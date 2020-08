Ne dőlj be a kedvezményeknek: erre inkább ne vegyél fel kölcsönt, felkophat az állad

A tavasszal bevezetett THM-plafon csábító lehet, hogy például utazásra és fogyasztásra is vegyünk fel kölcsönt, de még mindig nem feltétlenül jó ötlet eladósodni csak azért, hogy vagánykodjunk a nyaralós képekkel, vagy az új tévével. Főképpen annak tudatában, hogy a magyarok jelentős részének nincsenek megtakarításai, váratlan helyzetben simán felkopik az álluk.

Vészesen közeleg a szeptember, a tervek szerint az iskolák a rendes menetrend szerint indulnak el. Sok magyar már volt nyaralni, többen pedig még most mennek - mi több, van, aki már volt, de megy is még az utószezonban. Ez egyfelől érthető, hiszen teljesen más az otthonunktól távol kikapcsolódni, mint mondjuk a teraszon, kertben. Sokan viszont a mai napig hajlamosak ezért anyagi áldozatot vállalni, tovább nyújtózkodni, mint ameddig a takarójuk ér.

Ugyanis a magyarok többsége nem rendelkezik jelentős megtakarítással, nem tartalékol: nemrégiben derült ki, hogy a legtöbben még két hónapig sem húznák, ha nem lenne bevétel. Hosszú távra, mondjuk a nyugdíjasévekre szinte egyáltalán nem gondol a nagy többség - mondván: az még úgyis messze van.

Pedig manapság egy belföldi nyaralás sem filléres tétel: egy hosszabb, egyhetes kiruccanás a Balatonra, Velencei-tóra bőven több százezer forintos kiadást jelent, főleg, ha gyerekekkel megyünk. Ha pedig szívesen élvezzük a luxust, vagy tengerparta mennénk, természetesen még többet kell költeni.

Bele sem gondolunk



Megtakarítás nélkül sokaknak eszébe jut ilyenkor, hogy

Nem csoda, hiszen elég egyszerű a fogyasztási hitelek igénylése, ha elég magas jövedelmet tudunk igazolni és nem vagyunk fent a KHR-en. A személyi kölcsönök pedig szabad felhasználásúak, a kutya nem fogja kérdezni, hogy mire is költöttük el azt a rengeteg pénzt. Ráadásul csábító lehet a márciusban bevezetett THM-plafon is, amelynek értelmében december 31-ig a mutató nem lehet magasabb a jegybanki alapkamat plusz öt százaléknál - jelenleg ez 5,75 százalék. Tehát az is "bűnbe" csábíthat, hogy a plafon - jelen állás szerint - már csak bő négy hónapig él, minél később határozzuk el magunkat a hitelfelvétel mellett, annál drágáb lesz a hitelünk.

A törlesztőrészlet visszafizetése viszont bármikor komoly kihívássá válhat, ha a bevételeinkből már egyébként is nehezen jövünk ki hó végén. A Pénzcentrum kalkulátora szerint például 1 500 000 forint 5 éves futamidő alatt is nagyjából havi 30 000 forint törlesztőrészletet jelent a THM-plafon lejártával, ha van legalább 250 000 forint igazolt jövedelmünk és a legkedvezőbb ajánlatok közül választunk, míg 180 000 forintos jövedelemnél már 32 000 forint feletti 2021-es törlesztőrészlettel vehetünk fel kedvezőbb kölcsönöket, de nem ritka a 39 000 - 40 000 forintos részlet sem a különböző bankok ajánlatai között

Sőt, kockázatosabb a helyzet, ha már egyébként is van egy fizetendő hitelünk, például egy lakáshitel, hiszen itt egy váratlan helyzet még nagyobb bajba keverhet minket, ha hirtelen fizetésképtelenné válunk. Hiszen a részletet akkor is fizetni kell, ha munkanélküliek vagyunk, lebetegszünk, vagy karanténba kerülünk.

Megtakarítás, tartalékok nélkül egyik napról a másikra bajba kerülhetünk: a kiadások sokasodnak, mialatt a bevételeink lecsökkentek, vagy egyenesen nullára estek. Ilyen esetre köthetünk hitelfedezeti biztosítást, amely megvédhet minket, ha megcsúsznánk a törlesztő fizetésével. Ezen termékek úgy működnek, hogy törlesztőrészlet bizonyos hányadáért (jellemzően 1-2 százalékáért) havonta a biztosító vállalja, hogy munkaképtelenség esetén fizeti tovább helyettünk a hitelt. Persze, itt is többféle termék létezik, a drágább csomagok még több esetre nyújtanak biztosítást - például tartós betegség.

Nem csak nyaralásra igaz, hogy óvatosan és megfontoltan kell megtervezni a pénzügyeket. Egy hitelből vásárolt mobil, tévé, autó, vagy esetleg egy lakásfelújítás kapcsán is érdemes elgondolkozni, hogy mekkora törlesztőt vagyunk képesek biztonsággal, financiális biztonságunk kockáztatása nélkül bevállalni.

Tervezzünk okosan!

Megijedni ugyanakkor nem kell, nem ördögtől való egy hitel felvétele, ha a helyzet megkívánja. Hiszen rengeteg olyan cél van, amelyhez indokolt lehet a használata. Érdemes mondjuk olyan eszközökbe fektetni, amelyek hozzájárulnak a magasabb fizetéshez, hatékonyabb munkavégzéshez, vagy tartósan jobb életszínvonalhoz. Ilyen lehet például valamilyen képzés, ami jobban fizető álláshoz juttat minket, vagy a vállalkozásunk beindításához szükséges technikai cuccok beszerzése.

Ám legyen szó bármilyen kiadásról, hitelfelvételről, érdemes észben tartani az alábbiakat:

Nem érdemes azért adósságot felhalmozni, hogy lenyűgözzünk másokat. Költsünk annyit és válasszunk olyan célokat, amelyek a lehetőségeinknek megfelelőek. Ha nincs félretéve több százezer forintunk egy luxusutazásra, keressünk valami kedvezőbb árfekvésű célpontot.

Ha hitelt veszünk fel, érdemes lehet hiteltörlesztési biztosításon is elgondolkozni. Havi összegért cserébe a biztosító ávállalja bizonyos ideig a törlesztést, ha keresőképtelenné válunk vagy tartósan megbetegszünk. Súlyosabb helyzetben pedig akár az egész tartozást is kifizetik helyettünk.

Nem mindegy, hogy melyik bank ajánlatát választjuk: használjunk hitelkalkulátort, hogy személyre szabottan a legkedvezőbb kölcsönt találhassuk meg.

És ne feledjük azt sem, hogy az igazán nyugodt pihenéshez, szükséges az anyagi biztonság érzése is. Próbáljunk meg megtakarítani és legalább 3 havi megélhetésünknek megfelelő összeget félretenni, hogy mindig legyen mihez nyúlni, a legváratlanabb helyzetekben is.

