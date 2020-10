Rengeteg magyar bank meghúzta: mégis mi történik ezekkel a számlákkal?

Aki csak teheti, a jelenlegi helyzetben kerüli a személyes ügyintézést, ez pedig különösen népszerűvé teszi a digitális bankolást és az online ügyintézést. A Bankmonitor szakértői utánajártak, hol és milyen módon lehet jelenleg otthonról bankszámlát nyitni.

Ma már a hétköznapi élet elengedhetetlen kelléke egy bankszámla, éppen ezért egyáltalán nem mindegy, milyen csomagot választ az ember. Az elérhető szolgáltatások minőségi és ára mindig nagyon fontos volt (hiszen vannak már teljesen ingyenes számlák), a járvány kitörése óta azonban az is számít, hogy a számlanyitást, a megbízásokat el lehet-e intézni otthonról.

Miben segíthetnek a bankok honlapjai?

Valamennyi bank honlapján részletes leírás, tájékoztatás található az egyes számlacsomagokról. Legtöbbször a számla díjait tartalmazó hirdetmény mellett szöveges leírások is fellelhetők, sőt, több pénzintézet a számla ismertetőjében arra is iránymutatást nyújt, hogy melyik társadalmi csoport - fiatalok, nyugdíjasok, magas jövedelműek - számára lehet ideális az adott csomag.

Sokan azonban arra is kíváncsiak, hogy a saját bankolási szokásaik alapján melyik csomag lenne az ideális számukra, illetve ez mennyibe kerülne havonta. Ilyen kalkulátorral azonban már nem rendelkezik valamennyi pénzintézet: a Budapest Bank, a CIB Bank, az ERSTE Bank, a Gránit Bank, a K&H Bank, a MagNet Bank, valamint a Raiffeisen Bank honlapján van kalkulátor, amely segít a megfelelő csomag kiválasztásában és megmutatja a számlaköltségeket.

Mit lehet elintézni online számlanyitáskor az egyes bankoknál?

Az OTP Banknak volt korábban bankszámla-kalkulátora, azt azonban az ügyfeleknek csupán kis része használta, ezért megszüntették. Ez a magatartás - a számlát igénylő ügyfelek részéről - nem volt túl szerencsés, érdemes ugyanis a valós pénzügyi szokásoknak megfelelő számlát és annak költségét minél pontosabban, egy kalkulátor segítségével megismerni.

Az egyes bankok kalkulátorai azonban természetesen csak saját számlacsomagjaik díjait mutatják meg. Így a különböző banki ajánlatokat nem lehet velük összehasonlítani. Éppen ezért első lépésként jobban megérheti egy összehasonlító oldalon kalkulálni és valamennyi bank ajánlatát megismerve választani. Például a Pénzcentrum bankszámla kalkulátora 12 hazai bank aktuális ajánlatai közül mutatja meg az érdeklődők számára a megadott szokásoknak leginkább megfelelőket, pontosan számszerűsítve a havi és az éves költségeket.

Hol lehet online számlát nyitni?

A legolcsóbb csomag kiválasztása mellett egyre lényegesebb az is, hogy mennyire kényelmesen és biztonságosan lehet megnyitni a kiválasztott számlát. Jelenleg valamennyi banknál leadhatja a kiválasztott számlára érdeklődését az ügyfél, illetve feltehet a honlapon kérdéseket a csomaggal kapcsolatban. Ez persze még nem jelent feltétlenül online számlanyitást, de legalább mindent megtudhatunk a számláról anélkül, hogy be kellene mennünk emiatt egy fiókba. Sőt, sok esetben időpontot is lehet foglalni, elkerülve a fölösleges várakozást.

Ténylegesen online számlát nyitni ezeknél a bankoknál lehet: Budapest Bank, CIB Bank (itt a Bankmonitoron keresztüli igénylést vizsgáltuk meg), Gránit Bank, K&H Bank, MagNet Bank, MKB Bank, OTP Bank, UniCredit Bank.

Az UniCredit Bank esetében azonban a számlanyitást kizárólag bankfiókban lehet befejezni, online csak elkezdeni lehet a folyamatot. A Budapest Bank, CIB Bank, K&H Bank, MagNet Bank és az MKB Bank esetében pedig csak akkor lehet online megnyitni a számlát, ha az érdeklődő még nem ügyfele az adott pénzintézetnek, míg a Takarékbanknál kizárólag a pénzintézet meglévő ügyfelei élhetnek ezzel a lehetőséggel.

Hogyan azonosíthatjuk magunkat számlanyitáskor?

Az online számlanyitások folyamata között is komoly eltérések vannak, egyáltalán nem mindegy például, hogyan tudja azonosítani magát az érdeklődő. Általános megoldás a személyes ügyfél-azonosítás, amikor ténylegesen egy banki tanácsadó ellenőrzi az igénylő okmányait és végzi el az azonosítást. Ez a megoldás azonban azt is jelenti, hogy teljes egészében nem vihető végig az online számlanyitási folyamat, vagyis legalább egyszer el kell látogatni a bankfiókba.

A személyes ügyintézést azonban azon ügyfelek is igénybe tudják venni, akiknek nincsenek meg a megfelelő technikai feltételeik - megfelelő sávszélességű internet; kamerával és hangszóróval ellátott számítógép, mobilkészülék; megfelelő operációs rendszerrel ellátott készülék -, ezek nélkül ugyanis nem fog működni az online számlanyitás.

A tényleges online számlanyitás általában egy videohíváson keresztül történik, ennek keretében azonosítja be a bank az igénylőt.

Nem mindegy azonban a videohívás formája:

Létezik olyan hívás, amikor ténylegesen videón keresztül beszélget az igénylő egy bank tanácsadóval - ezt nevezhetjük valós idejű hívásnak is. Mivel ehhez szükséges egy banki tanácsadó is, ezért nem lehet a hívást bármikor elindítani. Az egyes pénzintézetek megadják azt az időintervallumot, amikor a banki ügyintéző elérhető videohívás keretében. Ezt a megoldást alkalmazza a Budapest Bank, a K&H Bank, a MagNet Bank, az MKB Bank, az OTP Bank és a Takarékbank is.

A másik megoldás esetében az igénylő videós rögzítést csinál, amikor a személyes okmányait is bemutatja. A rögzítéshez azonban nincs szükség banki tanácsadóra, a felvett anyagot utólag ellenőrzi le a pénzintézet munkatársa. Ez azt is jelenti, hogy a “hívást" és rögzítést bármikor megteheti az igénylő - akár hétvégén, vagy késő este is -, az ellenőrzést pedig később, munkaidőben végezheti el a banki tanácsadó. Ezt a megoldást alkalmazza a CIB Bank - ha Bankmonitoron keresztül történik a számlanyitás -, valamint a Gránit Bank is. Hátránya is lehet ennek a megoldásnak: mivel nincs valós idejű beszélgetés, ezért egy esetleges hibáról - például nem látszik az okmány megfelelően - is csak utólag értesülhet az ember.

