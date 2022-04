Itt áll feketén-fehéren: ennyiért güriznek diákmunkában a magyar fiatalok

Idén január elsejétől a 25 év alatti munkavállalók jövedelmét nem terheli 15 százalékos személyi jövedelemadó, ami érezhetően növelte a diákmunkára jelentkezők számát: többek között ennek az intézkedésnek is köszönhető, hogy az ELTE-Trenkwalder Iskolaszövetkezet közel 65 százalékkal több jelöltet regisztrált az első negyedévben, mint egy évvel korábban. Az év első három hónapjában átlagosan bruttó 1450 forintot fizettek a diákmunkáért. Az SZJA-levonás eltörlése önmagában tehát közel 220 forinttal emelte a diákok órabérét.

Az év első hónapjaiban mind a fizikai diákmunkák, mind a kevésbé komplex irodai adminisztrációs tevékenységek esetén 1400-1500 forint között alakult a diákok átlagos órabérének szintje. Az olyan állások esetében, amelyeknél valamilyen speciális tudásra (például ritkább idegen nyelvek ismeretére) van szükség, az órabérek ennél magasabb régióban, 1700-1800 forint körül mozogtak.

Jelenleg az ELTE-Trenkwalder Iskolaszövetkezet keretében foglalkoztatott diákok 32 százaléka az adminisztráció/asszisztencia területén dolgozik, 31 százalékuk gyakornoki tevékenységet végez a tanulmányaihoz kapcsolódó álláshelyen. 22 százalékukat a termelés/gyártás/logisztika területén foglalkoztatják, 15 százalék pedig rendezvényekhez és a vendéglátáshoz kapcsolódó feladatokat lát el. Ez utóbbi az a terület, amely a nyári szezonban a jelenleginél jóval nagyobb szeletet fog idén is kihasítani a diákfoglalkoztatás tortájából.

„Az év végi ünnepi időszak előtt a kereskedelmi és logisztikai szektor megugró munkaerőigénye (csomagolás, kiszállítás) miatt a diákbérek ezeken a területeken is 1700 forint fölé ugrottak – magyarázza Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója. – A szezon végét követően e szektorok munkaerőigénye megcsappant, ám a most elérhető munkalehetőségeket jellemző 1450 forint körüli átlagbérrel a bevezetett SZJA-kedvezménynek köszönhetően egy diák ugyanannyi munkával ma sem kap a számlájára kevesebb pénzt, mint a korábbi bruttó 1700 forintos átlagórabér esetében.”

A gyakornoki állások esetében az elmúlt évben az órabérek átlaga az 1600 forintos szintet közelítette, 2022 első negyedévére pedig már elérte az 1700 forintot. A vállalatok ugyanis a tehetséges gyakornokokat azzal is igyekeznek megtartani, hogy a juttatásaikat általában a saját munkavállalók bérével együtt emelik. Ez különösen az olyan hiányszakmák esetében, mint az IT vagy a mérnöki területek esetében kiemelt törekvés. A vállalatok ezen a területen igyekeznek biztosra menni, és a nyári időszakra tervezett gyakornoki állásokat a legjobb elérhető jelöltekkel már most igyekeznek betölteni.

A KSH adatai szerint a 15-24 éves korosztályból foglalkoztatottak száma 2022 februárjában 270 ezer volt, közel 6 ezerrel több mint egy évvel korábban. Ez ebben a körben 27,5 százalékos foglalkoztatási rátát jelent. A nyári hónapokra ennek a létszámnak a további növekedésére számíthatunk. A Trenkwalder által megkérdezett diákok a diákmunkához kapcsolódó motivációk között az anyagi függetlenség megteremtése mellett csaknem ugyanolyan fontos szempontnak tartják, hogy már a tanulmányaik során munkatapasztalatot szerezzenek: előbbi 70, utóbbi 51 százalékuk számára jelent fontos motivációt.