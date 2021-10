Ezek a nők Pesten duplaannyit keresnek, mint vidéken: tömegeket keresnek, végzettség sem kell

A pandémia nyomán megnőttek az igények, extra figyelmet kell fordítani munkahelyeink és otthonaink takarítására, fertőtlenítésére is: jól látszik, hogy megnőtt a kereslet az intézményi takarítókra, de a magánháztartásokban is nagy rájuk az igény. De vajon mennyit lehet keresni takaírítónőként Budapesten és vidéken, és hogy kell ezután adózni? - ennek járt utána a Pénzcentrum.

A pandémia nem csak sokunk életét változtatta meg, de olyan tevékenységek, elvárások kerültek a középpontba, melyek azelőtt egyáltalán nem voltak fontosak. Ilyen például a higiénia. A koronavírus-járvány után is érvényben maradtak az emelt szintű higiéniai előírások, fokozott figyelmet fordítanak a rendszeres és alapos fertőtlenítésre az intézményekbe.

A Nemzeti Népegészségügyi központ a betartandó óvintézkedések között említi, hogy a lakosság otthonában tisztítsa a gyakran megérintett felületeket rutinszerűen (például: asztalok, ajtókilincsek, villanykapcsolók, fogantyúk, íróasztalok, WC-k, csapok, mosogatók és mobiltelefonok)!

Egyértelműen nagyobb figyelmet kell tehát fordítanunk otthonaink védelmére, és alaposabban kell takarítanunk az eddig elhanyagolt felületeket is. Ezek a változások pedig nyomot hagytak, hiszen ahol több a munka, oda több ember is kell. A Profession elemzése szerint, a munkaerőpiacon az elmúlt másfél évben jelentős változások mentek végbe, amelyek a szakmunkások lehetőségeit is átalakították. A szakemberek iránti igényt elemezve kirajzolódik, hogy

takarítást, tisztítást végzők munkája iránt 19 százalékkal nőtt meg a kereslet.

Ahol pedig nő a kereslet, ott nőnek a bérek is. Erre bizonyítékunk is van, hiszen nemrég frissítette foglalkozás szintű keresetstatisztikáját a Központi Statisztikai Hivatal. Korábban csak a nemzetgazdasági ágakra lebontott bruttó és nettó fizetéseket tudtuk vizsgálni, mostantól azonban több mint 470 foglalkozás bruttója elérhető bárki számára. Ezekből az adatokból kiderül, hogy mennyit kerestek 2019-ben, illetve 2020-ban azok akik takarítási, tisztítási munkákat végeztek:

Ahogy a grafikán is jól látszik, a pandémia első évében már sokkal jobban lehetett keresni takarítóként, mint 2019-ben – de ez persze a legtöbb foglalkozásról elmondható. Hogy mely szektorokban csökkentek a bérek, arról ebben a cikkben írtunk részletesebben:

EZ IS ÉRDEKELHET Brutális a béremelkedés ezekben a szakmákban: ők a pandémia legnagyobb nyertesei Bár a legtöbben a statisztikák szerint többet kerestek tavaly, mint az azt megelőző évben, vannak azonban olyanok, akiknek kiugró mértékben nőtt meg a bruttójuk.

Kiszámoltuk, hogy a háztartási takarító és kisegítőknek 8,4 százalékkal, az intézményi takarító és kisegítőknek 9,3 százalékkal, a kézi mosó, vasalóknak 10,8 százalékkal, a járműtakarítóknak 10,3 százalékkal, az ablaktisztítóknak 9,7 százalékkal, míg az egyéb takarító és kisegítőknek 8,6 százalékkal nőtt a bruttó bérük.

Ez lényegesen több mint a 477 foglalkozás átlaga, a 3,8 százalék.

A statisztika és a valóság

Jól tudjuk azonban, hogy a gyakorlatban ez egy kicsit másként fest. Tény, hogy nem csak az intézményeknek van több takarítóra szüksége, de a háztartásokban is folyamatos rájuk az igény. De amíg például egy irodaház kezelője csak hivatalos formában alkalmazhatja őket, addig a háztartások, habár van már erre kidogozott eljárásrend, ma még jellemzően kevesen regisztrálják a bejárónőket.

