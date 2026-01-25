A 2026-os stratégia a korábbi éveknél erősebben helyezi a hangsúlyt az USA területének védelmére.
Sok cég próbálja külföldi vendégmunkásokkal pótolni a munkerőt: emiatt kaphatnak súlyos bírságot idehaza
2026 elején a munkanélküliségi ráta továbbra is alacsony, 4,4 százalék körül alakul, miközben több ágazatban tartós munkaerőhiány nehezíti a működést. Az építőiparban, a mezőgazdaságban, az élelmiszer-feldolgozásban és a logisztikában sok vállalat nem talál elegendő, megfelelően képzett dolgozót. Emiatt egyre többen fordulnak munkaerő-kölcsönzéshez és külföldi munkavállalókhoz.
Ez a megoldás akkor működik jól, ha a cég előre megtervezi a konstrukciót, és rendezi az adózási, járulékfizetési és munkajogi kérdéseket. Ha a vállalat csak gyors létszámpótlásra használja a kölcsönzést, könnyen jogi és pénzügyi kockázatokba ütközhet, hívja fel a figyelmet a Niveus.
A szakértők szerint a cégek gyakran alábecsülik, mennyire összetett egy ilyen foglalkoztatási forma. Dönteni kell arról, hol történik ténylegesen a munkavégzés, melyik országban keletkezik adókötelezettség, hol kell megfizetni a járulékokat, és hogyan oszlanak meg a munkáltatói jogok a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő között. Ha ezek a pontok nincsenek tisztázva, az adókockázat mellett munkaügyi bírság és több országot érintő jogvita is kialakulhat.
A hatóságok egyre nagyobb figyelmet fordítanak az ilyen összetett foglalkoztatási modellekre. Emiatt a formai megfelelés önmagában nem elég, a gyakorlatnak is tükröznie kell a szerződések tartalmát.
A munkaerő-kölcsönzés akkor jelent valódi megoldást, ha a cég jól körülhatárolható helyzetekre használja. Ilyen a szezonális csúcsidőszak, egy konkrét projekt időtartama, vagy olyan feladat, amelynél pontosan meghatározható a munkavégzés helye és ideje. Fontos, hogy a felek szerződésben rögzítsék a szerepeket, és előre tisztázzák az adó és járulékfizetés szabályait.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Kockázatot jelent, ha a kölcsönzött munkaerő tartósan a vállalat alaptevékenységét látja el, miközben a foglalkoztatási struktúra ezt nem tükrözi. Ugyanez igaz a külföldi munkavállalókra is, ha a cég nem rendezi pontosan az adóügyi illetőséget és a társadalombiztosítási jogviszonyt.
A jogszerűen kialakított modell viszont kiszámíthatóbb működést és tervezhetőbb költségeket ad. A Niveus szerint azok a vállalatok tudnak stabilan működni 2026-ban, amelyek a munkaerőhiány kezelését HR, adózási és jogi szempontból is összehangolják, és nem csak az azonnali létszámproblémára reagálnak.
A PENNY átlagosan 8%-os béremelést jelentett be az értékesítésben és a logisztikában dolgozóknak.
Óriási fordulat jöhet a munkaerőpiacon: komoly béremelésre számíthat, aki erre odafigyel, a többiek durván lemaradhatnak
A legnagyobb kérdés sokaknak, hogy ehhez a sokak számára megosztó technológiához való viszony hogyan hathat a keresetekre.
A 2026/2027-es pénzügyi évben a Tesco az áruházi kollégái bérét átlagosan 7,2%-kal emeli.
Rengeteg gyári melót vehetnek el robotok: ennek sokan nem fognak örülni, ezek a dolgozók retteghetnek
A dél-koreai Hyundai Motor szakszervezet erősen bírálja a vállalat humanoid robotok bevezetésére vonatkozó tervét, mert szerintük az munkahelyek elvesztéséhez vezethet.
Ezek a magyar dolgozók brutálisan megszedték magukat az elmúlt években: ők ma közel háromszor annyit keresnek, mint korábban
Mutatjuk, hogy melyik pozíciókban nőttek leginkább a fizetések az elmúlt években.
A törvény bevezetésekor számos bírósági vezető és bíró aggodalmát fejezte ki.
A 2026-os választáson várhatóan bruttó 80 ezer forint lesz a SZSZB - szavazatszámláló bizottság - választott tagjainak tiszteletdíja, és a szavazatszámlálók szabadnapot is kapnak.
Budapest és a vidék között akár 50%-os bérszakadék is lehet. Mutatjuk, miért alakult ez így, és hol várható felzárkózás.
Közalkalmazotti bértábla 2026: itt a táblázat, ennyi pénz jár a törvény szerint a közalkalmazott dolgozóknak
Közalkalmazotti bértábla 2026: ezt írja a közalkalmazotti törvény, eszerint számol az új közalkalmazotti bértábla kalkulátor. Mutatjuk, mit ír a szociális bértábla 2026-ban.
Így alakulnak a mérnökinformatikusok fizetései, karrierútjai és lehetőségei Magyarországon 2026-ban.
A hároméves bérmegállapodás utolsó évében az eredetileg vállaltnál nagyobb mértékben emelkednek a keresetek a MÁV-csoportnál.
Árvaellátás: meddig jár az árvasági ellátás, mekkora az összege, mik a feltételei, mikor utalják 2026-ban?
Árvaellátás igénylése 2026-ban: tudd meg, az árvaellátás meddig jár, mennyi az árvasági ellátás összege! Mi az árvasági segély lényege, emelkedik-e az árvaellátás összege 2026-ban?
Ez a pozíció kifejezetten neked való, ha már értesz a SEO-hoz, vagy szeretnéd megtanulni a SEO-technikákat.
Szerkesztő-újságíró kollégát keres a Pénzcentrum! Jelentkezz, és legyél a csapatunk tagja!
Súlyos korlátozást vezetne be a bevándorlókra egy magyarok által is kedvelt európai ország: ezzel indokolják
A kezdeményezés széles társadalmi támogatást élvez, a gazdasági szereplők azonban súlyos következményektől tartanak.
Lassan 4 éve tart az orosz-ukrán háború. Nálunk ennek lecsapódása elsősorban az ukrán menekültek "áradata".
Ezzel nagyon ritkán számol az állam, amikor a minimálbérről kell dönteni: jobb megfontolni, egy rossz lépés és minden összeomlik
A minimálbér emelése elsőre egyszerű és népszerű megoldásnak tűnik a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésére, ám a gazdasági valóság ennél komplikáltabb.
Meglepő bérek a takarítói piacon: ennyit kereshetnek 2026-ban a bejárónők és házvezetők Magyarországon.