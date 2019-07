Tudj meg minden fontos részletet a kibővített CSOK-ról és a babaváró hitelről

Beindult a gépezet, a CSOK és a babaváró hitel pár napja már együttesen is felvehető. Az alap információk szerint a CSOK már meglévő gyermek után is igénybe vehető. Az is többé-kevésbé világos, hogy a babaváró hitel a szerződéskötés után 5 éven belül tervezett gyermekre igényelhető és független az ingatlancéltól. DE! Rengeteg olyan részlet van, amiről a legtöbben nem tudnak és csalódnak, amikor kiderül az igazság.

Nem érdemes fejetlenül a bankba rohanni. Sokkal jobb ötletünk van. A Takarék Csoporttal közösen országszerte fórumokat tartunk, ahol egy helyen minden kérdést tisztázni lehet és szakemberek fogják elmondani, kinek mi a legjobb pénzügyi megoldás. A CSOK, a babaváró hitel és a falusi CSOK rengeteg fontos részletet tartalmaz, ezeken a fórumokon mindegyikről érthető magyarázatot kaphat, így könnyebben eligazodhat és megfontolt pénzügyi döntést hozhat.

Egyetlen helyen mindent megtudhatsz. Regisztrálj itt és most a budapesti fórumra, mert gyorsan fogynak a helyek! ÁTTEKINTÉS JELENTKEZÉS

Értékes információkat kaphat arról is, hogy egy-egy adott településen mekkora és milyen lakást vagy házat vásárolhat. Ha befektetési céllal akar lakáshoz jutni, akkor megtudhatja, hogy meddig mennek még fel az albérleti díjak, hogyan alakulhatnak a jövőben a hozamok.

Érdemes tehát időt szakítani arra, hogy ott legyen a

budapesti (júl. 16.),

(júl. 16.), a debreceni (júl. 18.),

(júl. 18.), a győri (júl.23.),

(júl.23.), a szegedi (júl.25.)

(júl.25.) vagy a pécsi (júl.30.)

fórumunkon.

Milliók múlhatnak ezen. Ne hagyd ki! Már most regisztrálj!

Szóval megindult a roham az állami milliókért, de rosszul jár az, aki csak a bankban értesül a különféle kizáró okokról vagy más, fontos részletekről. Hiába gondolta, hogy szinte azonnal pénzhez jut, azzal nem számol, hogy minden hitelkérelem más és más, van, ahol fontos a fedezet, máskor a jövedelmi viszonyok számítanak és persze a futamidő és a törlesztő részletek is különbözhetnek. Ráadásul a többség csak közvetett információkkal rendelkezik arról, hogy mire elég a végül megszerzett támogatás és hitel, vagyis mekkora új vagy használt lakást vehet ebből.