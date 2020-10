Lépéskényszerben a magyar bankok: számos újítást hoz még a járvány

A járvány hatására az élet minden területén előtérbe kerültek a digitális megoldások. Mivel az ügyfelek igényei megnőttek az online megoldások iránt, a szolgáltatók is lépéskényszerbe kerültek: rengeteg újítást vezettek be a bankok is a körülmányek hatására. A jövőben pedig a digitális, online lehetőségek köre pedig csak bővülni fog. A Pénzcentrum legfrissebb körképében most azt mutatja be, hogy milyen megoldásokat vezettek be a pénzintézetek a járvány óta, illetve mire készülnek még a jövőben.



A járvány olyan helyzet elé állította a magyar lakosságot, amelyben nem volt tanácsos személyesen intézni sem a bevásárlást, sem a csekkfeladást a postán, sem a banki ügyeket. Rengetegen fordultak az online és digitális megoldások felé ennek hatására, akik korábban sosem használták, és megnőtt az igény, hogy minél több ügyet el tudjanak intézni személyes jelenlét nélkül.

Már a járvány előtt kitűzőtt cél volt a banki szolgáltatások digitális fejlesztése, viszont a koronavírus-járvány felgyorsította a digitális banki megoldások elterjedését az ügyfelek körében is: százból hatan ebben az időszakban kezdték használni az internetbankot, a régóta online bankolók harmada pedig gyakrabban látogatja az online felületet, mint a járványt megelőzően - derült ki az OTP Bank friss kutatásából.

Arra a kérdésre, hogy a jövőben is igénybe veszi-e ezt a szolgáltatást, a válaszadók 70 százaléka felelt igennel, a mobilbanki applikációknál még nagyobb, 94 százalék volt ez az arány. Ezzel párhuzamosan összességében csökkent a fióklátogatások száma is, a banki ügyfelek mindössze ötöde kereste fel bankját a járvány kitörése óta.

A megnövekedett ügyféligény hatására - és természetesen a járvány terjedésének lassítása érdekében -, a bankok már számos digitális megoldást kínálnak, amelyek lehetővé teszik, hogy az ügyfeleknek ne kelljen személyesen besétálni a fiókba, vagy legalábbis minél kevesebbszer. Már kilenc magyar banknál is lehet például bankszámlát nyitni bizonyos feltételek mellett online, és egyre több bank kínál teljes hitelügyintézést is személyes megjelenés nélkül. Mutatjuk, milyen online szolgáltatások váltak elérhetővé az egyes bankoknák online a lakossági ügyfelek számára, és mik a jövőbeli tervek.

Budapest Bank

A járvány miatt bevezetett törlesztési moratórium elrendelését követően a Budapest Bank újra elérhetővé tette a személyi kölcsön igénylést a meghirdetett maximum THM mellett. A fióki igénylést rövidesen kiegészítették egy új telefonos igénylési formával, amellyel személyes jelenlét nélkül, rögzített vonalon tudják kiszolgálni ügyfeleket - írták megkeresésünkre. A járványhelyzet miatt jelentősen felértékelődött a digitális szolgáltatások szerepe, így arra törekedtek, hogy az ügyfelek személyes ügyintézés nélkül is minél több mindent elintézhessenek otthonról.

Az Online Számlanyitás szolgáltatásunk már tavaly év közepén elindult, és szintén tavaly ősz óta elérhető a partnereink online webshopjaiból indított online áruhitel igénylés is, amelyre a járvány beköszönése óta növekvő igényt tapasztalunk. 2020 áprilisától pedig internetbank szolgáltatást is kérhetnek videochaten keresztül az ügyfelek, valamint az internetbankon elérhetővé vált a biztonságos, gyors és egyszerű QR kódos bejelentkezés lehetősége, így a felhasználónév és jelszó beírása helyett elég beolvasni a megadott kódot a bank mobilalkalmazásának segítségével

- tájékoztatott a bank, és hozzátették: az internetbankon minden befektetési alapuk is elérhetővé vált az, így ezt is könnyen elintézhetik otthonról az ügyfelek. Továbbá állampapírt is tudnak venni, valamint eladni az internetbankon. A bank válaszában kiemelte, folyamatosan odafigyelnek a felmerülő ügyféligényekre és és elkötelezett az újítások iránt. 2021-ben is számos napi ügyintézést támogató szolgáltatást terveznek bevezetni a lakossági ügyfelek részére.

