Kevesen ismerik ezt a GYED-trükköt: rengeteg pénz múlhat rajta

Egyre többen veszik igénybe a csecsemőgondozási és gyermekgondozási díjat, avagy CSED-et és GYED-et Magyarországon. Az utolsó friss adatok alapján a CSED bruttó összege 217 861 forint volt havonta, míg a GYED 170 069 forint. A maximális GYED összegben részesülők aránya csökken, míg az igénybevevők átlagéletkora lassan emelkedik. Nagyszülői GYED-et átlagosan 76 fő vett igénybe havonta, átlagosan 180 ezer forint összegben. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatsorait elemezte a Pénzcentrum.

Nem könnyű eligazodniuk a különféle ellátások útvesztőjében azoknak, akik családot terveznek. A gyermekvállalás előtt állók számára a legnagyobb kérdés, hogy mekkora bevételekre számíthatnak CSED és GYED mellett, illetve mekkora kiadásokkal kell számolniuk, és hogyan fogják azokat kigazdálkodni. Az előre tervezés segíthet abban, hogy pénzügyi szempontból a legelőnyösebb döntést hozzák a családok. Az anyék és apák mellett már a nagyszülők is igényelhetik a GYED-et, felsőoktatásban tanulók hallgatói GYED-et, a munkaerőpiacra visszatérők pedig GYED extrát igényelhetnek.

Az utóbbi években több változás is történt a GYED és CSED terén. 2016-tól a gyermek féléves kora után a gyermekgondozási díj (GYED) és a gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) folyósítása mellett az édesanyák visszatérhetnek a munkaerőpiacra, nem kell lemondaniuk az ellátásokról, akár napi 8 órás munkavégzés mellett sem. Ez az úgynevezett gyed extra.

2020-tól vezették be a nagyszülői GYED-et: a még dolgozó - tehát nem nyugdíjas - nagyszülő is vállalhatja a 2 év alatti gyermek felügyeletét, amíg a szülők dolgoznak. 2021. július 1-től pedig a csecsemőgondozási díj (CSED) összege a bruttó fizetés 70 százalékáról annak 100 százalékára emelkedett, így szülési szabadság időtartamára az addigi teljes fizetéssel lehet számolni.

2022-től pedig a CSED-re vonatkozik majd a 25 év alattiak személyi jövedelemadó-mentessége, így jövőre az az édesanya, aki 25. életévének betöltése előtt vállal gyermeket, a korábbi bruttó fizetését kaphatja kézhez csecsemőgondozási díjként.

Mi a CSED, a GYED és a GYES?

A CSED, vagyis csecsemőgondozási díj egy havi rendszerességgel folyósított, nem szociális alapú családtámogatás. Ez azt jelenti, hogy a feltételei között szerepel a tb-biztosított jogviszony, így dolgozó nők vehetik igénybe a szülési szabadság időtartamára - a gyermek születését követő 168 napon (24 héten) keresztül. A CSED már a betervezett szülés előtt 4 héttel is igénybe vehető, sőt a szülés után 6 hónappal, visszamenőleg is kérvényezhető. Ha a CSED időtartama lejárt, a szülő GYED (gyermekgondozási díj) igénybevételére válik jogosulttá. A CSED összege a 2021. július 1-től a bruttó fizetés 100 százalékával egyezik meg.

A GYED, vagyis gyermekgondozási díj szintén nem szociális alapú juttatás, a CSED-hez hasonlóan tb-jogviszonyhoz kötött az igénybevétele. A GYED-et a CSED lejárta után lehet igényelni a gyermek 2. életévének betöltéséig. A GYED összege a korábbi fizetés 70 százaléka, de maximum a minimálbér kétszeresének 70 százaléka - vagyis 2022-ben 280 ezer forint.

A GYES mindenkinek egyformán, alanyi jogon járó szociális juttatás. Amennyiben a gyermek után más biztosítási jogviszonyhoz kötődő ellátást (CSED-et, GYED-et) nem folyósítanak, a gyermek születésétől (nagyszülő esetén a gyermek 1 éves korától), egyébként ezen ellátások lejártát követő naptól a gyermek 3. életévének betöltéséig; ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig; tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig vehető igénybe. A GYES havi összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, mely jelenleg 28 500 forint, mely 14 éve, 2008. január 1. óta nem emelkedett. Ebből az összegből még 10 százalék nyugdíjjárulékot vonnak (vagyis nettó 25650 forint marad). (Ikergyermekek esetén a havi összeg a gyermekek számával többszöröződik.)

