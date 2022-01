Több mint 18 ezer magyar munkavállaló bére emelkedik februártól: ennyivel vihetnek haza többet

A Volánbusz Zrt. és a kollektív szerződés megkötésére jogosult Közúti Közlekedési Szakszervezet képviselői aláírták a megállapodást a közlekedési vállalat idei bérfejlesztéséről. Az egyezségnek köszönhetően az alanyi jogon járó 10 százalékos alapbéremelésen túl további bérnövekedési intézkedések lépnek életbe. A felek a bérmegállapodásban a „kritikus” munkakörben dolgozók helyzetének rendezésére is új megoldásokat vezetnek be.

Miután a MÁV–Volán-csoportnál a közelmúltban megszületett az alanyi jogon járó 10 százalékos béremelésről szóló megállapodás, a Volánbusz esetében a munkáltatói és a munkavállalói oldal képviselői tovább folytatták az egyeztetéseket a részletszabályok kidolgozása érdekében. A tárgyalássorozat – az érdemi munkára és a járványhelyzetre való tekintettel – írásban zajlott, valamennyi érdekképviselet bevonásával. A megszületett bérmegállapodás lényege, hogy az alanyi jogon járó 10 százalékos alapbéremelésen túl további bérnövekedési intézkedések lépnek életbe a Volánbusznál 2022. január elsejéig visszamenőleg - áll a Volánbusz Zrt. közleményében.

Az autóbusz-vezetők esetében a bruttó órabér, a forgalmi kompenzációs pótlék és a vezetési időre járó pótlék összege is nő. A szellemi, illetve a szakképzettséget igénylő fizikai munkavállalók esetében az általános társasági alapbér minimuma havi 280 ezer forint lesz (órabér keretében foglalkoztatottak esetében ez 1600 forint/órát jelent.) A bérmegállapodás alapján több kritikus munkakörben is bruttó alapbérminimumot vezetnek be és határoznak meg a Volánbusznál.

A költségkeret fennmaradó részét a munkáltatói jogkörgyakorlók differenciáltan használhatják fel további bruttó alapbéremelésre az autóbusz-vezetőn kívüli munkakörökben. Ennek mértéke az órabéres munkavállalók esetében legfeljebb 5, havibéres munkavállalók esetében 2 és 5 százalék között alakulhat.

A Volánbusznál a havibéres fizikai, illetve a szellemi munkakörökben foglalkoztatottak esetében is bevezetik a hűségbért, mértéke a 3 éves „törzsgárda fokozat” elérését követően havi bruttó 10 ezer forint lesz. Az idei béremelés minden eleme 2022. január 1-jétől érvényes, az első megemelt fizetés február 10-éig minden munkavállaló bankszámlájára megérkezik.