CIB

A bank válasza szerint már a járványhelyzet előtt is mindent megtett a digitális átállás megvalósítása érdekében, de a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet felgyorsította a digitalizációs törekvéseiknek megvalósításának ütemét. A meglévő ügyfelek 2017 óta tudnak a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül teljesen online folyamatban személyre szabott ajánlat formájában személyi kölcsönt felvenni, akár 7 perc alatt - írja a bank.

Emellett 2020 szeptemberétől az ajánlattal nem rendelkező ügyfelek számára is lehetőség nyílt személyi kölcsön felvételére egy fióki jelenlétet nem igénylő folyamaton keresztül, amely egy telefonos előminősítést követően a mobilalkalmazás segítségével vihető végig - közölték, és hozzátették: új ügyfeleknek 2018 óta a honlapjukon biztosítanak erre lehetőséget, így igényléseknek 30%-a már online történik náluk.

A honlapunkon keresztül szintén 2018 óta van lehetőség teljesen online folyamatban számlát nyitni, de idén - részben a vírushelyzet hatására - lehetővé tettük a számlanyitást közvetett elektronikus ügyfél-átvilágítással (élő videóazonosítás nélkül, selfie videó rögzítésével) a Bankmonitor.hu oldalán keresztül is. Már elérhető ezen kívül a járványhelyzet hatására a tervezettnél még rövidebb idő alatt bevezetett új online jelzáloghitel-igénylési folyamatunk, melynek keretében az eddigi átlagosan négy helyett a szerződéskötésig elegendő mindössze egyszer, a szerződés aláírására bankfiókba menni, minden más online, a honlapunkon keresztül intézhető

- válaszolta a bank. A folyamat során jelzáloghitel-specialista videóbankár segíti az ügyfeleket. Egyelőre arra nincs meg a jogszabályi lehetőség, hogy a jelzáloghitel-igénylést is teljesen online-ná tegyék, de amint lesz erre mód, tervezik, hogy kidolgozzák a teljesen online folyamatot is - tették hozzá.

K&H

A bank digitális szolgáltatásai legutóbb a K&H+ szolgáltatással bővültek, melynek segítségével sorban állás vagy készpénz nélkül, gyorsan vásárolhatják meg a jegyeket és bérleteket az ügyfelek, külön applikáció vagy extra felhasználó és kártyaregisztráció nélkül, a saját mobilbankjukban. További újdonság, hogy a mobilbank számos innovatív bankkártya kezelési funkcióval egészült ki, többek közt az ügyfelek ezentúl a bankkártya kézhezvételekor, rögtön, digitális úton aktiválhatják a kártyájukat és a magyar bankpiacon egyedülálló módon digitálisan kérdezhetik le a PIN kódjukat, amit később is bármikor megismételhetnek - tájékoztatta lapunkat a bank.

Továbbá már lehetőség van a kártya felfüggesztésére, szükség esetén a tiltására, illetve a pótkártya igénylésére is a nap 24 órájában néhány kattintással akár a mobil-, akár az e-bankban. Emellett szinténidei megoldás, hogy ügyfelek már telefonon követhetik befektetési és hitelportfóliójukat, valamint lakás-, utas- és KGF biztosítást is köthetnek a mobilbank alkalmazásban.

A 2019-ben indított 100% online személyi kölcsön igénylés elterjedéséhez a koronavírus járvány is hozzájárult. Mára minden második személyi kölcsön igénylés 100% online zajlik a K&H e-bankon vagy K&H mobilbankon keresztül. Ezen felül tavasszal bevezettünk a jelzáloghitelezés terén egy olyan folyamatot, melynél az ügyfélnek elegendő egyszer, a szerződés aláírásakor megjelenni a személyes ügyfélpontok valamelyikében

- írták válaszukban, és hozzátették: céljuk, hogy proaktívan megfeleljenek az ügyfelek elvárásainak - és leginkább felülmúlják azokat - pénzügyi és bankoláson túli megoldásainkkal a jövőben is.

MKB

A bank ügyfelei számára 2020. szeptember 29-től elérhetővé vált a megújult VideóBANK szolgáltatás, mellyel az eddiginél jelentősen több témában kérhetnek segítséget az új digitális csatornán. Ettől az időponttól a napi bankoláshoz kapcsolódó ügyek intézésén túl már értékpapír- és SZÉP Kártya számlanyitásban is segítséget nyújt az új szolgáltatás - közölték.

