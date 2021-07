Az erkölcsi bizonyítvány igénylése: Mi az erkölcsi bizonyítvány, az erkölcsi bizonyítvány mennyi idő alatt érkezik meg 2021 évében?

Életünk során akármikor találkozhatunk olyan helyzettel, például egy új munkahelyre történő jelentkezés alkalmával, mikor kérik tőlünk az erkölcsi bizonyítvány bemutatását - éppen ezért nem árt tudnunk, hogy mi az erkölcsi bizonyítvány lényege és milyen információk szerepelnek az erkölcsi bizonyítvány tartalmában.

Cikkünkben eláruljuk, mi az erkölcsi bizonyítvány tartalma és milyen helyzetekben kellhet erkölcsi bizonyítvány. Hogyan történik az erkölcsi bizonyítvány igénylése Ügyfélkapu használatával? Egy erkölcsi bizonyítvány igénylése mennyi idő, az erkölcsi bizonyítvány mennyi idő alatt érkezik meg 2021 aktuális határidejével? Mit tegyünk, ha az erkölcsi bizonyítvány nem érkezik meg? Elutasíthat egy munkahely, ha az erkölcsi bizonyítvány tartalma szerint nem tiszta az előéletünk?

Mi az erkölcsi bizonyítvány?

A hatósági erkölcsi bizonyítvány (köznyelven erkölcsi bizonyítvány) egy, a Belügyminisztérium által kiállított okirat, amely feltünteti, hogy a magyar bűnügyi nyilvántartás rendszere szerint büntetlen vagy büntetett előéletűek vagyunk-e, illetve állunk-e a közügyektől vagy bizonyos munkaköröktől való eltiltás hatálya alatt. Az erkölcsi bizonyítvány gyakorlatilag egy igazolásként működik, amivel jelezhetjük hivatalos ügyek esetében, hogy büntetlen előéletűek vagyunk.

Milyen információkat tartalmaz az erkölcsi bizonyítvány?

Név

Születés helye és ideje

Anyja születési neve

Állampolgárság

Állandó lakcíme

Büntetlen / Büntetett előélet (áll közügyektől való eltiltás vagy foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt? Ha igen, milyen foglalkozástól van eltiltva?)

Erkölcsi bizonyítvány mikor kellhet?

Az erkölcsi bizonyítvány bemutatását kérheti egy munkáltató akkor, ha a betöltendő munkaviszony esetében törvényi alkalmazási előírás a feddhetetlen előélet – ilyen például minden közalkalmazotti státuszú munkahely. Bizonyos bűncselekmények elkövetése kizáró oknak minősül egyes jogviszony esetében is, például büntetett előéletű személy nem lehet nevelőszülő vagy nem bízható rá kiskorú ember gondozása vagy gyógykezelése.

Visszautasíthat egy munkahely büntetett előélet esetén?

Természetesen igen, ha a pozíció betöltése kapcsán jogszabály az erkölcsi alkalmasság, vagy ha a munkáltató jogos érdeke a büntetlen előélet. Ehhez a munkáltatónak el kell végeznie az érdekmérlegelés tesztjét, hogy kiderüljön, valóban jogos érdeken alapul-e az erkölcsi bizonyítvány bekérése. Fontos tudnunk, hogy az erkölcsi bizonyítvány csak bemutatásra kérhető, annak eltárolása vagy lemásolása tilos. A munkáltató továbbá megállapíthat olyan feltételeket, amelyek kizáró oknak minősítik a büntetett előítéletet.

Az erkölcsi bizonyítvány igénylése mennyi idő?

Maga az igénylés mindössze néhány percet vesz igénybe, ezt megtehetjük egyszerűen az Ügyfélkapu segítségével bárhol, bármikor.

Erkölcsi bizonyítvány Ügyfélkapu

Az Ügyfélkapu erkölcsi bizonyítvány igénylés a gyorsabb, egyszerűbb útja a dokumentum megszerzésének: a bejelentkezést követően mindössze néhány perc alatt kérhetjük a dokumentumot, amit postai kézbesítés során adnak, kizárólag személyesen a tulajdonosának (nem dobják be a postaládába, ha nem vagyunk otthon).

Erkölcsi bizonyítvány okmányiroda

Az erkölcsi bizonyítvány igénylése okmányirodában is történhet, maga a folyamat – ha időpontot is sikerült foglalnunk – ugyanígy néhány percig tart. Erkölcsi bizonyítvány nem csak a Kormányablakokban, hanem a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Hivatalánál is igényelhető.

Erkölcsi bizonyítvány mennyi idő alatt érkezik meg 2021 évében?

Az erkölcsi bizonyítvány kiállítása elektronikus kérelem esetében 8 napon belül megtörténik (személyesen, okmányirodában intézve 5 nap), ezt követően a postára adás idejével együtt 12-14 napon belül kézbesítik.

Az erkölcsi bizonyítvány mennyibe kerül?

Az erkölcsi bizonyítvány igénylés évente 4 alkalommal illetékmentes, más esetben 3.000 Ft.