Kevés magyar jut hozzá ezekhez az olcsó lakásokhoz: az élelmesek így csinálják

Az nem meglepő, hogy december és január folyamán visszaesés történt a lakáshitel felvételben, hiszen ez sokéves tendenciát igazol. Az viszont már annál váratlanabb fordulat, hogy a fogyasztói kölcsönök olyan zuhanórepülésbe kezdtek januárban, hogy még 2020 tavaszán, az első hullám alatt sem történt ekkora visszaesés. A múlt évben az ünnepek és a korlátozások miatt még nehezebb is volt az ügyintézés, így sok folyósítás átcsúszhatott volna januárra, azonban nagyon úgy fest, nem ez történt. A lakosság egyszerűen messze elkerülte a bankokat. Pedig még mindig nyitva áll a lehetőség: a járvány okozta válság miatt a lakásárak stagnálnak, jobb az alkupozíció, kedvezőek a kamatok. Lehetséges, hogy ez soha vissza nem térő alkalom. Miért haboznak tehát a magyarok belevágni a hitelfelvételbe? Ennek járt most utána a Pénzcentrum.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb, januári statisztikái azt mutatják, 58,75 milliárd forintnyi lakáshitelt fizettek ki a bankok év elején a lakossági ügyfeleknek. Ez 18,6 százalékkal kevesebb, mint decemberben, pedig az év utolsó hónapjában is már 13,8 százalékos visszaesésről számolhattunk be novemberhez képest. Ez a visszaesés a személyi kölcsönök esetében például nem lenne olyan meglepő, de a lakáshitelek felvétele sokkal stabilabb, kiegyenlítettebb képet szokott mutatni.

Arról nem is beszélve, hogy a járvány kezdete óta nem volt soha ilyen alacsony a lakáskölcsönök havi szerződéses összege, még a legnagyobb mélypontot jelentő májusi hónapban is 62,9 milliárd forintot utaltak ki a lakosságnak a hitelintézetek. Utoljára 2018 decemberében vett fel a lakosság ennél kevesebb kölcsönt. A január ráadásul nem csak a lakáskölcsönök terén, hanem a babaváró hitelek és személyi kölcsönök terén is mélypontot jelentett:

Pedig a lakáskölcsönök többnyire jobban "tartják magukat", mint a másik két lakossági hiteltípus. Tavaly még növekedni is tudott az éves hitelfelvétel, bár nem sokkal: 1,9 százalékkal. Ezzel szemben például a személyi kölcsönök felvételében 39,6 százalékos zuhanást mért az MNB. Júniusban pedig úgy tűnt, megfordult a "verseny" és 2020 elmaradt 2019 mögött a lakáskölcsön felvételben. Szeptemberre viszont ismét átvette a vezetést 2020 és meg is tartotta év végéig:

Úgy tűnt, hogy a lakosság a járvány első hulláma után már ismét bele mert vágni a lakáskölcsön igénylésbe a nyáron és nem mondott le egykönnyen lakáscéljairól. A nyáron megigényelt hitelek miatt ugrott meg ősszel feltehetően a szerződéses összegek mértéke, hiszen 1-2, vagy akár több hónapba is beletelhet, mire folyósításra kerül a sor. Viszont nagyon úgy fest, hogy a második hullám már kedvét szegte az ügyfeleknek, és haboznak a lakáscéljaik megvalósításával.

Miért óvatoskodnak az ügyfelek?



Miért múlta alul a 2021-es évkezdés a járvány legrosszabb hónapjait nemcsak lakáshitelek, de személyi kölcsönök és babaváró hitel felvétel terén is? Valószínűleg több hatás együttesen vezetett a hitelezés visszaeséséhez januárban. Az egyik legalapvetőbb ok, amit már említettünk, hogy a december és január minden normális évben is uborkaszezon, ami a hitelezést illeti. A lakáskölcsönök felvétele kevésbé hullámzó, de növekedést nem annyira lehetett várni akkor sem.