GYED extra, hallgatói, nevelőszülői és nagyszülői GYED

A GYED extra valójában azokat az intézkedéseket foglalja magában, amellyel a GYED kibővítésre került az utóbbi években, mint a nevelőszülői és nagyszülői GYED, a hallgatói vagy diplomás GYED, az ikrek esetén járó plusz 1 év hosszabbítás, hogy két különböző korú kisgyermek egyidejűleg tartó nevelésére duplán jár a GYED, illetve a munkaerőpiacra való visszatérés lehetősége GYED mellett. A köznyelvben azonban gyed extrának ez utóbbi szokták nevezni: amikor a szülő a gyermek 6 hónapos kora után bölcsődébe adja a gyermeket és teljes állásban visszatér a munkaerőpiacra, jogosult marad a GYED-re.

2020-óta a nevelőszülők, nagyszülők is igényt formálhatnak a GYED összegére, a hallgatói vagy diplomás GYED-et pedig olyan szülő igényelheti, aki felsőoktatási intézmény nappali tagozatára jár, vagy tanulmányait 1 éven belül fejezte be.

GYED-trükkök

Mivel a GYES összege igen alacsony, sokan úgy döntenek, a gyermek 2. életévének betöltése után, hogy visszamennek dolgozni (ha találnak bölcsődét), vagy amennyiben hamarosan kistestvért is szeretnének, úgy időzítik, hogy nagyjából a gyed lejárta után már ismét szülési szabadságon, vagy cseden/gyeden lehessenek. Mivel ellátásnak ellátás nem lehet az alapja, az anyuka a második gyermek esetén nem kaphat kevesebb gyed-et, mint az első gyermekkel.

Viszont egyes esetekben akár több is lehet a gyed, illetve gyes mellett befolyó havi összeg. Amennyiben az anyuka már terhes és be tudja jelenteni ennek tényét a munkahelyen, akkor kérheti a fizetés nélküli szabadság - amelyre a gyed alatt bejelentette a munkáltató - megszakítását. Ez után igényelheti a felgyűlt szabadságokat, akár csak egy napot is.

Amelyet sokan nem tudnak, ha az anyát illetve a babát veszélyeztetné, hogy visszaálljon a munkába, nőgyógyász javaslatára a háziorvos kiírhatja 9-es kódon táppénzre, vagy a besorolása "Veszélyeztetett terhesség miatti keresőképtelenség" lesz. Így addig, amíg a második gyermekével nem jár neki csed, táppénzen lehet, és mellette a gyed, vagy a gyes összegét is megkaphatja.

Sok anya nem tud visszamenni a munkahelyére dolgozni, amikor már várja a második gyermekét, és hiába lenne a munka által (vagy más okokból, mint életkor, korábbi terhesség során felmerülő problémák, egyéni kórtörténetből adódó rizikók, stb.) veszélyeztetett kategóriába sorolható, mégsem megy el táppénzre a jogosult időszakban. Nem csak a munkavállalók, gyakran a munkáltató sincs tisztában vele, hogy ebben az esetben sem kell lemondani a gyes vagy gyed összegéről.

Az anyák nem egy esetben azért is félnek megszüntetni a fizetés nélküli szabadságot, nehogy a munkáltató felmondjon nekik. Viszont amennyiben a fizetés nélküli szabadság megszüntetésének és a felgyűlt szabadságok kivételének igényét a terhesség tényével egy időben jelentik be hivatalos úton a munkáltató felé, a "védettségük" nem veszik el. A munkáltatónak pedig a levél kézhezvételétől 30 napja van eleget tenni a kérésnek.