Fontos tudnivalók A háztartási munka egy az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatás, amit kizárólag természetes személyek létesíthetnek egymással. Háztartási munka a természetes személy és háztartásában vele együtt élő személyek, továbbá közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítását szolgáló következő tevékenységek: lakás takarítása, főzés, mosás, vasalás, gyermekek felügyelete, házi tanítása, otthoni gondozás és ápolás, házvezetés, kertgondozás. Háztartási alkalmazott foglalkoztatásakor a foglalkoztató köteles bejelenteni a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnak (a továbbiakban: NAV) havonta vagy több hónapra előre a munkavégzés megkezdése előtt. A foglalkoztatónak az adóhatósági nyilvántartásba vétel, regisztráció céljából teljesített bejelentés alapján háztartási alkalmazottanként havonta 1000 forint regisztrációs díjat kell fizetnie. A regisztrációs díj összege független attól, hogy az adott hónapban hány napot dolgozott a háztartási alkalmazott a foglalkoztatónál. A regisztrációs díj megfizetésével társadalombiztosítási ellátás nem jár, a háztartási alkalmazott a Tbj.3 alapján nem minősül biztosítottnak. Ezen a jogcímen tehát a háztartási alkalmazott egészségügyi szolgáltatást sem vehet igénybe. Foglalkoztató: A foglalkoztató a háztartási alkalmazott után adó és járulékfizetésére akkor nem kötelezett, ha a bejelentést a foglalkoztatást megelőzően teljesítette. Ha tehát a foglalkoztató a háztartási alkalmazottját még a foglalkoztatás megkezdése előtt bejelenti, akkor nincs adó- és járulékfizetési kötelezettsége. A háztartási alkalmazottnak az adórendszeren kívüli kereset után adó- és járulékfizetési kötelezettsége még akkor sincs, ha a foglalkoztató a háztartási alkalmazott bejelentését elmulasztotta, tehát a foglalkoztató mulasztása nem jelenti azt, hogy a háztartási alkalmazottnak kell teljesíteni a befizetést. Az adórendszeren kívüli keresetet nem kell bevallania sem a foglalkoztatónak, sem a foglalkoztatottnak. Háztartási munka végzése esetén tehát a foglalkoztatónak nem kell ’08-as bevallást benyújtania, illetve a háztartási alkalmazottnak sem kell az adórendszeren kívüli bevételét a személyijövedelemadó-bevallásban feltüntetnie - írja a Bérportál.

Mivel egy viszonylag szürke zónáról van szó, ezért legtöbben ismerősökön keresztül, vagy hirdetésben, Facebook csoportokban keresnek segítőt otthonra. Hogy van igény az ilyen jellegű munkákra, az nem csak a fenti adatokból látszik, de a feladott hirdetések számából is. A hirdetőoldalakon megadott bérek nagyjából egybevágnak a KSH adataival, 140 és 200 ezres nettó keresettel hirdetnek a cégek, attól függ nappali vagy éjszakai munkarendben kell-e dolgozni. Persze vannak kiugró kereseti lehetőségek is: állandó éjszakásként egy gyorsétterem takarításáért akár nettó 280 ezek forintot is lehet kapni, az étterem nagyságától és típusától függően.

Más a helyzet azonban azokkal, akik magánháztartásokba járnak takarítani. A Pénzcentrumnak nyilatkozó Erika vidéken, de még a fővárosi agglomerációban lakik, speciális munkarendben dolgozik egy büfében, így minden második hete szabad: ő ezeken a napok jár házakhoz takarítani, és megállapodás szerint 7-8 ezer forintot kap.

Mivel én gyorsan dolgozom, egy 120 négyzetméteres házzal végzek egy fél nap alatt. Sosem hirdettem magam, egy barátnőm szervezett be, és onnantól szájról szájra járt a telefonszámom, annyian hívnak, hogy el sem tudom vállalni.

Elmondása szerint, nagyjából így meg tudja duplázni a keresetét, habár gyakorlatilag nincs szabadnapja.

Az óradíjakról nagyjából elmondható, hogy ahány háztartás, annyi egyéni megállapodás: de

a fővárosban 2 ezer forintos óradíj alatt már nem nagyon megy el senki másvalaki lakását kipucolni, de látni 3500 forint/órás hirdetéseket is.

Csak összehasonlításképpen: ma Magyarországon (2021. júliusában) a nettó átlagkereset a teljes munkaidőben foglalkoztatottak körében nettó 288 ezer forint volt, ami 1800 forintos órabért jelent.

Vidéken jellemzően azonban csak álom egy háromezres órabér háztartási alkalmazottként, ott 1200-1500 forintért is elmennek dolgozni házakhoz, jellemzően a „rendes” munka előtt, vagy után, esetleg hétvégéken. Persze ha valaki túl alacsony óradíjért dolgozik, az is gond, hiszen ha alulárazza magát, és olcsón elvállalja a munkát, akkor csökkenni fognak az óradíjak, és ne felejtsük el a takarítás nehéz és megterhelő fizikai munka, arról nem is beszélve, hogy kifejezetten bizalmi állás.

Biznisz iz Biznisz

Nem csak az irodák, de az otthonok takarítása is nagy üzlet, ma már rengeteg vállalkozás jött létre ezen igények kiszolgálására. Aki takarítócéget hív, az egyrészt sokkal biztonságosabb, hiszen nyoma van és pontosan rögzített, hogy ki jár a lakásunkban, biztosak lehetünk benne, hogy a fenti áraknál csak többet fogunk fizetni: egy 50 és 100 négyzetméteres lakásért 10-15 ezer forint közötti összeget számláznak ki egyszeri alkalom után, és az még nem is piperetakarítás - tehát sem a kanapét nem fogják elhúzni, sem pedig a könyveket lepakolni a polcról.