Másrészt azt már az első hullám hatásaiból ki lehet olvasni, hogy a járványügyi intézkedések 1-2 hónapos késéssel fejtik ki hatásukat a hosszú átfutási idejú hitelek folyósítására, mint a babaváró vagy a lakáskölcsön. Így nem csoda, hogy a november elején bevezetett korlátozó intézkedések, a járványhelyzet romlása a decemberi és januári hitelstatisztikákban realizálódtak.

Van itt viszont még egy ok, amiért elmaradhattak a lakáshitel igénylések. Amikor egy új hitelkonstrukció jelenik meg a piacon - mint például 2019 júliusában a babaváró hitel - az ügyfeleket a kivárás jellemzi. Ez történhetett idén is: a hitelezési statisztikák alakulását a 2021. januárjában bevezetett otthonfelújítási támogatás és az ehhez kapcsolható, februártól felvehető hitel is befolyásolhatta. Akik felújítási célú lakáskölcsön, vagy személyi hitel felvételét tervezték, talán inkább vártak, amíg kiderülnek az új konstrukció részletei.

Ezen túlmenően az is óvatosabbá tehette a lakosságot, hogy a járványhelyzet romlani kezdett novemberben és decemberben. Most, hogy a harmadik hullám is elkezdődött, lehetséges, hogy ez az óvatosság továbbra is jellemezni fogja a hiteligényléseket.

Jobb az óvatosság?

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a bankrendszer és a fogyasztók biztonsága érdekében változatlanul alapvetően kockázatosnak, a felelős hitelezői magatartással ellentétesnek tartja azon lakossági jelzáloghiteleket, amelyeknél az ügyfél önerejét az általa felvett személyi kölcsönnel biztosítja - volt olvasható a jegybank által idén kibővített (eredetileg 2019 júniusában megfogalmazott), s a hitelintézeteknek címzett vezetői körlevelében.

A babaváró hitel az MNB körlevele szerint nem jelent olyan kockázatot, mint egy személyi kölcsön, így - az adósságfék-szabályokban foglaltakkal összhangban - a hitelintézetek a babaváró hitelek összegének 75 százalékát beszámíthatják önerőként a lakáshitel-kérelmek esetében. Az MNB a Családi Otthonteremtési Kedvezményekhez kötődő egyszeri, a gyermekek után járó és vissza nem térítendő kedvezményekről, illetve a nagycsaládosok gépjármű-szerzési kedvezményéről is azt írja, hogy ezek sem növelik az ügyfelekkel kapcsolatos kockázatokat. Így ezek teljes összegét is figyelembe vehetik önerőként a bankok.

Itt a soha vissza nem térő alkalom



Az otthonteremtési kedvezményeknek köszönhetően aktív ingatlan- és hitelpiacra számít a Duna House egész évben. A piaci tranzakciók számában növekedést várnak, így a tavalyinál várhatóan több ingatlan cserél majd tulajdonost. A társaság éves szinten 5-10 százalékos emelkedést vár idén az adásvételek számában a tavalyi évhez képest, és a lakáscélú jelzáloghitelek piacán szintén enyhe erősödést várnak: 2 százalékos emelkedésre számítanak a szakemberek 2021-ben.

Szintén 2 százalékos növekedés mutatnak a használt lakóingatlan adásvételek februárban az ingatlan.com becslése szerint. Az otthonteremtési támogatások okozta lakáspiaci lendület februárban már az adásvételek számában is érezhetővé vált - írták közleményükben. A portál előrejelzése szerint a következő hónapokban még erőteljesebben növekedhet a lakáspiaci forgalom tavalyhoz képest, de ebben a koronavírusnak meghatározó szerepe lehet. Tavaly tavasszal ugyanis a járvány magyarországi megjelenése miatt visszaestek az eladások.

Nem csak a használt lakások piaca élénkült meg: újból emelkedő pályára állt az új építésű lakóingatlanok piaca is, miután az idén újból életbe lépett a kedvezményes, 5 százalékos lakásépítési áfa - áll az ingatlan.com elemzésében, amelyből kiderül az is, mennyibe kerülnek a kínálatban szereplő legolcsóbb új építésű lakóingatlanok.

