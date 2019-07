Megtudtuk: a babaváró sem veri a magyarok kedvenc hitelét, és ez nem véletlen

Megvannak az első adatok a babaváró iránti keresletről - Gulyás Gergely szerint az első két hétben 2400 igénylést adtak be. A Pénzcentrum megkérdezte a bankokat, akiknek a válaszából azt látjuk, hogy a leadott igénylések száma ennek valójában a többszöröse. A legtöbben 10 milliós összegben igénylik a babavárót, de a számokból kiindulva az első hónapban a babaváró iránti kereslet nem haladja meg a magyarok átlagos hitelkeresletét. A bankok bevallása szerint a babaváró eddig nem vetette vissza a személyi hitelek iránti keresletet, ez ugyanakkor a babaváró hitelcélját látva nem meglepő: az egyik bank válaszából ugyanis a babaváró összegének tervezett felhasználására is fény derül.

Közel három hete rajtolt el a babaváró hitel, amelyet már a bevezetése előtt nagy érdeklődés övezett. Mi is többször megírtuk, hogy a hitel mennyire kedvező, és aki jogosult rá, annak mindenképpen érdemes felvennie. A bevezetés előtti hetekben-hónapokban nagyon sok volt a tisztázatlan kérdés a programmal kapcsolatban, a részletszabályok pontosítására csak az indulás előtti pár hétben került sor. Ma már csak egy kérdés maradt: mennyien fognak élni vele?

Ezt megmondani nem tudjuk, azt azonban már most látjuk, hogy mekkora volt az érdeklődés iránta az első hetekben. A bankok nagy rohamra készültek az első hetekben, páran meghosszabbított fióknyitvatartással készültek július első napjaiban. Ehhez képest enyhén meglepő, hogy mennyien igényeltek babaváró támogatást, de mielőtt erre kitérünk, röviden elevenítsük fel, miért is olyan kedvező a hitel.

A babavárót csak házastársak igényelhetik, a kamattámogatásnak köszönhetően a THM kb. 0,5 százalék - ennél kedvezőbb hitel jelenleg nincs a piacon. Nem csak ebben veri a személyi kölcsönt, de a hosszabb futamidő miatt (ami a személyi kölcsönnél a legjobb esetben is 96 hónap lehet) a törlesztő is alacsony - pontosabban fogalmazva a törlesztő eleve rendeletileg maximált, 50 ezer forintban. Mindebből az következik, hogy akár kis jövedelemmel is igényelhető a babaváró hitel.

Előzetesen tehát sokan - köztük mi is - azt vártuk, hogy a babaváró hitel tarolni fog, hiszen:

nincs kamata, azaz kedvezőbb minden hitelnél,

állami garancia van mögötte,

alacsony a törlesztője,

emiatt kis jövedelemmel is igényelhető,

ráadásul gyerekszületések esetén - gyerekszámtól függően - a tőketartozásunkat is elengedik.

Mi ez, ha nem kihagyhatatlan ajánlat - gondoltuk július elseje előtt. De hogy végül mennyien igényelték a babavárót - nézzük meg.

Nem is volt akkora az a roham

Gulyás Gergely tegnapi bejelentése szerint 2400-an igényelték a babaváró támogatást július 15-ig. Ez elsőre soknak tűnhet, ha azonban a számok mögé nézünk, már nem is olyan jelentős. A bankok nekünk adott válaszából azt látjuk, hogy az igénylők 90 százaléka 10 milliós összegben igényelte a babavárót. Azaz ha 2400 igényléssel számolunk, akkor megkapjuk, hogy az igénylés az első két hétben 24 milliárd forint volt.

Ez nem rossz, de messze elmarad az átlagos hiteligényléstől.

Ha csak azt nézzük, hogy személyi hitelből májusban 55 milliárdnyit vettek fel a lakosok, akkor ez még időarányosan sem tekinthető kiemelkedőnek. Csak összehasonlításképp említjük, hogy az autóvásárlási támogatást 5700-an kérték az első két hétben. Azt azért hozzá kell tenni, hogy a 2400-as számhoz képest mi a banki válaszokból most megtudtuk, hogy a leadott igénylések ennek a számnak a többszörösét teszik ki.

De mi az oka annak, hogy ilyen kevesen igényeltek babavárót? Mielőtt erre rátérnénk, nézzük meg a hazai bankok nekünk adott válaszait, amiben az első tapasztalatokra voltunk kíváncsiak. Azt is megkérdeztük, hogy a babavárónak milyen kiszorító hatása van a személyi hitelekre nézve az első két hét adatai alapján. Nézzük meg bankonként.

Budapest Bank

A Budapest Banknál több mint 250 igénylést nyújtottak be az indulás óta, az ügyfelek túlnyomó többsége a maximális, 10 milliós hitelösszeget kérte 20 éves futamidő mellett. A Budapest Bank egyelőre nem érezte a személyi hitelek iránti érdeklődés visszaesését, véleményük szerint 2-3 hónapnak kell eltelnie ahhoz, hogy meg tudják ítélni a babaváró hatását a személyi hitelekre nézve.

CIB Bank

A CIB-nél jelentős érdeklődést tapasztalnak a babaváró kölcsön iránt, az összes fiókban és a telefonos ügyfélszolgálaton is több érdeklődő jelentkezett. Tájékoztatást és ajánlatot már a hónap elejétől adnak, de az igénylések befogadását csak a mai naptól kezdik meg.

Erste

A bank elmondta, hogy az igénylések náluk is 10 milliós összegre vonatkoznak, és bár szerintünk a konkrét volumenre csak pár hét eltelte után lehet becsléseket adni, azt elárulták, hogy több ezer érdeklődő kereste fel őket. Az Erste felhívja a figyelmet, hogy most akár 60 ezer forintos kedvezményt is kaphatnak az igénylők. Érdekességképp megemlítették, hogy az első babavárót egy debreceni házaspár vette fel, 10 milliós összegben.