Nem éri meg trükközni a GYED extrával

A GYED extra bevezetését követően több feltétel is lazult, a cél pedig a kisgyermekes nők foglalkoztatottságának növelése volt. Viszont egyes esetekben éppen azt sikerült elérni az intézkedéssel, hogy az anyák nem mennek vissza dolgozni, hátrányos helyzetbe kerülnek. Ez a helyzet abból adódik, hogy a GYED az apák számára is elérhető, így sokan úgy használták ki az új szabályozást, hogy a magasabb keresetű apa munkavégzés mellett igényelte a GYED-et, miközben a szülés és a CSED idejére a munkaerőpiacról kieső vagy eleve nem dolgozó anya gondozta otthon a kisgyereket, gyerekeket. Azért választották ezt az utat, mivel sok esetben az apa fizetése és az az után járó GYED összege több, mintha az anya is elmenne dolgozni.

Hosszú távon viszont ennek az árát a nők fizethetik meg: a gyermeket GYED és fizetés nélkül otthon gondozó nőnek ezalatt egészség- és nyugdíjbiztosítása sincs, és szolgálati ideje sem keletkezik (vagyis nyugdíjazáskor fogja ezt megérezni), így a kiszolgáltatottsága nem csökken, hanem nő. Statisztikák szerint a GYED-en lévők száma emelkedik, és a GYED extra is népszerű, hiszen a GYED mellett dolgozók száma évről évre nő.

Egyre többen igénylik a CSED-et, GYED-et

Ahogy az a NEAK adataiból kiderül, amíg 2010-ben havonta átlagosan 94682 fő vette igénybe a GYED-et, 2019-re számuk 104 440-re nőtt, 2020-ra pedig 110 144-re. A CSED-et igénylók száma 2010-ben 80 223 fő volt, 2019-ben 79 553 fő, 2020-ban 84 372, míg 2019-ben az élveszületések száma 89 193, 2020-ban 92 338 volt a KSH adatai szerint. Az arány 90% körül mozog, bár nem feleltethető meg egyértelműen egymásnak, mivel a születések és a CSED igénybevétel időtartama nem mindig esik egy éven belülre.

A következő ábrán látható, hogy a bevezetés évében, 2020-ban a gyermekgondozási díj speciális fajtáit igénybevevők számát tekintve legnépszerűbb a hallgatói GYED, majd a nevelőszülői és végül a nagyszülői GYED. Nagyszülői GYED-et átlagosan 76 fő vett igénybe havonta, amely az igénybevevők teljes átlagos havi létszámához (110 144 fő) mérten elenyésző. Egy napra jutó GYED-kiadást nézve viszont kimagasló (5864 forint), az átlagnál (5702 forint) is magasabb. Miközben a hallgatói és nevelőszülő GYED ez alatt van.

Az igénybevevők száma - összesen, nem havi átlagban - szintén emelkedik. CSED esetében 2010 óta mindössze fél, 2019-ról 2020-ra viszont 6,1 százalékkal. A GYED-en lévők száma viszont egy évtized alatt 18,5 százalékkal, egy év alatt 4,6 százalékkal nőtt 2020-ra. Ez a jogosultak körének bővülésével is összefüggésben állhat. A CSED havi bruttó összege 217 861 forint volt havonta, míg a GYED 170 069 forint 2020-ban.

Azóta viszont - 2021. július 1-től - a szülési szabadság idejére a CSED már nem a fizetés 70, hanem 100 százalékának felel meg. A GYED maximuma pedig - mivel 2022-ben a minimálbér 167 400 forintról, 200 ezer forintra nőtt - 280 ezerre emelkedett. A maximális összegben részesülők száma 2019-ről 2020-ra emelkedett, viszont arányaiban alig nőtt az összes igénybevevőhöz képest.

Az alábbi táblázatokban pedig az látható, hogy hogyan változott az igénybevevők száma korosztályos bontásban. Amíg 2010-ben az igénybevevők 44 százaléka 30-34 éves volt, ennek a korcsoportnak az aránya 36 százalékra csökkent. Nőtt viszont a 35 feletti korosztályban CSED-en lévők száma és aránya. A GYED estében ezek az arányok hasonlóképpen alakulnak. Ez annak tükrében nem meglepő, hogy Magyarországon is egyre magasabb életkorban vállalják a magyar nők első gyermeküket.

A GYED havi bruttó összegében is látható a választóvonal a 30 feletti korosztályban. A legjobb átlag GYED-et a 35-től 39 éves korosztály kapta, 40 felett ismét csökkent valamivel a járandóság átlagos összege 2020-ban.