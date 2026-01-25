2026. január 25. vasárnap Pál
1 °C Budapest
Fizz Liga
| |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Két 40 év körüli, többnemzetiségű, érett munkás egy teherautó hátsó ülésén, amint egy nagy kartondobozt rakodnak vagy pakolnak ki. A férfiak kockás inget, fényvisszaverő mellényt és farmert viselnek. Egy bútorbolt számára szállít
HRCENTRUM

Sok cég próbálja külföldi vendégmunkásokkal pótolni a munkerőt: emiatt kaphatnak súlyos bírságot idehaza

Pénzcentrum
2026. január 25. 09:41

2026 elején a munkanélküliségi ráta továbbra is alacsony, 4,4 százalék körül alakul, miközben több ágazatban tartós munkaerőhiány nehezíti a működést. Az építőiparban, a mezőgazdaságban, az élelmiszer-feldolgozásban és a logisztikában sok vállalat nem talál elegendő, megfelelően képzett dolgozót. Emiatt egyre többen fordulnak munkaerő-kölcsönzéshez és külföldi munkavállalókhoz.

Ez a megoldás akkor működik jól, ha a cég előre megtervezi a konstrukciót, és rendezi az adózási, járulékfizetési és munkajogi kérdéseket. Ha a vállalat csak gyors létszámpótlásra használja a kölcsönzést, könnyen jogi és pénzügyi kockázatokba ütközhet, hívja fel a figyelmet a Niveus.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szakértők szerint a cégek gyakran alábecsülik, mennyire összetett egy ilyen foglalkoztatási forma. Dönteni kell arról, hol történik ténylegesen a munkavégzés, melyik országban keletkezik adókötelezettség, hol kell megfizetni a járulékokat, és hogyan oszlanak meg a munkáltatói jogok a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő között. Ha ezek a pontok nincsenek tisztázva, az adókockázat mellett munkaügyi bírság és több országot érintő jogvita is kialakulhat.

A hatóságok egyre nagyobb figyelmet fordítanak az ilyen összetett foglalkoztatási modellekre. Emiatt a formai megfelelés önmagában nem elég, a gyakorlatnak is tükröznie kell a szerződések tartalmát.

Kapcsolódó cikkeink:

A munkaerő-kölcsönzés akkor jelent valódi megoldást, ha a cég jól körülhatárolható helyzetekre használja. Ilyen a szezonális csúcsidőszak, egy konkrét projekt időtartama, vagy olyan feladat, amelynél pontosan meghatározható a munkavégzés helye és ideje. Fontos, hogy a felek szerződésben rögzítsék a szerepeket, és előre tisztázzák az adó és járulékfizetés szabályait.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Kockázatot jelent, ha a kölcsönzött munkaerő tartósan a vállalat alaptevékenységét látja el, miközben a foglalkoztatási struktúra ezt nem tükrözi. Ugyanez igaz a külföldi munkavállalókra is, ha a cég nem rendezi pontosan az adóügyi illetőséget és a társadalombiztosítási jogviszonyt.

A jogszerűen kialakított modell viszont kiszámíthatóbb működést és tervezhetőbb költségeket ad. A Niveus szerint azok a vállalatok tudnak stabilan működni 2026-ban, amelyek a munkaerőhiány kezelését HR, adózási és jogi szempontból is összehangolják, és nem csak az azonnali létszámproblémára reagálnak.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #hr #adó #munka #foglalkoztatás #munkaerő #munkaerőpiac #munkaerőhiány #jog #vállalatok #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:41
09:20
09:00
08:40
08:21
HR BLOGGER
legacykft  |  2026.01.21 12:37
Mit vár ma valójában a piac egy trénertől?
Legyünk őszinték. Az ügyfél nem tréningekre szeretne pénzt költeni. Az ügyfél a fejlődés ígéretét vá...
laskainelli  |  2026.01.18 19:19
Hogyan legyél túl a szakításon?
Van az a reggel, amikor arra ébredsz, hogy már megint vele álmodtál. Pedig már napok, hetek teltek e...
hrdoktor  |  2026.01.14 12:39
Pingvinjárás: így csökkenthető az elesés kockázata csúszós járdán
Jelentősen megnehezíti a munkába járást, ha az ónos eső síkossá és csúszóssá teszi a járdákat. Ilyen...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
vezetoi-coaching  |  2025.11.06 13:37
Rés a pajzs(om)on...
Guys, plagizáltam… már ez is baj, de pláne, hogy nem is tudom, hogy történt… Oltári gáz. Ezt a damag...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 25.
Újabb rezsiemelés élesedett Magyarországon: rengeteg lakástulaj már kézhez is kapta a magasabb számlát
2026. január 24.
Sok magyar már lelépett: tényleg lehet nettó 2200 eurót keresni Ausztriában nyelvtudás nélkül?
2026. január 24.
Itt kiskirályként élhetnek a nyugdíjasok 2026-ban: nem kell tartaniuk az elszegényedéstől, az inflációtól, rezsitől
2026. január 24.
Új kínai csúcstelefon tarolhat Magyarországon: teszten az Apple és a Samsung babérjaira törő Honor Magic 8 Pro
2026. január 23.
Letolt gatyával vágott neki 2026-nak százezernyi magyar: egy váratlan kiadás is földhöz vágja őket
NAPTÁR
Tovább
2026. január 25. vasárnap
Pál
4. hét
Január 25.
A lepra elleni harc világnapja
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Minimálbér 2026: ennyivel emelkedik a garantált bérminimum, szakmunkás minimálbér
2
2 hónapja
Eszed megáll: tényleg ennyi a kukások fizetése 2025-ben Magyarországon
3
1 hónapja
Leesik az állad, ennyi egy szerzetes órabére Magyarországon: ezzel keresik a legtöbb pénzt a monostorok
4
2 hete
Családi adókedvezmény 2026: így történik az igénylése - Ez a nyilatkozat, nyomtatvány szükséges hozzá
5
1 hónapja
Leesik az állad: ennyiért keres melósokat a Penny - semmilyen végzettség sem kell a munkához
PÉNZÜGYI KISOKOS
Intervenció
a biztosító hivatalos lépése, amely az elmulasztott díjak beszedését, a biztosítási szerződés fenntartását szolgálja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 25. 05:57
Újabb rezsiemelés élesedett Magyarországon: rengeteg lakástulaj már kézhez is kapta a magasabb számlát
Pénzcentrum  |  2026. január 24. 19:27
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 4. játékhéten
Agrárszektor  |  2026. január 25. 09:31
Majdnem kiirtották ezt az állatot itthon: most küzdenek a megmentéséért