A digitális ügyfélhívó rendszer bevezetésével - digitális időpontfoglalást és sorban állást biztosító alkalmazás - hatékonyan csökkentettük ügyfeleink ügyféltérben, zárt helyen történő várakozási idejét, ezzel is mérsékelve a fertőzés veszélyét

- válaszolta a bank megkeresésünkre, továbbá kiemelték, hogy lakáshitel- és személyikölcsön-kalkulátort tettek elérhetővé a bank honlapján. Így a kalkuláció biztonságosan, otthon is végezhető a vírus ideje alatt, nem szükséges fióki látogatás a személyre szabott igényeknek megfelelő információk szolgáltatásához - írták.

Ezen túlmenően a NetBANKár szolgáltatás bővült az elfelejtett jelszó funkcióval, így azok az ügyfelek, akik korábban a fióki kiszolgálást részesítették előnyben és nem emlékeztek már jelszavukra, könnyedén tudták megkezdeni digitális bankolásukat.

Az MKB Banknál jelenleg elérhető az online hiteligénylés, de kizárólag meglévő ügyfelek számára, applikáción keresztül. Az ügyfélélmény növelése érdekében nagy erőkkel dolgozunk azon, hogy a személyikölcsön-termékünk teljesen online csatornán történő igényléssel elérhető legyen minden ügyfél számára, abban az esetben is ha nem vezet számlát bankunknál. Ennek bevezetése folyamatban van, a közeljövőben elérhető lesz

-válaszolták a jövőbeli tervekkel kapcsolatban és hozzátették: hamarosan elérhetővé válik az Internetes biztonsági kód szolgáltatás, az MKB Mobilalkalmazásba integrált megoldás, amely a megnövekedett internetes kártyás vásárlásokat teszi még biztonságosabbá a pandémia idején. Céljaik között szerepel továbbá, hogy a távoli ügyintézésre minél több helyzetben legyen az ügyfeleknek biztonságosan lehetősége, ezért folyamatosan dolgoznak az videóbankon keresztül elérhető szolgáltatások bővítésén is.

OTP

Az OTP Bankban a digitalizációt nem a koronavírus kényszerítette ki, hanem ez egy évek óta tartó tudatos folyamat, amelyet felgyorsított a járvány. A bank egyik stratégiai célkitűzése a digitális szolgáltatások folyamatos fejlesztése - írták lapunknak küldött válaszukban. Több projektjük, a Digitális Transzformációs projekt, valamint 2019-től az IT Transzformációs projekt is ezen dolgozik.

A járvány kitörését követően azt tapasztaltuk, hogy ügyfeleink még nyitottabbá váltak digitális szolgáltatásaink megismerésére és használatára. Több tízezer ügyfelünk kezdte el újonnan használni digitális csatornáinkat, amire online kampányokkal és fióki edukációval is ösztönöztük őket. Digitálisan aktív ügyfeleink aránya korábban is folyamatosan nőtt, de a pandémia időszakában ez a növekedés ugrásszerű volt. Azt tapasztaltuk, hogy amelyik ügyfelünk egyszer kipróbálta valamelyik digitális csatornánkat, a járvány csillapodása után is szívesen használja azt

- válaszolták, és kifejtették: az első hullám alatt a mobilbanki csatornákra történő új regisztrációk heti száma 11%-kal nőtt, ami a veszélyhelyzet után is a magasabb szinten maradt. Az utóbbi hetekben ismét megugrott az új regisztrációk száma, a pandémia előtti időszakhoz képest 21%-os a növekedés. A digitális csatornáknál a bejelentkezések számában ~12%-os, az aktív tranzakciók számában ~14%-os növekedés tapasztalható, mindkettőnél a növekedés motorja a mobilbanki csatorna volt - közölték.

Az aktív tranzakcióknál különösen a különböző digitális számlafizetési megoldások voltak népszerűek, de ezek közül is kiemelték a postai csekkek SmartBankon keresztüli QR kóddal való fizetését, ahol +300%-os növekedést tapasztaltak. A jelszó online visszaállítási funkció a kijárási korlátozások alatt is sok ügyfélnek hasznosnak bizonyult.

