sorozatba Molnár Gusztáv az RTL döntése alapján, az alkoholproblémákkal küzdő színész a Blikknek arról beszélt, attól, hogy nincs állása, továbbra is színésznek érzi magát. Egy monodrámát is elkezdett írni az életéről nemrégiben. Egy napon szeretné is bemutatni a kész művet, addig viszont más munka után kell néznie.

Valamiből élnem kell, úgyhogy most bármilyen állást elvállalok. Épp most tárgyalok itt, Komáromban egy zöldségfeldolgozó üzemmel, ha minden jól megy, ott kapok munkát hamarosan. A külföldi álláskeresést sem zártam ki teljesen, meglátjuk, hogyan alakul majd az életem. Egy azonban biztos: most az a legfontosabb, hogy erős legyek és kitartsak, ehhez pedig az kell, hogy az alkoholtól végleg megszabaduljak

- mondta Molnár Gusztáv. Pár nappal ezelőtt elhatározta magát, azóta nem nyúlt alkoholhoz. Mint mondja, tudja, hogy az elvonási tünetek, a verejtékezés és a kézremegés idővel elmúlnak majd, de jelenleg nehezen éli meg, ami vele történik. Igyekszik a saját lábára állni, mert ha mégis szüksége lesz elvonóra, azt valamiből finanszíroznia kell.

A színész őszzel elvonón is volt, de idejekorán eljött, és visszaesett: ekkor korábbi felesége, Molnár-Fazekas Vivien véget vetett a házasságnak, minden kapcsolatot megszüntetett a férjével, anyagilag sem segíti már.