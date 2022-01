Ilyen pofátlan álláshirdetésekkel toboroznak a magyar cégek: tényleg nagy baj van a fejekben

A magyar munkaadók egy része még mindig teljességgel fogalmatlan a toborzás kulcskérdéseivel kapcsolatban, és olyan álláshirdetésekkel árasztják el a piacot, amin már tényleg csak nevetni lehet. Majd azután sírni. Már külön Facebook csoportban gyűjtik a legpofátlanabb álláshirdetéseket, onnan szemezgettünk most, és azt is elmondjuk, mi velük a baj konkrétan.

Aki szokta böngészni az álláshirdetéseket (és ugyan kinek lenne ennél jobb szabadidős/munkaidős tevékenysége?), az biztosan botlott már bele egészen elképesztő ajánlatokba, és nem csak a jó értelembe véve. Sőt.

A munkaerőhiány nem csökkent a koronavírus okozta gazdasági visszaesést követően, sőt már az előtte lévő szinten tart, egyes szektorok még rosszabb helyzetbe is kerültek. WHC Csoport egy friss jelentése szerint a dél-alföldi régióban például főként az élelmiszer- és nehéziparban keresnek képzett szakmunkásokat, illetve betanított fizikai dolgozókra is nagy az igény, de az ország nyugati régióiban sem jobb a helyzet:

Ennek ellenére a magyar munkaadók egy része még mindig teljességgel fogalmatlan a toborzás kulcskérdéseivel kapcsolatban. Ha a hirdetésben található helyesírási hibák, vagy erőltetett, modoros stílus felett még el is siklunk, akkor is akadnak problémák bőven, hiszen a legtöbb esetlen csak az nem derül ki belőlük, hol, kinek és mennyiért kellene dolgoznunk. (A transzparenciával bővebben is foglalkoztunk). Helyette vannak benne jól működőnek gondolt hívószavak, üres ígéretek és sablonok. 2022-ben a pörgős csapat, a fiatalos-lendületes szófordulat, a korlátlan mennyiségű kávé/tea már rég nem hívószavak, egyes esetekben az ellenkező hatást érhetik el.

Valamint a bejelentést, a szabadságot, a betegállományt is kár az extra juttatások alatt felsorolni!

Azt kell megérteni, hogy ma már nem az van előnyben, aki munkát kínál, hanem aki hajlandó munkát vállalni az adott helyen. Úgy tűnik a toborzók a hirdetéseket bevásárlólistaként kezelik, felsorolják milyen alkalmazottakra van szükségük, holott ez elsősorban a márkamenedzsment fontos része lenne.

Számos felmérés bizonyítja, hogy a magyaroknak még mindig a fizetés a legfontosabb szempont egy állás kiválasztásánál – persze vannak kivételek. Például aki annyira keresett szakember, hogy bármennyi pénzt kifizetnének neki, az egyéb szempontok mentén dönthet, de lássuk be: ők vannak kevesebben.

Kinyílik a bicska

De nézzük meg konkrétan a legpofátlanabb ajánlatokat. Mint mindennek, a kínos álláshirdetéseknek is van Facebook csoportja, innen szemezgettük a tagok gyűjtéseiből.

A pirosbetűs rész nem csak felháborító, de konkrétan törvényellenes. A másik legjellemzőbb tévedés, hogy a munkáltató úgy akar spórolni, hogy 5 ember munkáját végezteti el egy személlyel, mint ahogy ennek az állatorvosi rendelőnek a vezetője is:

És persze ott vannak azok a fizetések, melyeken tényleg már csak nevetni lehet. De akad olyan hirdetés is, amely a még egy munkaügyi ellenőr figyelmét is felkeltené, hiszen ordít belőle, hogy valami nagyon nem stimmel ott.