A bővülő kínálat és élénkülő kereslet kimozdíthatja a jelenleg lassan emelkedő négyzetméterárakat abból a megrendült állapotból, amit a koronavírus járvány okozott. Ráadásul a kereslet át is alakul: keresettebbek a használt ingatlanok, családi házak, míg a panellakások veszítettek a népszerűségükből. A lakás- vagy sorházárak így nem annyira emelkednek mint a családi házaké jelen pillanatban. Azért is lehet ez soha vissza nem térő alkalom, mert ez nem marad így: érdemes kihasználni a jelenlegi stagnálást, vagy enyhébb emelkedést.

A kamatok is kedvezőek

Azt szintén érdemes kihasználni, hogy a másfél éve bevezetett babaváró hitel konkurenciát jelentett a banki lakáskölcsönöknek, így a kamatok süllyedni kezdtek. A lakáshitelek átlagos kamatai pedig 2020 januárja óta nem mentek 4,1 fölé, 2021. januárban pedig 3,89 százalékon álltak:

Ráadásul nem fejeződött még be a befektetők menekülése az ingatlanpiacról: a hitelmoratórium közelgő megszűnése egyre több befektetési ingatlant fog a piacra helyezni. A tulajdonosok, akik a bérleti díjakból fizették a hitelt, most inkább dönthetnek az ingatlaneladás mellett. A kínálat növekedése pedig még kedvezőbb árakat és több lehetőséget eredményezhet a vevők számára.

Azt viszont mindenkinek egyénileg kell felmérnie, neki mit enged meg az anyagi helyzete, az anyagi biztonsága, illetve változtak-e az igényei. Mi éri meg inkább? Egy használt családi kertes ház, vagy belvárosi lakás? Vagy inkább érdemes kivárni, hogy beinduljanak a rozsdaövezeti beruházások? Ezt most különösen alaposan meg kell gondolni.

A bankok kapuja nyitva áll

A mától hatályos intézkedések értelmében sok üzlet, ügyfélszolgálat, szolgáltató kényszerült bezárni, azonban a pénteken megjelent rendelet értelmében a bankok kivételt képeznek, tehát akinek hitelügyintézése van folyamatban, vagy most vágna bele, az ugyanúgy megteheti. Na de milyen kamatokat is kínálnak jelenleg a bankok? Vigyázat, attól, hogy fogyasztóbarát egy hitel, még nem biztos, hogy olcsó is!

A Pénzcentrum kalkulátorában használt ingatlan vásárlás céljából 12 milliós hitelajánlatokat kerestünk 20 éves futamidővel. Három olyan ajánlatot is találtunk, ahol a THM 3,1 körül alakul, tehát a teljes visszafizetendő összeg nem megy 27 millió fölé. Érdemes alaposan szemügyre venni az ajánlatokat: a törlesztőrészletekben pár forintnyi eltérés is százezreket jelenthet 20 év alatt:

Nézzük például a Takarékbank és az OTP ajánlatát: a THM nagyjából egy százalékpottal tér el egymástól, ami 20 év alatt több mint 2 millió forintos eltérést okoz a teljes visszafizetendő összegekben! Az is elgondolkodtató, hogy míg az UniCreditnél 20 millió forintot 25,2 millió forint visszafizetésével tudunk felvenni, addig pl. a Sopron Banknál 28,4 milliót kell visszafizetni 20 millióért cserébe. A havi törlesztőrészlet pedig több mint 10 ezer forinttal több.

Ezért nem szabad sosem csak a törlesztőrészletre hagyatkozni: meg kell nézni a THM-et, kamatperiódust, visszafizetendő teljes összeget is. Ez alapján összehasonlítva már valóban jó döntést hozhat a hiteligénylő. Ezeket az információkat személyre szabhatóan megmutatja a Pénzcentrum lakáskölcsön kalkulátora.

Címlapkép: Getty Images