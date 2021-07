Ítéletet mondtak a négynapos munkahétről: Magyarországon is működhet?

A jelenleg negyvenes, ötvenes éveiket taposó X-generáció tagjainak borultak fel legjobban a napjai az otthoni munkavégzés következtében, amit a magánéletük is megsínylett, de a Z-generáció tagjai sem tudták jól beosztani a napjukat. Sokan nem érezték munkahelyük támogatását a munka és magánélet egyensúlyának megteremtésében. A jövőben pedig szívesen dolgoznánk heti 4 napot, amit 3 napos hétvégével pihennénk ki. Többek között ez derült ki az Allianz Hungária Zrt. „Generációról generációra” néven indított, össztársadalmi kutatás-sorozatának második, nem reprezentatív felméréséből.

Felborult a munka és magánéletünk egyensúlya a karanténidőszakban? Vagy épp ellenkezőleg, a koronavírusnak köszönhetően megtanultuk, hogyan osszuk be jól az időnket? Hogyan alakul a munka világa a jövőben? Vajon megmaradnak a mostani foglalkoztatási, munkavégzési formák, és a korábban megszokott időkeretben dolgozunk? Akárhogyan is alakul, egy biztos: a koronavírus-járvány egyebek mellett arra is megtanított minket, hogy mentális egészségünk érdekében törekednünk kell a munkánk és magánéletünk közötti egyensúly megteremtésére. De miképpen vélekednek erről az egyes generációk? Sikerül különválasztani a munkát és magánéletet? Egyáltalán, mit gondolnak az egyes korosztályok az eddig megszokott munkamodellekről? Az Allianz Hungária ennek járt utána.

Korosztálytól függetlenül, a felmérésben résztvevők több mint fele, 56,2 százaléka szerint csupán megfelelő szervezés, priorizálás kérdése, és remekül működik az otthoni munkavégzés, szerintük kis odafigyeléssel megtalálható és fenntartható az egyensúly. Az egyes generációkat vizsgálva azonban már kissé árnyaltabb kép körvonalazódik arról, hogy ki mit gondol e foglalkoztatási forma munka és magánélet viszonyára gyakorolt hatásairól.

Az Y-generáció tagjainak, azaz a ma húszas, harmincas éveikben járóknak sokkal jobban ment otthonról a munka: a korosztály válaszadóinak 48,3 százaléka vallotta azt, hogy minden másra több idejük jutott a home office alatt – ez a generáció választotta a legmagasabb arányban ezt a lehetőséget. A jelenleg negyvenes, ötvenes éveiket taposó X-generáció tagjainak borultak fel legjobban a napjai, ezt saját bevallásuk szerint a magánéletük is megsínylette. Érdekes módon, a legfiatalabb korosztályt képviselő Z-generáció válaszait leszűrve az derült ki a kérdőívből, hogy a ma legfeljebb 24 éves kitöltők között többeknek borult fel a napirendje, vagy nem érzett változást, mint amennyien gördülékenyebben tudtak dolgozni otthonról.

Egyedül nem megy

A kutatásban résztvevők 54,4 százaléka számolt be arról, hogy a munkáltatója mintha fel sem fogta volna, mekkorát fordult a világ, minden ugyanúgy ment tovább, mint a járvány előtt, azaz munkahelyükön nem tapasztaltak olyan intézkedéseket, szabályokat, amelyek támogatták volna a munka-magánélet egyensúlyára és a mentális egészségük megőrzésére irányuló törekvéseikben. Az Allianz Hungáriánál azonban tudják, hogy ezek az intézkedések és a munkavállalók igényeire való gyors reagálás rendkívül fontosak, különösen az olyan hektikus időkben, mint egy világjárvány.

A pandémia kitörése után végzett belső munkavállalói felmérésünk adatai szerint munkatársaink 75 százaléka legalább 3 napot a járványhelyzet után is szívesen dolgozna otthonról. Szintén 75 százalékuk azt válaszolta, hogy az otthoni munkavégzésnek köszönhetően kevésbé stresszes. Ennek elsődleges előnyei közé sorolták például a rugalmasságot, az ingázással megtakarított időt, így a munka-magánélet egyensúlyának javulását, valamint a hatékonyabb munkavégzést. Az eredmények összegzése és munkavállóink további visszajelzései alapján ősztől indítjuk el a New Work Model, azaz az „új munkamodell” pilot verzióját. Ez tulajdonképpen egy hibrid munkavégzési forma, amelynek a fókuszában az áll, hogy a kollégáknak továbbra is lehetőségük legyen 50-60 százalék arányban távolról, otthonról dolgozni. Az „új munkamodell” nemcsak a munkavégzés módját érinti majd, hanem a szervezeti és működési folyamatainkat is. A járványidőszakban az első számú szempont ügyfeleink és munkatársak egészségének védelme volt, most pedig a munka és a magánélet egészséges egyensúlyának kialakítása a célunk. Az irodában való munkavégzés jelenleg önkéntes alapon működik, a kollégák döntése, hogy honnan látják el a feladataikat. A nyár folyamán számos közösségépítő programmal segítjük a személyes kollaboráció élénkülését, valamint előadásokkal, tréningekkel készülünk a hibrid munkavégzés gördülékeny bevezetésére

– mondta a kérdőív eredményei kapcsán Nikovics Éva, az Allianz Hungária Zrt. HR igazgatója.

8 óra munka, 8 óra szórakozás, 8 óra pihenés

A felmérésben résztvevők többsége (46,8 százalék) érzi úgy kortól függetlenül, hogy az örökzöld Beatrice-sláger az ideális munkanapról szól, azaz bemegy a munkahelyére reggel, majd a munkaidő leteltével már csak magával, a családjával és a barátaival foglalkozik. Valamivel kevesebb kitöltő (41,4 százalék) számára lenne az az optimális, hogy miután felkel és ellátta az otthoni teendőket, nekiáll dolgozni és napközben maga osztja be az idejét.

Csupán 11,8 százalék szeretne a maga ura lenni és akkor dolgozni, amikor akar, mert nem viseli jól, ha keretek közé van szorítva. A kitöltők közel fele (48,9 százalék) nem bánná, ha a jövőben megvalósulna a 4 napos munkahét és 3 napos hétvége kombinációja, 62,2 százalékuk szerint pedig 10 év múlva a mostanában egyre gyakoribbá váló hibrid módszer lesz a nyerő: felváltva dolgozunk a lakásunkból és a munkahelyünkről. A heti 5 napos és napi 8 órás munkarend támogatottsága az X-generáció tagjai között a legnagyobb: 58,7 százalékuk szerint fogunk ezen időbeosztás alapján dolgozni a jövőben is.

A felmérésben résztvevő legfiatalabb korosztályok, azaz a Z- és Y-generáció tagjai vélik úgy, hogy a rugalmas munkabeosztásé a jövő. A két korosztály együttesen 44,8 százalékot kitéve mondta azt, hogy 10 év múlva mindenki akkor fog dolgozni, amikor neki a legkényelmesebb.