Számos fejlesztést végeztünk az elmúlt hónapokban annak érdekében, hogy az ügyfelek minél gyorsabban tudjanak időpontot foglalni: növeltük a szabad kapacitások számát, biztosítottuk, hogy a honlapunkon is tudjanak ügyfeleink időpontot foglalni, továbbfejlesztettük az internetbankban és a call centeren keresztül történő időpontfoglalás folyamatát

- írták. Mindemellett a termékek online igénylését a banki termékek széles körére kiterjesztették: A honlapon elérhető az online bankszámlaigénylés és az online áruhitel igénylés akár VideóBankos szerződéssel, illetve a hitelkártya igénylés bankfióki szerződéskötéssel.

2020. júniusban bevezették e-LAK szolgáltatásunkat, amelynek köszönhetően ügyfeleink már otthonról is intézhetik az ingatlanfedezetű lakáshitel igénylés teljes folyamatát a termék kiválasztásától kezdve a szükséges dokumentumok, igazolások benyújtásán át, egészen a hitelszerződés megkötéséig. Csak az utolsó fázisban, a szerződéskötéskor van szükség arra, hogy személyesen is megjelenjenek a bankfiókban.

Az internetbankban teljesen online igényelhető a személyi kölcsön, a folyószámlahitel, illetve gépkocsi-nyereménybetétkönyv és biztosítási termékek is igényelhetők. A visszahívás kérés alapú ügyfélút minden kulcsfontosságú banki termék esetében elérhető.

A márciusban bevezetett azonnali fizetési rendszerhez kapcsolódva, elindították július elején a QR-kódos instant transzfer megoldását, így a mobilbankon keresztül is beolvasható az azonnali fizetéshez kapcsolódó QR-kód. A kártyaadatok vagy számlaadatok megadása nélkül hajthatók végre a tranzakciók, amelyek eredményéről azonnali visszajelzést küld a rendszer.



A fentieknek és sok más egyéb szolgáltatásnak köszönhetően Magyarországon ebben az évben is az OTP Bank kapta a Global Finance World’s Best Consumer Digital Bank Award 2020 elismerést - emelték ki.

Raiffeisen

A bank közlése szerint márciusban hibátlanul indult náluk az azonnali fizetési rendszer, és azóta is számos új, sokszor úttörő fejlesztéssel jelentkeztek, mint az új mobilalkalmazási funkciók, mobilfizetési megoldások (pl. Apple Pay), fizetési kérelem (bankon kívülre is, úttörőként), QR-kódos fizetés, többféle videobanki szolgáltatás, online számlanyitás a KKV-k számára, online személyi kölcsön igénylés.

A jövőben is számos újdonsággal jelentkezünk, tovább erősítve az ügyfelek önkiszolgáló képességét

- ígérték válaszukban.

Takarékbank

A bank tájékoztatta lapunkat, hogy a járvány hatására VideoBank-szolgáltatást indítottak azon ügyfeleiknek, akik a személyes ügyintézést preferálják, viszont jelen helyzetben nem tudnak vagy nem akarnak fiókba menni. Október végétől tervezik lakossági ügyfelek részére az online számlanyitás bevezetését a VideoBankon keresztül, novemberben pedig elérhetővé teszik ugyanezt a szolgáltatást a vállalati ügyfelek számára is.

Jövő év első felében tervezzük az online személyi kölcsön igénylés bevezetését, jelenleg a tájékoztatás történik online a VideoBankon keresztül

- közölte lapunkkal a pénzintézet.

UniCredit



Mind számlacsomagjaink, mind - fedezett és fedezetlen - hiteleink esetében dolgozunk azon, hogy az igénylés és a számlanyitás vagy hitelfelvétel teljes mértékben, vagy a jogszabályi előírásokhoz igazodóan részben digitalizálttá váljon. Lakossági ügyfeleink addig is online kezdeményezhetik a számlanyitást a honlapon vagy fedezetlen hitel felvételét a mobilapplikációban

- írta megkeresésünkre a bank. Lakossági hitelek esetén távoli ügyintézéssel is az ügyfelek rendelkezésére állnak, amelynek keretében, ha hitelt igénylő ügyfél nem tudja bankfiókot felkeresni, akkor szakértő kollégák mennek el hozzá - közölték.

