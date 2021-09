Kiderült: ennyit keresnek a nagymúltú magyar húsgyár dolgozói

A tavalyi két és az idei tavaszi béremelés után ismét felülvizsgálta a béreket hazánk egyik legnagyobb sertésfeldolgozója. A tavaszi általános béremelés után ősztől az alacsony jövedelműek bérét növelik, és az újonnan belépők óradíja is magasabb lesz a próbaidő alatt. Így egy szakképesítés nélküli dolgozó akár 260 ezer forint nettó bért is kaphat havonta, sőt 13. havi bérre is jogosult.

A pandémiás helyzet is bizonyította, hogy a húsiparra szükség van és szükség is lesz, stabil munkahátteret ad. Ráadásul a KOMETA 5 éven belül szeretné a kapacitását megkétszerezni, több száz új munkahelyet teremteni, de csapatukat már most is bővítik.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy ez a munka nem könnyű. Hűvösben, állandóan maszkban dolgozni folyamatos kihívás. A bérek folyamatos felülvizsgálatával szeretnénk kifejezni munkavállalóinknak, hogy számítunk rájuk, ahogy ők is számíthatnak ránk” – mondta el a Giacomo Pedranzini, a KOMETA ügyvezető igazgatója a béremelés kapcsán. A cégben egyébként számos béren kívüli juttatás is rendelkezésre áll, pl. napi meleg étkezést biztosítanak a kollegáknak, de mindemellett folyamatos fejlődési lehetőséget is kínálnak. Ez utóbbi azt jelenti, hogy aki tanul és tapasztalatot szerez, az könnyen előre léphet és magasabb fizetési sávba kerülhet.

Ahogy a cég mérete is nő, úgy a bérek is folyamatosan emelkednek. A tavalyihoz hasonlóan az általános béremelésen túl idén ősszel újra megvizsgálták a béreket. Az új belépők már a próbaidő alatt is magasabb, 1180 Ft-os órabért kapnak, ami a próbaidő letöltését követően (3 hónap elteltével) automatikusan 1300 Ft/órára emelkedik. Ehhez adódnak hozzá a különböző pótlékok és prémiumok (az üzem teljesítménye alapján maximum 10 százalék prémium, jelenléti díj, műszak- és túlórapótlékok), valamint a cafeteria és a hűségpénz.

Az alacsony jövedelműek órabére jelentős mértékben változott: szeptember 1-től a szakképesítés nélkül dolgozók munkabére a végzett munkától és gyakorlattól függően többségében 1350-1400-1450 Ft/órára emelkedik. Így ezekben a bérsávokban átlagos túlórát és műszakot figyelembe véve 210-260 ezer forint is lehet a nettó bér. Ehhez jön még hozzá 13. havi bérként most már egy teljes havi jövedelem az év során - áll a vállalat közleményében.