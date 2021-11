Tömegek tűnnek el ebből a magyar régióból: nagy részük inkább külföldön dolgozna

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A koronavírus óta a változások a Dél-Dunántúlt is utolérték, nagyban változtak a bérek és a foglalkoztatottság is. A Baranya, Somogy és Tolna megyéből álló statisztikai régió központja Pécs. Az elmúlt időszakban folyamatosan csökken a régióban a lakosság, valamint a munkaerő is. A HelloVidék utánajárt, hogy hogyan alakul a foglalkoztatottság, és a munkaerőpiac a régióban.

A legfontosabb hírek, a napi hírzaj nélkül.

Elindult a Pénzcentrum heti hírlevele, a Turmix. Iratkozz fel

A Dél-Dunántúli régió az ország délnyugati részében helyezkedik el. Nem csak drámai munkaerőpiaci változások mentek itt végbe, hanem a lakosság is folyamatosan csökken. Nagy a kivándorlási kedv, alacsonyabbak a bérek és munkaerőhiány jellemzi ezt a területet. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Már a területen belül is vannak különbségek, ugyanis a Dunántúl középső és déli része két eltérő részből áll: van egy erősen iparosodott északi (Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém megyék) és egy kevésbé fejlett, mezőgazdaság területén viszont erősebb déli (Somogy, Tolna, Baranya megyék) rész. Ez a különbség a bérszínvonalban is megnyilvánul, akár 20-25%-kal is magasabbak lehetnek a bérek mondjuk Fehérváron, mint Pl. Szekszárd térségében – közölte a HelloVidékkel a WHC Csoport szakembere. Mivel a déli megyékben az iparosodás nem annyira erőteljes, ezért a munkanélküliség valamivel magasabb, főleg a mezőgazdasági szezon elteltét követően. Ennek ellenére az álláskeresők mobilitása minimális, még mindig azt várják, hogy a környék fejlődjön. Erre egyébként megvannak a jelek, Pécsen például folyamatosan bővül a munkalehetőségek száma, de Somogy területén is látunk bíztató jeleket. Tapasztalataink szerint a Covid által egyik leginkább sújtotta terület volt a Közép-magyarországi régió és arányaiban az északi terület, pont az ipari, azon belül az autóipari túlsúlya végett – mondta a WHC Csoport szakembere. Kevés hirdetés, nagy elvándorlási kedv Ebben a régióban adják fel országos szinten az egyik legkevesebb hirdetést is, elmondható, hogy ebben a régióban adják fel országos szinten az egyik legkevesebb hirdetést (másik sereghajtó Dél-Alföld), és ebben a régióban van a legkevesebb elérhető/aktív álláskereső is. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 2,9 százalékos THM-el, és havi 82 061 forintos törlesztővel fel lehet venni a Gránit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az MKB Banknál 3,21% a THM; a Raiffeisen Banknál 3,44%; a CIB Banknál és a Gránit Banknál 3,45%; míg az Unicredit Banknál 3,58%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni a K&H Bank, az ERSTE Bank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) A lapnak a Profession.hu elmondta, hogy a feladott hirdetéseknek a dél-alföldi régió mindössze 3,5 százalékát teszi ki. Idén a régióban 87 százalékkal több hirdetést adtak fel, mint tavaly az első három negyedévben. Hogy ne csak a tavalyi extrém helyzethez hasonlítsuk a jelenlegit: 2019-hez képest is több hirdetést adtak fel 2021-ben, mégpedig 35 százalékkal. -nyilatkozta a Profession.hu, ahol közölték még, hogy a jelentkezők száma is igazodik az országos trendhez: a covid elején a kezdeti felfutást egy lassú, de folyamatos csökkenés követte 2021-ben, és az egy hirdetésre eső jelentkezőszámok visszaálltak a covid előtti, 2019-es szintre. A térséget továbbá nagyban érinti az elvándorlás is, hiszen a Trenkwalder legfrissebb kutatása szerint kedvező álláslehetőség esetén a munkavállalók Somogy (52%) és Tolna (44%) megyékből vándorolna el legnagyobb arányban. Míg Somogy megyéből jellemzően külföldre (79%) mennének a legnagyobb számban, addig Tolnából inkább a fővárosba vagy Fejér megyébe vándorolnának el.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK