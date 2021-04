Ők lesznek a munkaerőhiány igazi nyertesei: kapkodnak utánuk a legnagyobb vállalatok

A nyugati országokhoz viszonyítva hazánkban még mindig kevés fiatal (15-24 éves) munkavállaló dolgozik, holott óriási szüksége lenne a gazdaságnak az ő munkaerejükre, hiszen továbbra is óriási a hiány jól képzett munkaerőből idehaza. Éppen ezért nem csak a multik, de az állami nagyvállalatok is mindent megtesznek, hogy magukhoz csábítsák a fiatal tehetségeket, a jövő szakembereit: nem csak biztos karrierutat, de ösztöndíjat ajánlva fel nekik. Egy speciális képzési rendszer keretében olyan speciális tudásra, semmivel sem pótolható szakmai tapasztalatra tehetnek szert, amire az iskolapadban ülve soha.

A koronavírus-válság átmeneti átrendeződései ellenére a hazai munkaerőpiaci egyik legnagyobb kihívásai továbbra is a munkaerőhiány, pontosabban a megfelelően képzett szakemberek hiánya. Sokszor volt már szó arról, kik jelenthetnek mozgósítható tartalékot az országnak, és a megváltozott munkaképességű személyek, a nyugdíjasok, a kismamákon kívül egyre nagyobb figyelmet kapnak a diákok is. Jelenleg a KSH legfrissebb, márciusi foglalkoztatottsági statisztikái szerint a fiatal (15–24 éves) korcsoportban a foglalkoztatottak aránya 26,9 százalék, de például Németországban ez az arány 40 százalék feletti – számolt be korábban a Magyar Hírlap. Ennek pedig az az egyik oka, hogy ott sokkal elterjedtebb az ún. duális képzés, tehát a fiatal (tanuló) korosztály rendszerint részmunkaidőben vagy határozott idejű szerződéssel dolgozik és jól mobilizálható tartalékot jelent.

A duális oktatási formában résztvevő fiatalok a képzés mellett már kisebb, rövid idejű, például heti egy nap foglalkoztatotti helyzetbe kerülnek. Ennek jelentősége az, hogy nem akkor találkoznak először a munkával, a munkahellyel a fiatalok, amikor kikerülnek az iskolából, hanem egy finomabb átmenettel már az iskola végén megismerkednek jövendő munkahelyükkel – írta korábban a Pénzcentrum.

9 ezer képzőhely, 40 ezer diák

A duális képzés hosszútávú, biztos munkaerőutánpótlást is jelenthet a kkv-któl egészen a nagyvállalatokig. A tanuló már a tanulóévek alatt, főleg az utolsó évfolyamon olyan hozzáadott értéket tud teremteni akár a termelésben, akár a szolgáltatás nyújtásában, amely komoly „munkaerő-kiegészítést” jelenthet egy munkaerőhiányos időszakban a vállalatok számára.

Jelenleg 9000 olyan képzőhely érhető el, ahol a tanulók a gyakorlatukat tölthetik, elővetítve ezzel egy lehetséges jövőbeni munkahely lehetőségét. A duális képzés keretében jelenleg közel negyvenezer diák és több ezer felnőtt sajátítja el a munkahelyi környezetben szerzett ismeretek mellett a szakmai tudást is.

A duális képzés azonban a felnőttképzés esetében is releváns lehet, hiszen ha valaki felnőttként dönt, akár cégen belül a szakmaváltás, esetleg egy rokonszakma elsajátítása mellett, akkor a foglalkoztató vállalata ebben az esetben is duális képzőként működhet. A középfokú oktatáshoz köthető szakmákon túl a duális képzés évek óta már a felsőoktatásban, több intézményben elérhető, ahonnan a vállalatok szívesen fogadnak hallgatókat, főleg a műszaki és az informatikai képzési területről.

A szakképzés 2020-as átalakítása, az új jogszabályi keretek komoly lehetőséget jelentenek a cégek számára, hogy saját kézbe vegyék a munkaerő-utánpótlást és -képzést. Elég csak azt az egyetlen tényezőt kiemelni, hogy az új Szakmajegyzékben található szakmák elsajátítása 2020 szeptemberétől szakképzési munkaszerződés, azaz munkaviszony keretében zajlik a duális képzőhelyen. Ebben a formában lehet megvalósítani mind a tanulók szakirányú oktatását, mind – az új rendszerben erőteljesen támogatott – saját dolgozói képzést.

Az új duális képzési rendszer abban segíti a vállalatokat, hogy még nagyobb szerepet vállaljanak a szakmatanítás folyamatában, a munkavállalóként megjelenő, az eddiginél kedvezőbb feltételekkel tanulókat pedig arra ösztönzi, hogy nagyobb elköteleződéssel teljesítsenek a szakirányú oktatásban

- mondta el a Pénzcentrumnak Vörös-Gubicza Zsanett Magyar Kereskedelmi és Iparkamara oktatási és képzési igazgatója, majd hozzátette, hogy a megváltozott keretek miatt sokkal több eszköz van egy duális képzőhelyként működő cég kezében a jövőbeli munkavállalók képzését, kiválasztását illetően:

A képzésbe újonnan belépő vagy régóta képző cégek akár a teljes szakirányú oktatást megszervezhetik, ha erre van kapacitásuk, azaz nemcsak a klasszikus értelemben vett gyakorlatot, hanem az ehhez kapcsolódó szakmai elméleti elemeket oktatását is vállalhatják, így életszerűbbé válhat a szakma tanulása. Annak sincs akadálya, hogy a képzés teljes ívét más duális képzőhelyekkel (közreműködéssel, képzőközpontok keretében) vagy a szakképző intézményekkel együttműködésben valósítsák meg.

Ugyanakkor a szakképzésben való részvétel sokkal nagyobb tudatosságot és elköteleződést is megkíván a vállalatoktól: meg kell tervezniük a képzés folyamatát és módszertanát, a minőségbiztosítást és annak működtetését. A tanulók, illetve a képzésben részt vevő felnőttek munkavállalói jogviszonyban vannak a képzőhelyen, munkabért kapnak, hiszen a szakmai oktatás ezen része a duális képzőhelyen valósul meg. A finanszírozás, azaz a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható adókedvezmény is követi ezt az elvet, hiszen a csökkentő tétel minden esetben lehívható, ha nem iskolai napról van szó.

Így működik

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a szállítási ágazat ugyanazokkal a problémákkal küzd, mint a másik 21 nemzetgazdasági ágazat, és még a magánszektornál is súlyosabban érinti a munkaerőhiány, a szakemberhiány az állami nagyvállalatokat, a MÁV-ot, a Volánt és a BKV-t, elég csak felmenni a karrieroldalukra, hogy lássuk, rengeteg embert keresnek. Ugyanakkor MÁV( most már MÁV-Volán)-csoport 2016. óta vesz részt a felsőoktatási gyakorlatorientált duális képzésben a Dunaújvárosi Egyetemmel együttműködve. A vasúttársaság duális gyakorlóhelyein jelenleg tíz fő mérnökinformatikus, öt fő gépészmérnök és egy fő műszaki menedzser alapszakos hallgató tölti a képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlatát – válaszolta megkeresésünkre a MÁV sajtóosztálya. A már végzett hallgatók 50 százaléka jelenleg MÁV-os munkavállaló, az indulástól számítva összesen nyolc hallgató vehette át a duális diplomáját, közülük három mérnökinformatikus és egy gépészmérnök kezdte meg a társaságnál a karrierjét.

A hallgatók a szakmai gyakorlat alatt megismerhetik a vállalatcsoport szervezetét és működését, a vállalati kultúra sajátosságait, számos szakmai projekthez csatlakozhatnak, vasútspecifikus ismereteket tanulhatnak, készségfejlesztő programokon vehetnek részt, mindezt mentor kollégák támogatása mellett. A szakmai gyakorlati lehetőségek mellett a képzés vonzerejét az is növeli, hogy a szakmai gyakorlóhely a képzés teljes idejére díjazásban részesíti a hallgatókat, akik ezáltal a pénzügyi önállósodás útjára léphetnek. A végzett hallgatók pályakezdőként is előnyt élveznek, a szakmai gyakorlat alatt jól teljesítő hallgatók számára a szakmai gyakorlóhely állásajánlatot kínál.

A BKV Zrt. is felismerte az ebben rejlő lehetőségeket, és a felsőfokú duális képzésben résztvevő munkáltatóként előre meghatározott módon, a felsőoktatási intézmény tananyagához szorosan illeszkedve oktatják a hallgatókat.

Ezáltal olyan munkaerő kerül ki a felsőoktatásból, aki azonnal, és további jelentős anyagi ráfordítás, oktatás nélkül képes belépni a munka világába és hatékonyan, érdemi eredmények elérése mellett képes végezni tevékenységeit.

A felsőfokú duális képzési folyamat előnye, hogy a részt vevő vállalatok közvetlenül elérik a képzésben részt vevő hallgatókat, továbbá az együttműködés alkalmas a hallgatók integrálására a vállalati szervezetbe, kultúrába és folyamatokba – tudtuk meg a BKV Zrt. sajtóosztályától. A vállalatnál eltöltött gyakorlati idő során specifikus szakmai gyakorlati ismereteket és munkavégzési gyakorlatot is szereznek a hallgatók. A képzés szigorú minőségi ellenőrzés mellett zajlik, a gyakorlati képzésben részt vevő szervezet minőségi auditálása folyamatos.

A felsőfokú duális képzésben részt vevő hallgató a szorgalmi időszakot a „hagyományos” nappali munkarendű hallgatókkal együtt végzi a felsőoktatási intézménynél (intézményi szakasz). Ezt követően részt vesz a vállalati (gyakorlati) szakaszban történő oktatásban és gyakorlatban.

Számok A BKV Vasúti Üzemeltetési Igazgatósága már 2017. óta lehetőséget ad fiatal mérnökhallgatók számára, hogy az egyetemi tanulmányikat a BKV Zrt.-vel együttműködve végezhessék el felsőfokú duális képzés keretében. Az első évfolyamot a Dunaújvárosi Egyetem 4 mérnökinformatikus hallgatójával indította el a VÜI. A 2018/19-es évfolyamban további 7 fő kezdte meg a felsőfokú duális tanulmányait, amely során immáron az Óbudai Egyetem gépészmérnök, villamosmérnök és mérnökinformatikus hallgatói is csatlakoztak. 2019-ben a Széchenyi István Egyetemmel, 2020-ban a Debreceni Egyetemmel sikerült együttműködési megállapodást kötni, így összesen 4 egyetemről 14 mérnökhallgató (közülük 4 fő villamosmérnök, 4 fő gépészmérnök, 4 fő mérnökinformatikus és 2 fő közlekedésmérnök) végzi felsőfokú duális gyakorlatát, ahol szorgalmi időszakban heti 1 nap, vizsga- és tanszüneti időszakban heti 5 nap történik foglalkoztatásuk. Természetesen a vizsgára történő felkészülésre és a vizsgára – jogszabály szerinti mértékben – tanulmányi szabadidő jár a hallgatók részére.

A duális képzés a szakterületeket is folyamatosan arra ösztönzi, hogy a fiatalabb generációval megtalálják a közös hangot, tudásukat a legmegfelelőbben átadhassák, meghallgathassák akár a generációs különbségekből adódó új szemléletet az egyes feladatokra vonatkozóan.

A tanulókkal Hallgatói Munkaszerződés kerül megkötésre és a szakmai képzésük az előzetesen kiválasztott vasúti üzemeltetési szakterületen történik, ahol mentorként egy megfelelő végzettséggel és képzettséggel rendelkező vezető, vagy mérnök segíti, irányítja folyamatosan szakmai fejlődésüket.

Lehetőség van hallgatói ösztöndíj elnyerésére is, amelynek aláírásával a hallgató vállalja, hogy a diploma megszerzése után, amennyiben cég is kívánja alkalmazni, annyi ideig biztosan munkavállalója lesz a BKV Zrt.-nek ahány hónapig részesült ösztöndíjban. A felsőfokú duális képzést végző vállalatok féléves rendszerességgel értékelik a hallgatók teljesítményét, melyről beszámolnak az Egyetemnek, a hallgatók pedig a félévek végén egy-egy prezentáció keretében beszámolót tartanak a féléves munkájukról. A felsőbb éves hallgatók féléves munkáik már olyan kézzel fogható érdemi produktumok, mint például oktatási segédletek-, mérési jegyzőkönyvek készítése, projektekhez kapcsolódó részfeladatok önálló elvégzése, melyek az érintett szakterületet teljes mértékben támogatni tudják a mindennapi munkájuk végrehajtása során, vagy egyes projektfeladatok elvégzésében.