A bank várakozása a teljes piacra 250 milliárd forint egy évre, a saját részesedésüket 16 milliárd forintra becsülik. A jelenlegi kb. 24 milliárdos összeget látva elképzelhető, hogy az Erste becslése egészen pontos lesz -t esszük hozzá.

K&H

A bankhoz eddig 368 befogadott igénylés érkezett, több mint 3,5 milliárd forint értékben - így egyszerű számítással megállapítható, hogy az átlagos hitelösszeg itt is 10 millió körüli. A bank válaszában meg is említi, hogy 90 százaléka az igénylőknek 10 milliós értékben vette fel a hitelt. A K&H nem tapasztalt visszaesést a személyi hitelek iránti érdeklődésben.

MKB

Az MKB Bank is elindult már a babaváró hitellel, elmondásuk szerint azonban ennek még nem volt hatása a személyi hitelekre. A legjellemzőbb hitelösszeg a 10 millió forint, a legjellemzőbb futamidő pedig értelemszerűen 20 év.

OTP

Az OTP már több babaváró támogatást is folyósított, ezek száma közel ezer volt, de a leadott igénylések száma meghaladja az ötezret. Az ügyfelek többsége náluk is a 10 milliós összeget igényli. A bank szerint jelentősen gyordítja a folyósítás sebességét, hogy a szerződéseket digitálisan is jóvá lehet hagyni. Az OTP tapasztalatai szerint a személyi hitelekre a babaváró mellett egyaránt van kereslet, ennek oka pedig az, hogy a két termék között több különbség is van.

Raiffeisen

A bank válasza szerint több száz igény érkezett be, a szerződések megkötése most van folyamatban. Az igényelt összeg náluk is jellemzően 10 millió forint. A személyi kölcsönökre gyakorolt kiszorító hatásáról a bank szerint egyelőre korai nyilatkozni.

Takarék

A Takaréknál is több száz igénylés bírálata van jelenleg folyamatban, bár a bank elmondása szerint többen jellemzően előbb információszerzési céllal fordulnak a bankhoz.. A bank elmondása szerint náluk a babaváró iránt van a legnagyobb érdeklődés az új támogatások közül, jellemzően Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Békés megyében. A Takarék sem tapasztal visszaesést a személyi kölcsönök iránt, és itt is, akárcsak a többi bankban, a legmagasabb hitelösszeget igénylik az ügyfelek.

UniCredit

Az UniCreditnél is nagy az érdeklődés, a benyújtott igénylések 90 százaléka a 10 millió forintos összegre vonatkozik. Az ügyfelek tanácsadókkal történő egyeztetése során az is kiderült, hogy a legtöbben lakásvásárlásra fordítják majd a felvett összeget. Az UniCredit a legtöbb bankkal ellentétben finom visszaesést tapasztalt a személyi hitelek iránti érdeklődésben, persze ebben szerepet játszhat a babavárótól független szezonális hatás is (vagy csak a többi bank nem árulta el, hogy náluk is volt visszaesés).

Mire következtethetünk mindebből?

A 2400 megkötött szerződés és a további több ezer leadott igénylés azt mutatja, hogy együttesen a babaváró iránti érdeklődés nem fogja meghaladni a magyarok átlagos havi hitelkeresletét. Ráadásul mivel itt a 2400 szerződés nagy összegre vonatkozik, a személyi hitelek 55 milliárdja mögött számosságában sokkal több hitelszerződés áll.

Azaz kijelenthető az első hetek tapasztalatai alapján, hogy a babaváró iránt semmivel nem nagyobb a kereslet, mint a többi lakossági hiteltermék iránt.

De ha a hitelszerződések számát tekintve a babaváró nem haladja meg az átlagos hitelkeresletet, akkor miért számítottunk arra, hogy a babaváró tarolni fog a hitelpiacon? Rosszul kalkuláltak a bankok és az elemzők? Nem erről van szó.

Először is fontos azt látni, hogy a babaváró potenciális igénylőinek köre meglehetősen szűk. Eleve csak a fiatal házasok adhatnak le igénylést, és bár a JTM szabályokkal akár minimálbéresek is kérhetik a hitelt, a bankok valójában sokkal szigorúbban járnak el a rendeletben meghatározott minimumszabályoknál. A kis jövedelmű fiatal házasok így azonnal ki vannak zárva a programból. De már az is gondban lehet, akinek átlagos a jövedelme, de lakáshitele van - ez sem ritka a fiatal házasok körében. És még ott vannak azok, akiknek pénzük ugyan van, fiatalok, házasok is, de nem akarnak több gyereket.

Azaz akárhogy is nézzük, a babaváró pár tízezer embert érint Magyarországon. Ehhez képest a 2400-as szám az első két hétben már meglehetősen magas.

Azzal is kalkulálni kell, hogy sokan minden bizonnyal kivárnak: eleve a házasságkötés is egy csomó idő, ráadásul a folyósítás sem megy olyan gyorsan, mint a személyi hitelnél. Többen várhatnak a terhességre, hiszen a várandósság 12-ik hetében a legoptimálisabb igényelni a babavárót, ekkor ugyanis azonnal kérhető a törlesztés felfüggesztése. Az egyik bank válaszából a hitelcélt is láthattuk, ez pedig a lakásvásárlás - ez sem egy gyors folyamat. Ezért az sem egyáltalán meglepő, hogy úgy látszik, azoknak lesz igaza, akik nem vártak jelentős kiszorító hatást a babavárótól a személyi hitelekre. Úgy néz ki, nagyobb volt a füstje, mint a lángja.